Psa Grubu'nun Turbo Puretech Motoruna ödül

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29 Haziran 2017, 14:05

PSA Grubu'nun 1,2 litre hacimli 3 silindirli Turbo PureTech benzinli motoru bir kez daha 'Yılın Motoru' seçildi.

PSA Grubu’nun 1,2 litrelik 3 silindirli Turbo PureTech benzinli motoru 1,0-1,4 litre kategorisinde

“2017 Yılın Motoru” ödülüne layık görüldü. 1.2 Turbo PureTech motor böylece üç yıl üst üste ‘Yılın Motoru’ seçilmiş oldu. Ödüller serisi 110 HP ve 130 HP (PureTech 110 S&S and PureTech 130 S&S) versiyonları bulunan motorun endüstriyel ve ticari başarısının teyidi niteliğini de taşıyor.

PSA Grubu, en iyi hacim küçültme örneklerinden biri olan 1,2 litrelik 3 silindirli Turbo PureTech benzinli motoru 2014 yılında üretim programına dahil etti. Fransa’nın kuzeyindeki Douvrin kentinde bulunan Française de Mécanique ve Çin’deki Xiang Yang fabrikalarında üretilen motordan 2014 yılından bu yana yaklaşık 850.000 adet üretildi. Artan talebi karşılamak üzere Fransa’daki ikinci tesis olan Tremery Fabrikası’nın da 2017’nin sonunda devreye girmesiyle toplam yıllık üretim kapasitesi 2019 yılına kadar 1 milyon adedin üzerine çıkacak.

110 HP ve 130 HP olmak üzere iki farklı güç versiyonu bulunan 1.2 PureTech benzinli motor 70 ülkede 90 farklı araç kombinasyonu ile kullanılıyor. Grubun ticari başarısını desteklemeye devam eden motor “2017 Yılın Otomobili” seçilen yeni Peugeot 3008 ve yeni Citroen C3 olmak üzere gurubun yeni ürünlerine de hayat veriyor. Motor, Avrupa pazarında PSA Grubu’nun toplam benzin ve dizel motorlarının 1/3’ünü oluşturuyor.

Daha performanslı ve çevre dostu bir yapı

Avrupa ve Çin’deki 2020 regülasyon standartlarını yerine getirmek üzere devreye alınan benzinli motor partikül filtresi (GPF) partikül emisyonlarını yüzde 70’in üzerinde azaltıyor. Yanma döngüsündeki iyileşme ve 250 barlık enjektör basıncı sayesinde verimlilik optimize edilirken mekanik sürtünme azaltıldı ve yeni bir turbo devreye alındı. Ayrıca aerodinamik optimizasyon için motor daha kompakt hale getirildi.

Ödül töreninde konuşan PSA Grubu Motor, Aktarma Organları ve Şasi Mühendisliğinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Christian Chapelle: “Bu ödül benzinli motorlarımızın kalitesini ve yüksek performansını teyit ediyor. İçten yanmalı motorlarımızı geliştirmeye ve optimize etmeye devam ediyoruz. Böylece daha verimli ve daha çevre dostu hale gelecekler.” dedi.