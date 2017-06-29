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En fazla ödül yine Mars Logistics'e
29 Haziran 2017, 13:50
''IRU Profesyonel Sürücü Onur Nişanı'' ödülleri sahiplerini buldu. Mars Logistics, bu yıl da 22 sürücüsü ile en fazla Onur Nişanı alan şirket oldu.
Değerlendirmesi Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve IRU tarafından yapılan, araçları güvenli şekilde kullanan, çalışmakta oldukları şirketlere ve meslek kurallarına bağlılık gösteren sürücülere verilen “IRU Profesyonel Sürücü Onur Nişanı” ödülleri sahiplerini buldu. Mars Logistics, bu yıl da 22 sürücüsü ile en fazla Onur Nişanı alan şirket oldu.
Mars Logistics, Türkiye’de, şirket ve meslek kurallarına uygun davranış sergileyen 36 sürücüye verilen “2016 Yılı IRU Profesyonel Sürücü Onur Nişanı” ödülüne 22 sürücüsü ile layık görülerek en fazla nişan alan şirket oldu.
Mars Logistics sürücüleri ödüllerini Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ev sahipliğinde düzenlenen geleneksel iftar yemeğinde, UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu’nun elinden aldı.
Yılın Profesyonel Sürücüsü de Mars Logistics’ten!
Araçları güvenli şekilde kullanarak, meslek kurallarına bağlılık gösteren 36 profesyonel sürücünün ödüllendirildiği gecede, 5 kriterin tamamında performansıyla Mars Logistics sürücüsü Ali Kömürcü öne çıktı ve yılın sürücüsü ödülünü almaya hak kazandı.
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