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Peugeot, yeni 3008DKR Maxi ile atağa hazır
30 Haziran 2017, 20:48
Peugeot, 2017'de Yılın Otomobli seçilen 3008 SUV'un yarış versiyonu olan 3008DKR Maxi'yi lanse etti.
Peugeot, yeni 3008DKR Maxi ile öncüsünün Dakar zaferlerini devam ettirmeyi ve daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Artan iz genişliği başta olmak üzere süspansiyon sistemindeki geliştirmeler daha fazla stabilite ve performans sağlarken, Sebastien Loeb önümüzdeki ay İpek Yolu Rallisinde yeni yarış otomobili ile parkura çıkarak 3008 DKR Maxi’nin lansmanını yapacak.
Peugeot Sport, 2016 ve 2017 sezonlarında damgasını vurduğu destan gibi iki Dakar Rallisi zaferinin ardından Ocak ayında Güney Amerika'yı fetheden ve ‘2017 Yılın Otomobili’ seçilen yeni Peugeot 3008 SUV’un yarış versiyonu olan Peugeot 3008DKR'nin halefini lanse etti. İsminden de anlaşılacağı gibi yeni Peugeot 3008DKR Maxi daha büyük bir yarış otomobili. Artan iz genişliği dünyanın en zorlu coğrafyalarındaki rallilerde; çakıl yolları, tepeleri ve dağları daha kolay alt etmesine yardımcı olacak.
Her iki yandaki süspansiyon yapısı 10 cm artan yeni otomobil yerini aldığı öncüsüne oranla 20 cm daha geniş bir yapı ortaya koyuyor. Bunun için üst ve alt salıncaklar dışında ön ve arka bağlantı kolları ve akslar da yenilendi. Süspansiyon sisteminde gerçekleştirilen iyileştirme iz genişliğini arttırırken, böylece yeni Peugeot 3008DKR Maxi stabilite, sürüş dinamikleri ve tüm bunların yansıması olarak performans noktasında gelişme gösteriyor.
Peugeot Sport mühendisleri tarafından geliştirilen ve geliştirme süreci halen devam eden yeni Peugeot 3008DKR Maxi, Rusya’dan başlayarak Çin’e kadar uzanan ve önümüzdeki ay gerçekleşecek olan 2017 İpek Yolu Rallisinde lanse edilecek. Yeni yarış otomobili ilk sınavına dokuz kez Dünya Ralli Şampiyonu olan, geçtiğimiz sene Dakar Rallisini ikinci sırada tamamlayan ve İpek Yolu Rallisine ikinci kez katılacak olan Sebastien Loeb pilotajında çıkacak.
7-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan ralliye Sebastien Loeb’e takım arkadaşları Stephane Peterhansel ve geçtiğimiz sene İpek Yolu Rallisini kazanan Cyril Despres eşlik edecekler. Ancak onlar bu sezonun başında Dakar Rallisinde podyuma çıkan güncel Peugeot 3008DKR’yi kullanacaklar.
Peugeot Rüya takımının dördüncü üyesi olan Carlos Sainz, gelecek yıl yine Dakar’da mücadele etmek üzere takıma katılacak. Carlos Sainz, Peugeot'un en yeni off-road yarış otomobilinin geliştirilmesine yardımcı oldu ve deneyimiyle çok önemli katkılar sağladı.
Loeb'un İpek Yolu Rallisindeki rolü, yeni otomobilde gerçekleştirilen gelişmeleri değerlendirmek ve araç üzerindeki gelişmelere yön vermek olacak. Öte yandan Takım Direktörü Bruno Famin'in bu zorlu 15 günlük mücadele için sadece tek bir hedef belirlemiş durumda: Zafer.
“Ocak ayında Dakar'ın son finiş çizgisini geçtikten hemen sonra hiç vakit kaybetmeden yeni nesil otomobil üzerinde çalışmaya başladık. Kazanmak elbette zor ancak kazanmaktan çok daha zor olan bir şey daha var: o da bu denli güçlü rakiplere karşı kazanmaya devam etmek. Bu nedenle mühendislerimiz sahip oldukları bilgi birikimi ve deneyimi kullanarak otomobili geliştirmeye ve ekiplerimize başarıya giden yolda en iyi imkanı sunmaya devam ediyorlar. Yapmış olduğumuz en yeni güncellemeler stabilite ve performans anlamında çok önemli katkılar sağladı. Tüm pilotlarımızın katılımıyla yapmış olduğumuz testlerin ardından ilk gösteriye hazırız. Peugeot 3008DKR Maxi’nin lansmanını İpek Yolu Rallisinde yapacağız. Aracın pilotajını ise Sebastien Loeb üstlenecek. Gerçek yarış ortamında toplayacağımız veriler önümüzdeki sezon Dakar’da kullanacağımız araç ayarlarını belirlemede çok önemli.”
Sebastien Loeb, Team Peugeot Total pilotu
Carlos Sainz, Team Peugeot Total pilotu
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