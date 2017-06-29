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Peyiç Transport, Tırsan'ı tercih etti
29 Haziran 2017, 14:12
Filosunu Tırsan ile güçlendiren Peyiç Transport Yönetim Başkanı İsmet Peyiç, ''Kurulduğumuz günden bugüne Tırsan'dan başka treyleri filomuza katmıyoruz'' dedi.
Balkan ülkelerine yönelik tekstil taşımacılığı yapan Peyiç Transport da Tırsan’ı tercih ederek filosuna Perdeli Maxima Plus ekledi. Aracın teslimatı, Daf-Tırsan Otomotiv A.Ş Samandıra Genel Merkezinde yapılan tören ile gerçekleşti. Törene Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Peyiç, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Peyiç ve Tırsan Satış ve Bayi yönetimi Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve DAF-Tırsan Satış Yöneticisi Recep Öndal Demirci katıldı.
Filomuzun tamamı Tırsan
Peyiç Transport, Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Peyiç ve 2. kuşak olarak işlerin başında bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Emre Peyiç ile Balkan ülkelerine özel taşımalar gerçekleştiren bir firma. Filosunun tamamı Tırsan ürünlerinden oluşan firma, tekstil taşımacılığında butik hizmetler sunuyor. İsmet Peyiç, “Filoma arkasında ‘T’ harfi ile başlamayan treylerleri koymuyorum” diyerek bu kararın uzmanlıklarının ve sundukları kalitenin sonucu ortaya çıktığını söyledi.
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