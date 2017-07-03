Volkswagen Ticari Araç'ın 'Akıllı Ekran' projesine ödül

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03 Temmuz 2017, 18:53

Volkswagen Ticari Araç'ın kullanıcılarının taleplerini daha iyi anlamak ve kişiye özel öneriler sunmak için geliştirdiği 'Akıllı Ekranlar' projesi, In2Sabre Ödülleri'nde 'En İyi Pazarlama Teknolojisi' kategorisinde birinci seçildi.





Amerikan Holmes Report tarafından verilen ve iletişim sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olan Sabre Ödülleri’nde, dijital iletişim çalışmalarının değerlendirildiği In2Sabre Ödülleri sahiplerini buldu.

Volkswagen Ticari Araç’ın showroom’lardaki satış temsilcilerinin potansiyel araç sahiplerinin taleplerini daha iyi anlamak, analiz etmek ve onlara en uygun modeli, kampanyayı belirlemek için geliştirdiği “Akıllı Ekranlar” projesi, “En İyi Pazarlama Teknolojisi” dalında birinci seçildi.

“Akıllı Ekranlar” projesi Volkswagen Ticari Araç satış temsilcilerinin showroom’larda kolayca kullanması ve potansiyel müşterileri tanıyarak daha iyi hizmet vermesi için görsellik üzerine kuruldu.

Sistem, büyük veri (big data) ve iş zekasının analizine dayanıyor. Yapay zeka çalışmalarında da kullanılan algoritmaların kullanıldığı sistem, Volkswagen Ticari Araç’ın internet sitesi, mobil aplikasyonu, canlı chat, sosyal medya, dijital reklamlar gibi platformlarında mevcut ve potansiyel araç sahiplerinin beyan ettiği bilgileri derleyerek analiz ediyor. Bu verileri yorumlayan sistem satış temsilcilerine otomatik olarak öneri ve satış argümanı sunuyor. Müşteriler showroom’a girdiği anda, kendileriyle ilgili bu bilgiler satış temsilcisinin ekranında görsel olarak beliriyor. Satış temsilcileri müşterileri tanıyarak, showroom’a ilk kez gelen müşterilere bile hedefli, daha iyi ve hızlı hizmet verebiliyor.

