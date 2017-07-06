Ford Trucks Çekici Serisinde “0 faiz” fırsatı devam ediyor

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06 Temmuz 2017, 15:05

Ford Otosan’ın ağır ticari markası Ford Trucks, Temmuz ayında düzenlediği kampanyalarla müşterilerine avantajlı teklifler sunmaya devam ediyor. Ford Trucks Çekici Serisi modellerinde 200.000 TL, 12 ay, %0 faiz veya 50.000 Euro, 24 ay, %0 faiz destekli iki kredi kampanyası Temmuz ayında Ford Trucks müşterilerini bekliyor.

Yeni Ford Trucks Çekici Serisinde 120.000 km’ye uzatılmış bakım aralığı

Güç, verimlilik ve teknoloji özellikleri ile donatılan, E6 Ecotorq motorlu Ford Trucks Çekici Serisi, 480 PS’e kadar çıkabilen gücü ve 2500 Nm’ye ulaşan tork değeri ile yüksek sürüş performansı sunuyor. Ford Trucks Çekici Serisi %20 daha yüksek torkun yanı sıra, iki katına çıkartılan bakım aralığı sayesinde %25 daha düşük işletim maliyetleri sunmayı da başarıyor. Çekici serisinde sunulan 120.000 km’ye kadar uzatılmış bakım aralığı ile müşteriler, lojistik sektöründeki en rekabetçi bakım aralığı avantajına sahip oluyor. Ford Trucks Çekici serisi yüksek verimliliği ile de öne çıkıyor. Yakıt ekonomisinde bir önceki modele göre %8,5 iyileşme sağlayan Ford Trucks Çekici Serisinin bu yakıt tasarrufu bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan yol testleri ile kanıtlandı. Ford Trucks, çekici modellerinde gücün yanı sıra frenleme konusunda da önemli iyileştirmeler sağlıyor. Bir önceki nesle göre 7 kat daha güçlü frenleme sistemine sahip Ford Trucks çekici serisi; 400 KW’ lık motor frenine ek olarak 600 KW’lık Intarder opsiyonu sunuyor. Toplamda ulaşılan 1000 KW’lık frenleme gücü, Ford Trucks Serilerinde, yol seyri kadar frenlemeye de verilen önemi ortaya koyuyor. Tüm bu yenilikleriyle Ford Trucks modelleri üst düzey güvenlik sunuyor. Ford Trucks Çekici Serisi, Şerit Takip, Aktif Acil Durum Frenleme, Geliştirilmiş Ek Fren Sistemleri gibi yeni teknolojiler ile de fark yaratıyor.

Ford Trucks kampanyaları ve modelleri ile ilgili tüm bilgilere www.fordtrucks.com.tr ve 4443673 no’lu çağrı merkezinden ulaşılabiliyor.