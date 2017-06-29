Audi 2,5 litre TFSI Yılın Motoru seçildi

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29 Haziran 2017, 13:24

Audi'nin yüksek performanslı spor otomobilleri TT ve RS3 Sportback modelinde kullandığı 2,5 litre TFSI motoru kendi segmentinde Yılın Motoru Ödülü'ne layık görüldü.





Dünya genelinden 65 otomotiv editörünün oylarıyla belirlenen Yılın Motoru (Engine of The Year) 2017 Ödülleri sahibini buldu.

Audi, Audi Sport Ailesi’nin RS3 ve TT RS modellerinde sunduğu 2,5 litre hacimli TFSI motoruyla, 2,0 ile 2,5 litre kategorisinde, Yılın Motoru seçildi. 2.5 litre TFSI motor, jüri tarafından yüksek performansının yanında, kendisine özgü sesi ile de övgüye değer bulundu.

Audi’nin yüksek performanslı spor otomobillerinin yer aldığı Audi Sport Ailesi’nin öne çıkan motorlarından biri olan 2,5 litre TFSI motorunun karakteristik sesi, Audi motorsporları takımının 80’li yıllarda WRC Grup B sınıfında fırtınalar estiren otomobillerin sesine de bir selam niteliği taşıyor.

Premium otomobil sektöründe, en sportif markaların başında gelen Audi’nin,“ Performans Ligi“ olarak tanımladığı Audi Sport Ailesi’nin üyeleri çarpıcı tasarım, sportif sürüş ve öncü teknolojiyi bir arada otomobil tutkunlarına sunuyor.

Ürettiği 400 HP güç ve 400 Nm tork ile küresel otomotiv pazarında en güçlü 5 silindirli motor olan 2.5 TFSI hali hazırda TT RS Coupe, TT RS Roadster, RS3 Sedan ve RS3 Sportback modellerinde kullanılıyor. Bu motor, kompakt segmentin en güçlü modeli olan RS3 Sportback’i, 0’dan saatte 100 kilometre hıza sadece 4.1 saniyede ulaştırıyor.

Audi, 1999 yılından beri verilen Yılın Motoru Ödülleri’nde 13’üncü kez ödüle layık görüldü.

