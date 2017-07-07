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07 Temmuz 2017, 22:34

Temsa İş Makinaları'nın Ankara Bayisi Delta Makina yeni adresinde hizmet vermeye başladı.

Türkiye'nin önde gelen iş makinaları üreticisi olan Komatsu’nun 34 yıldır Türkiye distribütörlüğünü yürüten Temsa İş Makinaları’nın Ankara’daki yetkili bayi Delta Makina yeni tesisine taşındı. Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 3.000 metrekarelik servisin açılışı, Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İvedik OSB Başkanı Prof. Dr. Hasan Gültekin, Temsa İş Makinaları müşterileri, Delta Makina ortakları ve çalışanlarının katıldığı bir törenle yapıldı.

Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka, açılışta yaptığı konuşmada, “Dünyanın önde gelen üretim ve teknoloji lider markası Komatsu ile iş birliğinde 34 yılı geride bıraktık. Bu süre zarfında 14.000 makine parkına ulaşarak, sektörün en önemli oyuncularından biri olmayı başardık. Daima bir tedarikçiden öte çözüm ortağı olarak varlık gösterme gayreti içinde olduk. Müşterilerimizin işine değer katmak, kazancına katkı sağlamak, tüm Temsa İş Makinaları çalışanlarının ve yetkili servislerimizin en önemli görevi oldu” dedi. Eşref Zeka, Temsa İş Makinaları’nın Ankara ve İstanbul'daki Teknik Merkezleri, ayrıca Türkiye geneline yayılmış 41 yetkili servisi ve 24 saat tutkuyla çalışan 850 kişilik kadrosuyla büyük bir aile olduğunu vurguladı.

Delta Makina, marka bayrağımızı başarıyla dalgalandırmaya devam edecek

Tutku, esneklik, başarı odaklılık, şeffaflık, netlik ve sorumluluk gibi değerleri ilke edinerek satış sonrası hizmet ve koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaya odaklandıklarını söyleyen Eşref Zeka, “Bugün burada açılışını yapacağımız yeni tesisimizin bu değerler ve vizyona en iyi şekilde hizmet edeceğinden hiç şüphem yok. Delta Makina bugün bize; işine yatırım yaparak, Ankara bölgesinin önemli kalelerinden biri olmaya devam edeceği, yeni tesisleriyle çıtayı daha yukarılara taşıyacağının mesajını veriyor. Delta Makina’nın ortakları Yılmaz Türkoğlu, Selçuk Dilsiz ve Burhan Beyazova’ya profesyonel çalışma yaklaşımlarından ve markamıza olan katkılarından dolayı nezdinizde teşekkür ediyorum. Markamızın bayrağını dalgalandırmaya devam edecek yeni tesisin Delta Makina ve Ankara’daki müşterilerimize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Toplam 3.000 metrekarelik atölye ve servis alanına sahip olan Delta Makina, bölgede bulunan Komatsu ve tüm Temsa İş Makinaları müşterilerine ihtiyaç duyduklarında bakım ve onarım hizmeti sağlayacak.

