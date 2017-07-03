Doğuştan Hibrit Hyundai IONIQ Hybrid, Türkiye'de

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03 Temmuz 2017, 19:18

Hyundai, tüm zamanların en teknolojik ve en yenilikçi hibrit teknolojisine imzasını atarak IONIQ Hybrid modelini Türkiye'de satışa sundu.



Doğrudan benzinli veya dizel herhangi başka bir versiyonu olmadan doğuştan hibrit olarak üretilen Hyundai IONIQ, tamamen yeni bir otomobil olarak Hyundai’nin Türkiye’deki zengin model gamına iddialı bir şekilde katılıyor. Yeni bir platform ve esnek motor özellikleri sayesinde eğlenceli bir sürüş sağlayan IONIQ, geleceğe yönelik etkileyici tasarımıyla Hyundai’nin geleneksel çizgilerine bambaşka bir bakış açısı da getiriyor. IONIQ Hybrid, sınıf liderliğini hedeflediğinden yakıt verimliliği haricinde konforlu iç mekanı, çekici tasarımı, eğlenceli sürüş özellikleri ve üst düzey donanımlarıyla da öne çıkıyor.

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, gerçekleştirilen basın lansmanında “Geleceğin teknolojileri artık alternatif yakıtlı otomobiller. Hyundai olarak bizler de hibrit segmentine son derece kaliteli ve bir o kadar iddialı bir modelle giriş yapıyoruz. Hyundai IONIQ Hybrid, hem segmentinin hem de markamızın en şık ve estetik modellerinden. Bu sebeple heyecan verici tasarıma ve üstün hibrit teknolojisine sahip IONIQ modelimizden 500 adet satmayı hedefliyoruz” dedi.



IONIQ Hybrid, yeni geliştirilen 1.6 GDI, dört silindirli Kappa benzinli motora sahip. Fakat bu benzinli motora ek olarak son teknoloji Lityum-İyon Polimer pil ile beslenen 43,5 beygirlik bir elektrik motoru daha bulunuyor. Her iki motorun birleşmesiyle toplam 141 beygir güç üreten IONIQ, 265 Nm toplam maksimum tork değerine de sahip. Yeni geliştirilen ve yüzde 96 güç transfer verimliliği ile sınıfında en üst seviyede konfor sunan çift kavramalı 6 ileri DCT şanzımanla donatılan otomobil, oldukça iyi bir yakıt ekonomisi sağlarken aynı zamanda keyifli bir sürüş vaad ediyor. Klasik hibritlerdeki CVT şanzımanın aksine çok daha gerçek bir performans ve sürüş hissi veren 6 ileri DCT, sport sürüş moduna da sahip.

IONIQ Hybrid, fastback formuyla da dikkat çekiyor. Hava akışını yönetmek için geliştirilen tasarımı sayesinde sınıfındaki en aerodinamik otomobillerinden biri olarak öne çıkıyor. Sadece 0.24 gibi olağanüstü bir Cd değeri sunabilen otomobil, bunu aktif ve pasif aero özellikleriyle birleştiriyor.

Müşterilerinin çeşitli yaşam tarzlarına uygun olarak geliştirilen IONIQ, akıllı telefon kullanıcılarının büyük çoğunluğu için Catering, Apple CarPlay ve Android Auto dahil olmak üzere bir çok gelişmiş konfor, rahatlık, güvenlik bağlantı özelliklerini bir arada sunuyor. 7-inç TFT bilgi ekranıyla takip edilebilen hibrit sisteminin yanı sıra multimedya ünitesi de kokpitteki bu teknolojik ekrandan yönetilebiliyor. Ayrıca 8 inç navigasyon ve bilgi eğlence sistemi de sunan otomobilde kablosuz şarj özelliği de bulunuyor.



Yüksek teknoloji ışığında üretilen Hyundai IONIQ, yenilikçi ve geleceğe yönelik aktif ve pasif güvenlik özellikleriyle de sürücü ve yolculara maksimum koruma sağlıyor. Arka Çapraz Trafik Uyarısı ile Acil Fren, Şerit Takip/Ayrılış Uyarı ve Kör Nokta Algılama sistemleriyle herhangi bir olası kazayı önlemek için sürücüsüne yardımcı oluyor. Gövdesinin yüzde 53’ü gelişmiş yüksek mukavemetli çelikten üretilen otomobil, ayrıca sürücü için yerleştirilen diz hava yastığı ile birlikte yedi hava yastığını donanım listesinde bulunduruyor.

Elektrik gücü sabit mıknatıslı bir senkron motor tarafından üretilen IONIQ Hibrit, özellikle yakıt verimliliğini sağlamak için geliştirildi. Bunu elde etmek için motor parçalarının kalınlığının azaltılması için dikdörtgen kesitli bakır bileşenler ile yüzde 10 civarında optimizasyon elde edildi. Hyundai mühendisleri geleneksel nikel-metal hidrit piller yerine IONIQ’te Lityum-Ion Polimer bataryaları kullanarak mükemmel bir alt bellek hassasiyeti elde ettiler. Hızlı ve üstün şarj özelliğine sahip otomobil ayrıca maksimum performansı da sürüş esnasında göstermiş oluyor. Yolcu kabini içerisine uygun biçimde yerleştirilen yüksek voltaj bataryası kullanışlılıktan ödün vermezken aynı amanda ağırlık merkezinin en ideal seviyede konumlanmasını sağlıyor.

Hyundai IONIQ’in bir diğer ilk ve önemli özelliği de geri dönüşümlü malzemelerden ya da çevre dostu malzemelerin yenilikçi kullanımıyla üretilmiş olması. Örneğin, kapıların iç tarafındaki kapakları, şeker kamışı, toz ahşap ve volkanik taş bileşenlerden oluşan geri dönüşümlü plastikten imal edildi. Bu geri dönüşümden elde edilen plastik malzeme, normal materyaller ile aynı kaliteyi sunarken ayrıca ağırlığı da yüzde 20 civarında azaltmaya yardımcı oluyor. Sistem, en verimli şekilde pil şarjını da yaparken ayrıca gerekli durumlarda da ekstra motorun devreye girmesini sağlıyor.

Sürücü odaklı ve konforlu bir otomobil oluşturmak için hedefine ödün vermeden yönelen Hyundai, geleneksel çelik alaşımlarına kıyasla 12.4 kg kilo daha hafif alüminyum alaşım kaput ve bagaj kapağı kullanıyor. Hafif bileşenlerin kullanımı ve daha kompakt optimize yapı nedeniyle IONIQ, diğer Hyundai modellerinden yüzde 25 civarında daha hafif. Ayrıca 443 litrelik (VDA) bagaj hacmiyle yakıt tüketimine önem veren ailelere ciddi bir yükleme kapasitesi de sunuyor.

Hyundai IONIQ Hybrid, Türkiye’de iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. Elite Plus DCT 123.900 TL, daha donanımlı ve daha üst düzey özelliklere sahip Progressive Pack donanım seviyesine sahip IONIQ Hybrid ise 149.900 TL’lik etikete sahip.

