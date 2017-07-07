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Kuranlar İnşaat, Ford Trucks'ı tercih etti

Kuranlar İnşaat, Ford Trucks'ı tercih etti

Tarih 07 Temmuz 2017, 21:54

Kuranlar İnşaat, araç filosunu 12 yeni Ford Trucks 4142D inşaat kamyonu ile genişletti. Araçlar, 3. Havalimanı'nın bağlantı yolları inşaatında kullanılacak.

1997 yılında kurulan ve bugüne kadar İstanbul’da önemli projelerin hayata geçirilmesinde pay sahibi olan Kuranlar İnşaat, araç filosunu 12 yeni Ford Trucks modeliyle genişletti. 12 adet Ford Trucks 4142D inşaat kamyonu, 3. Havalimanı’nın bağlantı yolları inşaatında kullanılacak. Araçlar düzenlenen plaket teslim töreniyle birlikte Kuranlar İnşaat’a teslim edildi.
Düzenlenen törene Kuranlar İnşaat’ın ortakları Yusuf Çebi, Kurtuluş Çebi ve Fatih Burak Çebi, Gaziantepli Kardeşler Satış ve Pazarlama Müdürü Ertuğrul Emre Uçar, Ford Trucks Bölge Satış Müdürü Erşan Ersözlü ve Gaziantepli kardeşler Satış Danışmanı Kadir Bayfidan katıldı. Kuranlar İnşaat’ın ortaklarından Yusuf Çebi yaptığı konuşmada “Ford Trucks ile devam eden iş birliğimizden çok memnunuz, ürün ve hizmetleriyle işimizi kolaylaştıran markayla önümüzdeki dönemde de çalışmayı hedefliyoruz” dedi.

Ford Trucks İnşaat Serisi en ağır şantiye şartlarına göre tasarlandı

Ford Trucks İnşaat Serisi, kalbinde yer alan Ecotorq motor sayesinde rampada ve zorlu yollarda üstün çekiş gücüyle sürücülere konfor getiriyor. İnşaat Serisinde önceki nesilde sunulan 360 PS güç, yeni nesilde 420PS’e kadar yükseliyor ve %55’lik tork artışı ile 2150Nm seviyesindeki tork değeri ile en zor inşaat koşullarında yüksek performans sunuluyor. Özellikle dekopaj kullanımında karşılaşılan şantiyelerin dik yokuşlu çalışma şartlarında yüksek tork ile yokuşları tırmanırken yeni 400 KW gücündeki motor freni ile gücü sürekli kontrol altında tutuyor. Daha zorlu şartlar için ise opsiyonel olarak sunulan 600KW gücündeki Intarder seçeneği ile toplam 1000 KW’lık frenleme kabiliyeti sayesinde en dik rampa ve yokuşlarda en ağır yükler güvenli bir şekilde yol alabiliyor.

Ford Trucks inşaat serisindeki otomatik şanzıman opsiyonu ise ağır şantiye ortamları için en uygun şekilde tasarlanmış serilikte ve verimlilikte sınıfının lider özelliklerine sahip. Sürücülere sunduğu; Off-road, Rocking (Beşik Hareketi) ve Ekonomi modları ile her türlü kullanım şartında sürücülerin sorunsuz ilerlemesini sağlıyor. 22% lik dönüş açısı iyileştirmesi ile dar şantiye şartlarında yapılacak manevra sayısı önemli oranda azaltılarak; dar şantiye sahaları sürücüler için her türlü manevrayı yapabilecekleri bir oyun sahasına dönüştürülüyor.

 

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