Tırsan, 'Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası' aldı

Anasayfa » Güncel

03 Temmuz 2017, 19:07

Tırsan, ihracat taşımalarında gümrüklerdeki beklemeyi ortan kaldıran Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası'nın sahibi oldu.

Tırsan, “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” alarak, Türkiye’de sadece 82 firmanın almış olduğu yetki sertifikasına sahip oldu. 2016 yılında 120.907.500 $ ihracat gerçekleştiren Tırsan, sahip olduğu bu sertifika ile rekabetini arttırarak, müşterilerine daha hızlı teslimat hizmeti sunacak.

Sertifika, 29 Haziran Perşembe günü Tırsan Adapazarı Fabrikasında yapılan törenle, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir tarafından Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu’na teslim edildi. Çetin Nuhoğlu, törende yaptığı konuşmada; “Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Şubat ayında 108 ülke tarafından Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın imzalanması ile küresel ticarette yeni bir hamle başlattı. Burada en önemli hedef ticaretin kolaylaştırılmasıdır. Birçok ülke yetkilendirilmiş yükümlü ve izinli gönderici sayısını arttırmak için önemli çalışmalar başlattı. Ülkemiz de bu konuda büyük çalışmalar yapılıyor, bu anlamda basta Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci ve Müsteşarlığımızın değerli bürokratlarına teşekkürlerimi arz ediyorum” dedi.

Nuhoğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Hepimiz biliyoruz ki ülkeler arasındaki ticari rekabet artık değer zinciri üzerinden sürdürülmektedir. Burada da en önemli avantaj hızlı ve zamanın da teslimattır. Bu belgeye sahip olan, ihracatçı ve taşımacı firmalarımız teslimat surelerin de çok büyük avantaj sağlayacaktır. İhracat yüklemesini kendi fabrikasında yapabilecek, gümrüğe uğramadan çıkış kapılarında özel peronlardan yurtdışına çıkabileceklerdir. Bugün burada gerçekleşen bu törende, başta Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Musa Aydemir’e, Sakarya Gümrük Müdürü Ayşe Savaş’a ve bu süreçte desteklerini bizden esirgemeyen tüm bürokratlarımıza teşekkür ediyorum.”

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından, “En Kolay, En Güvenli Ticaret” misyonu doğrultusunda; “Kolay Ticaret, Büyük Türkiye” projesi kapsamında veriliyor. Bu sertifika ile Adapazarı Fabrikasında gümrükleme imkânına sahip olacak olan Tırsan, Avrupa ülkelerine daha hızlı teslimatlar gerçekleştirebilecek ve ihracata konu olan ürünlerin gümrük işlemlerini kendi tesislerinde yapabilecek.

2017 yılında Türkiye treyler sektöründe, ihracatın da lideri olan Tırsan, TİM tarafından açıklanan 2016 yılı ilk 1000 İhracatçı Firma listesinde, bir önceki yıla oranla ihracatını %81 oranında artırarak 111. sırada yer aldı. 2012 yılında TİM İhracatçı listesinde ise 900. sıralarda yer alan Tırsan, 4 sene içerisinde toplam ihracatını 6 kat arttırarak 120.907.500 $ ihracat gerçekleştirdi. Ayrıca otomotiv sektörünün sıralandığı ilk 1000 ihracatçı firma arasında ise Tırsan 21. sıraya yükselerek, 2016 yılında otomobil grubunda ihracatını en çok artıran markalar arasında 2’ci oldu.