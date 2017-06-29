Peyiç Transport, Tırsan'ı tercih etti

Anasayfa » Piyasa

29 Haziran 2017, 14:12

Filosunu Tırsan ile güçlendiren Peyiç Transport Yönetim Başkanı İsmet Peyiç, ''Kurulduğumuz günden bugüne Tırsan'dan başka treyleri filomuza katmıyoruz'' dedi.



Balkan ülkelerine yönelik tekstil taşımacılığı yapan Peyiç Transport da Tırsan’ı tercih ederek filosuna Perdeli Maxima Plus ekledi. Aracın teslimatı, Daf-Tırsan Otomotiv A.Ş Samandıra Genel Merkezinde yapılan tören ile gerçekleşti. Törene Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Peyiç, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Peyiç ve Tırsan Satış ve Bayi yönetimi Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve DAF-Tırsan Satış Yöneticisi Recep Öndal Demirci katıldı.

Filomuzun tamamı Tırsan

Peyiç Transport, Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Peyiç ve 2. kuşak olarak işlerin başında bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Emre Peyiç ile Balkan ülkelerine özel taşımalar gerçekleştiren bir firma. Filosunun tamamı Tırsan ürünlerinden oluşan firma, tekstil taşımacılığında butik hizmetler sunuyor. İsmet Peyiç, “Filoma arkasında ‘T’ harfi ile başlamayan treylerleri koymuyorum” diyerek bu kararın uzmanlıklarının ve sundukları kalitenin sonucu ortaya çıktığını söyledi.

İsmet Peyiç, daha önce tekstil işi yaptıklarını ve firmalarını 2003 yılında kurduklarını belirtti. Taşımacılıktan kaynaklı sorunların artması üzerine araç yatırımı yaparak uluslararası taşımacılık işine başladıklarını aktaran Peyiç, tekstili iyi bildikleri için bu yönde taşımalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Müşterilerine butik hizmetler sundukları için araç seçiminin kendileri açısından çok önemli olduğunun altını çizen Peyiç, “Öncelikle kaliteye bakıyoruz. Kullandığımız araçların hizmet kalitemizi artırmasını istiyoruz. Bu nedenle de kurulduğumuz günden bugüne Tırsan’dan başka treyleri filomuza katmıyoruz” dedi. Tırsan’ın istedikleri tüm özellikleri kendilerine sunabilen tek marka olduğuna dikkat çeken Peyiç şunları söyledi: “En son aldığımız araçları Tırsan ile birlikte dizayn ettik. Kumaş taşımaları işimizin bir parçası. Taşıma esnasında kumaşların brandaya baskı yapmaması gerekiyor. Tırsan buna özel bir çözüm geliştirerek 6 sıra alüminyum yan yapı kullanarak bu sorunu ortadan kaldırdı. Ayrıca son alımını yapmış olduğumuz araçları, filomuzda bulunan farklı beşinci teker yüksekliklerine sahip çekicilerle de kullanabiliyoruz. Bunun da avantajını görüyoruz. Tırsan’ın işimizi kolaylaştıran bir diğer çözümü ise oto-reset özelliği. Bazen yükleme esnasında kaldırılan treylerler bu şekilde unutuluyor ve yola çıkılıyor. Oto-reset özelliği sayesinde araçlar 18km hıza ulaştığında otomatik olarak sürüş seviyesi ayarlanıyor. Diğer önemli bir yenilik de treylerlerin arkasında kullanılan 60 santimetrelik sac. İndirme bindirme operasyonlarını forkliftle yapıyoruz. Bu nedenle treylerlerin ilk temas noktasında hasarlar oluşabiliyor. Tırsan bu sorunu da çözerek filomuza ömürlük treylerler kazandırdı” ifadelerini kullandı.