Tırsan Avrupa'da üçüncü fabrikasını açıyor

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04 Temmuz 2017, 18:56

Tırsan, Almanya'nın Ulm şehrindeki yeni üretim tesisinin açılışını 5 Temmuz'da dev bir organizasyonla gerçekleştirecek.

Tırsan, ihracatta rekorlar kırarken Avrupa’daki üretimini de artırıyor. Avrupa’nın en geniş ürün gamına sahip treyler markası olan Tırsan’ın ürettiği ürünler kalitesiyle ve sağlamlığıyla Avrupalı firmaların ilk tercihi olurken Tırsan fabrika yatırımları yaparak beklentilere karşılık veriyor.

Almanya’da ilk üretim tesisini 1998 yılında Goch şehrinde açan Tırsan, Almanya’nın güneybatı eyaleti Baden-Württemberg’de yer alan Ulm’da satış, satış-sonrası hizmet merkezi ve montaj tesisi kurdu. 2016 yılının ikinci yarısında faaliyete geçen tesis, 2002 yılından bu yana Tırsan bünyesinde yer alan Alman treyler sektörünün öncülerinden olan Kässbohrer’e bağlı olarak hizmet veriyor. Ulm, Kässbohrer firmasının 1893 yılında kurulduğu şehir olması bakımından da önem taşıyor.

Kässbohrer Yönetim Kurulu Üyesi İffet Türken’in ev sahipliğinde gerçekleşecek olan açılışa, VSL-BW Başkanı Karlhubert Dischinger, Müsteşar Katrin Schütz, Achstetten Belediye Başkanı Martin Bendel ve Meclis Üyesi Paul Bailer gibi önemli isimler katılım gösterecek. Avrupalı firmaların yoğun ilgi gösterdiği açılışta, 300 üzerindeki davetli yer alacak. Baden-Württemberg eyaletindeki VSL –BW (Verband Spedition und Logistik Baden-Württemberg e.V.) Vakfı, iş ortakları ve 13 farklı ülkeden katılım gerçekleşirken, BPW, WABCO ve DEKRA gibi dünyanın en büyük tedarikçiler de organizasyonda yerini alacak.

Program, “Otonom Araçlar ve Dijitalizasyon” başlığı altında lojistik ve treyler üzerine yapılacak olan söyleşiyi, HS Heilbronn Prof. Dr. Tobias Bernecker tarafından yönetilirken, ardından VSL-BW Ceo’su Bay Marangiou moderatörlüğünde bir açık oturum yapılacak. Ardından ödül oyunları gerçekleştirilecek ve ödül oyunlarından elde edilen gelir, Ulm’de ki SÜDWEST PRESSE gazetesinin düzenlediği “Aktion 100.000 und Ulmer Helft“ bağış kampanyasına bağışlanacak.

Kässbohrer yeni ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak

Tırsan Ar-Ge merkezi tarafından geliştirilen Kässbohrer Damper K.SKS’nin Avrupa pazarına ilk defa sunulacak olduğu açılışta; Tırsan, Kässbohrer Kâğıt Taşıyıcı K.SCP X, Kässbohrer Tank Konteyner Taşıyıcı K.SHF T ve Kässbohrer Air Cargo K.SCA olmak üzere 4 yeni aracını da misafirlerinin beğenisine sunacak.