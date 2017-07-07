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Subaru yetkili servislerinde yüzde 15 indirim fırsatı

Subaru yetkili servislerinde yüzde 15 indirim fırsatı

Tarih 07 Temmuz 2017, 22:28

Subaru Satış Sonrası Hizmet noktalarında Temmuz ayı boyunca özel kampanyalar sunuluyor.

Temmuz ayı boyunca Subaru Satış Sonrası Hizmet noktalarında mekanik yedek parçalarda ve işçiliklerinde yüzde 15’e varan servis avantajlarının yanı sıra, işlem gerçekleştiren tüm müşterilere Subaru logolu kupa hediye ediliyor.

Subaru Satış Sonrası Hizmet noktalarında Temmuz ayı boyunca özel kampanyalar sunuluyor. Tüm mekanik yedek parçalarda ve işçiliklerinde yüzde 15 indirim uygulanan Subaru satış sonrası kampanyası 31 Temmuz’a kadar devam ediyor. Subaru servislerinde ayrıca işlem yaptıran tüm müşterilere Subaru logolu kupa da hediye ediliyor.
 
 

 
 
 
 

 

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