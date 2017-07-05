Sarp İntermodal, Tırsan ile büyüyor

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05 Temmuz 2017, 17:07

Sarp İntermodal, filosuna 10 adet T.SHG.L Tırsan Konteyner Şasi kattı. Firma, son alımını yaptığı Tırsan Konteyner Şasi treylerlerin sahip olduğu hafif ve akıllı dizayn konteyner kilitleri ile daha fazla yük taşıyacak.

Türkiye’de ve Avrupa’da taşımacılık yapan firmalar, Tırsan ürün ve hizmetleri ile büyümelerini sürdürüyorlar. Türkiye’de intermodal taşımacılık hizmeti vermek için kurulmuş olan şirketlerden, Sarp Intermodal, Tırsan’ın konteyner taşımacılığına özel geliştirdiği, hafif, güçlü ve üstün sürüş özellikleri sunan Tırsan Konteyner Şasi’yi tercih etti. Firmanın aldığı 10 adet araç için Tırsan Adapazarı Fabrikasında yapılan teslimat töreninde, araçlar Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu tarafından, Sarp Intermodal Genel Müdür Yardımcısı Şenol Taş’a teslim edildi.

Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, teslimat töreninde yaptığı konuşmada, yıllardır ihraç taşımalarının tenteli TIR’larla yapıldığını ancak son yıllarda intermodal taşımacılığın büyük bir gelişim içinde olduğunu söyledi. Ağırlıklı olarak ithal taşımalarda kullanılan konteynerlerin bugün ihraç taşımalarında da kullanılmaya başlandığına işaret eden Nuhoğlu, “Konteynerler Türkiye’nin ihracatında etkin bir şekilde kullanılıyor. Ulaştırma koridorları gelişiyor. Yeni ulaştırma koridorlarında; denizyolu ve ona entegre edilmiş tren yolu taşımalarının ağırlığı var. Bu modlar diğer dağıtım kanallarıyla da destekleniyor” diye konuştu

Avrupalı Tırsan istiyor

40 yıldır en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını aktaran Nuhoğlu, “Geçtiğimiz yıl Avrupa ülkelerine 5 bin ürün ihraç ettik ve Türkiye’nin en büyük 111. ihracatçısı olduk. Türkiye’den Avrupa’ya satılan her 4 treylerden 3’ünü biz sattık. 2019’da 10 bin treyler ihraç edeceğiz. Bu ürünleri birinin adına üretmiyoruz, kimsenin taşeronu değiliz. Türkiye’de üretiyoruz ve Avrupa’nın tümüne satıyoruz. Bunu da kendi kanallarımızla kendi bayi organizasyonumuzla gerçekleştiriyoruz” diye belirtti.

Tırsan ile müşterilerimize avantaj sunuyoruz

Şenol Taş da yaptığı konuşmada 2014 yılında Batu Intermodal adıyla intermodal taşımacılık hizmeti vermek amacıyla kurulduklarını ve 1 Haziran 2017’de isim değişikliğine giderek yollarına Sarp Intermodal olarak devam ettiklerini söyledi. Türkiye’de intermodal hizmet vermek için kurulmuş ilk şirket olduklarını söyleyen Taş, “Avrupa’da yaklaşık 16 farklı ülkede servis hizmeti veriyoruz. Türkiye’deki limanlardan Ro-Ro ile İtalya Trieste’ye gidiyoruz. Oradan da destinasyona göre karayolu veya demiryolu ile kapıdan kapıya teslimat yapıyoruz. Avusturya’nın en öncü şirketlerinden Gartner KG ile yaklaşık 3 yıldır partnerlik içerisindeyiz. Türkiye-Avrupa arasında sunduğumuz intermodal hizmetlerin yanında hedefimiz, 3. ülke taşımalarında da gücümüzü artırmak. Şu anda Avrupa’dan; İran, Irak, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkmenistan’a taşımalar yapıyoruz” dedi.

Neden Tırsan’ı tercih ettiklerini de aktaran Şenol Taş, “Tırsan kalitesini anlatmamıza gerek yok. Çünkü Tırsan kalitesini bilmeyen yok. Bunun dışında bizim Tırsan’ı treylerleri tercih etmemizin ilk nedeni hafif olması. En son aldığımız araçlar 3.860 kg ağırlığında. Bu daha fazla yükleme yapabilmemize olanak sağlıyor. Müşterilerimize de bu sayede büyük avantaj sunuyoruz. Bugüne kadar bir sorun yaşamadık ama eğer bir sorun ortaya çıkarsa Tırsan’dan anında destek alacağımızdan kuşkumuz yok. Bu da bir diğer önemli tercih sebebimiz” diye konuştu.

Tırsan Konteyner Şasi özellikleri

T.SHG.L Tırsan Konteyner Şasi, düşük ağırlığı, maksimum gücü ve üstün sürüş kalitesi ile taşımacılıkta verimlilik, sorunsuzluk ve konfor sunmaktadır. Olumsuz yol ve hava koşullarına karşı kataforez ile kaplanan araç, C45-C63 arası swapbody taşıyabilmektedir. Tırsan hafif şasi teknolojisi sayesinde 3.860 kg. ağırlığı bulanan araç, daha az yakıt tüketimi ve daha fazla yükleme kapasitesi sunmaktadır. Akıllı dizayn ön konteyner kilitlerinin konumlandırılabilir olması ile 40 ile 45 ft.’lik konteynerler için rahat bir operasyon sağlamaktadır.

