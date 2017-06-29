Ticarinin Profesyoneli Fiat'ın hedefi yüzde 10 büyüme

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29 Haziran 2017, 13:43

Hafif ticari araç pazarının en önemli markalarından biri olan Fiat, bayilerini 'Fiat Professional' markasıyla yeniden yapılandırırken, ürün ve hizmet çeşitliliğiyle de 60 bin adet satış hedefliyor.

100 yılı aşkın süredir ticari araç sınıfında sunduğu ürünlerle kullanıcılarına kazandırmaya devam eden Fiat, Türkiye’deki hafif ticari araç bayi teşkilatlanmasını güçlendirecek bir adım attı. Temmuz ayından itibaren ‘Fiat Professional’ markasını devreye alarak bayilerinin yapılanmasını, satış ekiplerinden, dış cephesine, markanın internet sitesine kadar uzanan yelpazede binek araç sınıfından ayrıştırmak için düğmeye bastı.

Fiat’ın ticari araçlarda uzmanlığını güçlendirecek Fiat Professional markasının tanıtım toplantısı Rahmi M. Koç Müzesi’nde gerçekleştirildi. Markanın ticari araç ürün gamı, sektör değerlendirmesi ve yılsonu hedeflerinin konuşulduğu toplantıda Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç ve Fiat Professional Pazarlama Müdürü Hasan Erdoğan bulundu. Güçlü bir marka olabilmenin müşteri odağı ve her sınıfa hitap eden güçlü bayi yapılanmasından geçtiğini belirten Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “Ducato’dan 124 Spider’a kadar uzanan geniş ürün gamımızda her ürünün kendi pazarı ve kendi müşteri profiline daha çok odaklanabilmek için, özellikle binek ve ticari araç ayrışmasını hedefledik. Bu noktada, Fiat Professional markasını devreye alma konusunda çalışmalarımız başladı. Fiat Professional 2007’den itibaren globalde kullanılıyor. Biz de Türkiye’de bayi ağımızın dış cephesinden, markamızın web sitesine kadar uzanan bir dönüşüm sürecine bir süre önce başladık. Temmuz ayı itibari ile bayilerimizin dış sinyalizasyonları bitmiş olacak; web sitemiz de otomobil ve hafif ticari olarak ayrışarak alanlarına odaklı bir şekilde yeniden yapılandırılıyor. Yeni yapılanmanın 2017 yılında bize getireceği sinerji ile hafif ticari araç pazarında daha da büyümeyi hedefliyoruz. Genişleyen ürün gamımız ve güçlü bayi teşkilatımız ile Türkiye otomotiv pazarının öncülerinden olmayı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

“Ticaride yıl sonu hedefi yüzde 10 artış”

İlk beş ayda Fiat Professional tarafında toplam satış adetlerinin 38 bini bulduğunu belirten Aytaç, 2017 yılının planladıkları gibi seyreden bir yıl olduğunu vurguladı. Doblò ve Fiorino’nun yüzde 40’lık pazar payıyla sınıflarının liderliğini sürdürdüğünü ifade eden Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “Ducato da sınıfında en çok tercih edilen modellerden biri. Fullback’i geçen senenin ikinci yarısında devreye almıştık; bu sene de satış performansını artırmaya devam ediyor. Şu anda iki ürünün aldığı pazar payı yüzde 9’un üzerinde. Tüm hafif ticari araç modellerimiz toplamında da Nisan ayı trafik kayıtları bizim bugün 22 ilde hafif ticari araç pazarında lider olduğumuzu gösteriyor. Bu yılsonunda 900 bin toplam Pazar beklentimiz mevcut. Ticari araçlarda geçen sene ile paralel bir pazar bekliyoruz. Pazarın 230 bine yakınının hafif ticari araçlardan oluşacağı görüşündeyiz. Fiat markası olarak ise geçen sene 54 bin adet hafif ticari araç satışı gerçekleştirmiştik. Bu yıl yüzde 10 artışla 60 bin adetlere ulaşmayı planlıyoruz. Tüm modellerimizde daha fazla müşteri odaklı daha iyi bir hizmet sunarak ticari araçlardaki varlığımızı güçlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Müşterileriyle ‘10 Numara’ bağ kuruyor

Fiat’ın güçlü ürün gamını müşterilerine sunmanın yanında müşteri odağı ve müşterilerle kurulan ilişkinin önemine dikkat çeken Altan Aytaç, 2014 yılında hayata geçen ‘10 Numara Fiat’ programının söz konusu ilişkileri güçlendiren önemli bir örnek olduğunu söyledi. “10 Numara Fiat” programı bizim müşterilerimizle bir araya geldiğimiz, onların sorunlarını dinlediğimiz ve çözüm ürettiğimiz bir programı kapsıyor” diyen Aytaç sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Program kapsamında sadece iş ile ilgili değil, sosyal faaliyetlerle de müşterilerimizle bir arada oluyoruz. Bu anlamda, sadece ürünlerimizle değil, müşterilerimizi destekleyen hizmetlerle de sürekli yanlarında olmaya çalışıyoruz. Güçlü satış sonrası hizmeti güçlü bir markanın en büyük destekleyicisidir. Sunduğumuz hizmetler arasında “Süper Yedekler” olarak isimlendirdiğimiz ücretsiz yedek araç hizmetimiz de yer alıyor. “Yol Yardım İzleme” hizmetimizle acil yol yardım aracının ne zaman geleceği bilgisini verebilirken “Servis Araç Durum İzleme” dijital çözümümüzle de servis sürecinde araçlarının durumunu takip edebilmelerini sağlayan dijital çözümlerle müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırıyoruz” diye konuştu.

