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Hyundai IONIQ Hybrid, gün sayıyor

Hyundai IONIQ Hybrid, gün sayıyor

Tarih 30 Haziran 2017, 21:03

Hyundai IONIQ, elektrikli (EV), Plug-in Hybrid (PHEV) ve Hybrid (HEV) motorun sadece tek bir gövdede buluştuğu dünyadaki ilk otomobil.

Hyundai, yenilikçi hibrit teknolojisine sahip IONIQ Hybrid modelini Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Hyundai IONIQ, elektrikli (EV), Plug-in Hybrid (PHEV) ve Hybrid (HEV) motorun sadece tek bir gövdede buluştuğu dünyadaki ilk otomobil olma özelliğine sahip.
Her geçen gün artan akaryakıt fiyatları ve aynı zamanda doğaya karşı sorumluluklar göz önüne alınarak geliştirilen Hyundai IONIQ, tamamen yeni bir platform ve esnek motor özellikleri sayesinde eğlenceli bir sürüş sağlıyor. Geleceğe yönelik etkileyici tasarımıyla Hyundai’nin geleneksel çizgilerine bambaşka bir bakış açısı getiren IONIQ, hibrit sınıfına üstün bir yakıt ekonomisi sunuyor. IONIQ Hibrit, sınıf liderliğini hedeflediğinden yakıt verimliliği haricinde konforlu iç mekanı, çekici tasarımı, eğlenceli sürüş özellikleri ve üst düzey donanımlarıyla da öne çıkıyor.
IONIQ Hybrid, yeni geliştirilen 1.6 GDI 105 bg, dört silindirli Kappa benzinli motora sahip. Fakat bu benzinli motora ek olarak son teknoloji Lityum-İyon Polimer pil ile beslenen 43,5 beygirlik bir elektrik motoru daha bulunuyor. Her iki motorun birleşmesiyle toplam 141 beygir güç üreten IONIQ, 265 Nm toplam maksimum tork değerine de sahip. Yeni geliştirilen ve yüzde 96 güç transfer verimliliği ile sınıfında en üst seviyede konfor sunan çift kavramalı 6 ileri DCT şanzımanla donatılan otomobil, oldukça iyi bir yakıt ekonomisi sağlarken aynı zamanda keyifli bir sürüş vaad ediyor. Klasik hibritlerdeki CVT şanzımanın aksine çok daha gerçek bir performans ve sürüş hissi veren 6 ileri DCT, sport sürüş moduna da sahip.
Hyundai IONIQ’in bir diğer ilk ve önemli özelliği de geri dönüşümlü malzemelerden ya da çevre dostu malzemelerin yenilikçi kullanımıyla üretilmiş olması.

 

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