Lider Muş Tur'a 6 adet Tourismo 16 RHD 2+1

Anasayfa » Piyasa

07 Temmuz 2017, 22:05

Mercedes-Benz Türk, Lider Muş Tur'a 6 adet Mercedes-Benz Tourismo 16 RHD 2+1 teslim etti.

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren Muş merkezli Lider Muş Tur, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Hassoy Motorlu Vasıtalar’dan aldığı 6 adet Tourismo 16 RHD 2+1 otobüs satın alarak tercihini yine Mercedes-Benz’den yana yaptı. Lider Muş Tur, bu alım ile birlikte tamamı Mercedes-Benz marka otobüsten oluşan filosundaki otobüs sayısını 22 adede çıkardı.

Mercedes-Benz Türk’ün Pazarlama Merkezi’nde düzenlenen teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Kısım Müdürü Burak Batumlu, Hassoy Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy, Otobüs Satış Müdürü Selim Saral, Lider Muş Tur Firma Sahibi Ersin Sayan, Firma Ortakları Hacı Celal Taşkın ve Serkan Sayan katıldılar.

Mercedes-Benz Türk Otobüs Filo Satış Kısım Müdürü Burak Batumlu, tören sırasında yaptığı konuşmada, “Lider Muş Tur yıllardır çok değer verdiğimiz bir işortağımız. Yeni yatırımlarında bir kez daha bizleri tercih ettikleri için çok mutluyuz. Bu kararlarından dolayı kendilerini tebrik ve ediyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni otobüslerin kendilerine hayırlı olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyorum. Bu satışta emeği geçen Hassoy bayimize, Mercedes-Benz Türk Finansal Hizmetler ve BusStore yetkililerine gösterdikleri çaba ve destekleri için teşekkür ederim.” dedi.

Hassoy Motorlu Vasıtalar Yönetimi Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy da konuşmasında, “Lider Muş Tur ile yıllardır süren bir işbirliğimiz var. Sayın Ersin Sayan ve Lider Muş Tur ile birlikte çalımak bizi her zaman mutlu ediyor. Yeni yatırımlarından dolayı kendilerini çok tebrik ediyorum. İnşallah yeni yatırımlarda da kendileriyle işbirliği yapacağız. Hayırlı olsun” dedi.

