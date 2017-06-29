Krone, 2017'nin en iyi markası seçildi

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29 Haziran 2017, 13:57

Krone, Almanya'daki Euro Transport Media (ETM) okuyucularının Ticari Araçlar sektöründeki en iyi markayı belirlemek üzere katıldıkları anketin sonucunda ''2017'nin En iyi Markası' seçildi.



Alman treyler üreticisi Krone, Almanya’daki Euro Transport Media (ETM) okuyucularının Ticari Araçlar sektöründeki en iyi markayı belirlemek üzere katıldıkları anketin sonucunda ‘2017’nin En iyi Markası’ seçildi. Yaklaşık 11.500 okuyucunun oy kullandığı ankette, “Perdeli/Tenteli ve Frigorifik(İzole Kasa) Treyler” kategorilerinde 1’incilik elde eden Krone, “Treyler Aksları” kategorisinde ise 2’nciliğin sahibi oldu. Krone Ticari Araçlar Grubu adına ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Bernard Krone ve Pazarlama Müdürü Ingo Lüebs teslim aldılar.



Kullanıcılarımıza en yakın marka olmayı hedefliyoruz

Ödülle ilgili yaptığı ilk değerlendirmede bu ödülün okuyucuların seçimi doğrultusunda verildiğine dikkat çeken Bernard Krone, “Mutluyuz. Bu anket kullanıcılarımızın desteğini ve güvenini bir kez daha arkamızda hissetmemizi sağladı. Krone’nin alışılagelmiş, uzun ömürlü kalitesine olan güvenlerini ve inançlarını bir kez daha ortaya koydular. Avrupa’nın birçok ülkesinde pazar lideriyiz ve daima kullanıcılarımızın dostu olmayı, onlara en yakın marka olmayı hedefliyoruz” dedi.

Krone Ticari Araçlar Pazarlama Müdürü Ingo Lüebs de, “Bu ödüller bizi hem mutlu ediyor hem de mücadelemizi arttırarak devam ettirmemiz için bize güç veriyor. Almanya’nın her yerinden okuyucular bizi bu ödüllere layık gördüler. Şimdi bize düşen en önemli şey kullanıcılarımızı sürekli mutlu edebilmek adına daha sıkı çalışmak” dedi.

Krone, Nisan ayında da, Almanya’daki Ulusal Lojistikçiler Birliği tarafından Treyler ve Üstyapı kategorisinde '2017'nin En İyi Lojistik Markası' seçilmişti. Krone, bu ödüle 19 Treyler ve Üstyapı üreticisi arasından layık görülmüştü.