ZF, “Vision Zero Aracı”nda Dikkati Dağılan ve Ters Yönde İlerleyen Sürücülere Yönelik Teknolojilerini Sergiliyor

“Vision Zero Aracı” sıfır kaza ve sıfır emisyon hedefine giden yolda önemli bir kilometre taşı anlamına geliyor

Gözü sürücünün üzerinde

Ters yönde ilerlemeyi aktif şekilde önlüyor

Sıfır emisyon

ZF’nin CEO'su Dr. Stefan Sommer konuyla ilgili şunları söyledi: "Tamamen elektrikli Vision Zero Aracımız ve bu aracın yenilikçi emniyet sistemleri sayesinde tam otonom sürüşe giden yolda hedeflediğimiz teknolojilere bir adım daha yaklaştık. Yarı otonom sürüşten tam otonom sürüşe geçişte sürücülerin ve yolcuların emniyetini sağlayan gelişmiş ve entegre emniyet sistemleri tasarlıyoruz. "Ters Yön Önleme Asistanı” ve “Dikkat Asistanı” gibi sistemler kazaların önlenmesinde önemli bir rol oynuyor. ZF, araçların görmesini, düşünmesini ve harekete geçmesini sağlayan akıllı ve ağ bağlantılı mekanik sistemler üretiyor.Araştırmalar, sürüş sırasındaki dikkat kaybının kazalardaki en önemli sebeplerden biri olduğunu gösteriyor. Allianz Zentrum für Technik tarafından yapılan yol güvenliği araştırmalarına göre yollardaki her 10 ölümcül kazadan biri dikkatsizlikten kaynaklanıyor. 2016 yılında dikkat kaybı Almanya'da 350 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bu, 94 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan alkollü araç kullanımına kıyasla çok daha yüksek bir rakamdır. ABD rakamları ise sadece 2015 yılında dikkat kaybının 3477 kişinin ölümüne neden olduğunu gösteriyor. Virginia Tech Transportation Institute tarafından geçen sene yapılan bir araştırma direksiyon başındaki kişilerin direksiyon başında geçirilen sürenin yarısından fazlasında dikkat kaybı yaşadıklarını ortaya koyuyor. Sürücüler, direksiyon başında geçirdikleri sürenin yüzde 6,4'ünden fazlasını cep telefonlarını kullanarak geçiriyor. Bu da kaza riskini 10 kat daha artırıyor.ZF Araştırma ve Geliştirme Bölümü Başkanı Dr. Harald Naunheimer konuyla ilgili şunları söyledi: "Dikkat Asistanı" dikkat kaybının fark edilmesine, sürücünün uyarılmasına ve gerektiğinde potansiyel bir tehlike atlatılana kadar aracın kontrol edilmesine yardımcı oluyor."“Dikkat Asistanı” teknolojisi öğrenme özelliğine sahip lazer tabanlı bir kamera kullanıyor. Kamera, sürücünün baş pozisyonunu 3 boyutlu olarak izliyor ve dijital video sistemlerinin aksine çok az ışıklandırmanın olduğu ortamlarda bile etkili oluyor. Sistem, sürücü gözünü yoldan ayırdığında hemen tepki verecek şekilde tasarlanıyor ve tehlike anında gösterge panosunda optik bir uyarı, ses sinyali ve emniyet kemerini sıkılaştırma gibi yöntemlerle sürücüyü uyarıyor. Tüm bunlara ilave olarak virajlarda direksiyon hakimiyetini de sağlayabiliyor. Eğer sürücü halen tepki vermezse yardımcı sistem bu sefer sabit bir şekilde tahrik torkunu düşürüyor. Son olarak sürücü tüm uyarıları görmezden gelmeye devam ederse gaz tepkisini de keserek aracı emniyetli bir şekilde durduruyor.ZF’nin yeniliklerinden biri olan “Ters Yön Önleme Asistanı” ölümcül sonuçları doğurabilecek ters yönde ilerlemeyi aktif bir şekilde önlemek üzere tasarlanıyor. ABD Ulusal Taşımacılık Emniyet İdaresi, ortalama 360 kişinin her yıl ABD yollarında (2004-2009 yılları arasında yapılan araştırmaya göre) ters yönde ilerlemeden dolayı hayatını kaybettiğini bildirdi. 2016 yılında Almanya'da, ters yön olaylarındaki 2200 radyo trafik duyuruları arasında toplamda 12 ölümlü kaza gerçekleşti (Almanya Otomobil Kulübü ADAC verilerine göre). Dr. Naunheimer sözlerine şöyle devam etti: “Ters Yön Önleme Asistanı” sayesinde ters yönde ilerleme sonucu oluşabilecek trafik kazalarının önlenmesine yardımcı olmaya çalışıyoruz.”Sürücü dikkat, yön veya görüş mesafesi kaynaklı hatalardan dolayı yanlışlıkla ters yöne girecek olursa sistem bunu farkedip sürücüyü uyarıyor. Örneğin, sürücü yol girişi yerine otoban çıkışına doğru ilerlerse sistem ilk olarak sesli bir sinyal, emniyet kemeri titreşimi ve ardından gösterge panosu ekranında optik bir sinyal ile uyarı veriyor. Buna ek olarak sistem sürücünün direksiyonu kırmasına engel olacak seviyede yüksek direksiyon direnci uygulayarak sürücüyü yanlış tarafa dönmek üzere olduğuna dair uyarıyor. Sürücü halen yanlış yöne gitmeye devam ederse sistem aracı şeridin dışında tutarak ilk başta yürüme hızına daha sonra da durma hızına kadar frenliyor. Buna ek olarak karşıdan gelen araçları uyarmak için ön farları ve flaşörleri aktif hale getiriyor. Son olarak yol kenarında emniyetli bir alan varsa veya araç geri vitese takılıysa sürücünün tehlikeli alanın dışını kullanarak uzaklaşmasına izin veriyor.Vision Zero Aracı, bulut sistemi üzerinden sürekli güncellenen harita ve ön kamera sistemlerini kullanabiliyor, trafik levhaları ve yol işaretlerini fark edip yorumlayabiliyor ve bu sayede hangi yolun ve yönün doğru olduğuna karar verebiliyor.ZF'nin Vision Zero Aracı, kazasız ve emisyonsuz bir geleceğe doğru emin adımlarla gidilen yolda önemli bir rol oynuyor. Araçta, dinamik hızlanmayı sağlayan 150 kW'lık elektrikli bir aks tahrik sistemi bulunuyor. Kompakt tahrik ünitesinde elektrikle çalışan motorun yanı sıra iki aşamalı tek vitesli düz dişli bir tahrik, bir diferansiyel ve güç elektronikleri bulunuyor. Vision Zero Aracı, mSTARS (Modüler Yarı Arka Aks Taşıyıcı Arka Süspansiyon) adında yenilikçi ve daha az yer kaplayan ZF’nin modüler arka aks sistemine sahip. Bu sistem, elektrikli araçların seri üretiminde önemli bir rol oynuyor. ZF, mSTARS sayesinde araç üreticilerine birden fazla araç segmenti için geniş bir yelpaze sunmuş oluyor. Bu sistem, hibrit ve elektrikli araç modellerine ilave olarak dört çeker modüller ve Aktif Kinematik Kontrol özelliğine sahip diğer arka aks sürüş sistemleriyle de entegre çalışabiliyor.