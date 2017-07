Peugeot pikap pazarına geri dönüyor

Anasayfa » Hafif Ticari

29 Haziran 2017, 13:17

İş amaçlı ve özel amaçlı kullanım sağlayan yeni Peugeot Pick Up, Eylül ayında Afrika kıtasında satışa sunulmaya başlanacak.

Peugeot, Yeni Pick Up modelini tanıtıyor. Bu, markanın pikap pazarına geri dönüşünü müjdelerken Afrika kıtasında satışa sunulacak olan Yeni Peugeot Pick Up, markanın globalleşme stratejisinin bir başka ayağını oluşturuyor.

Geniş yaşam alanı ve zengin ekipman seviyesiyle dikkat çeken Peugeot Pick Up, pikap müşterilerinin sağlamlık, dayanıklılık ve dört tekerlekten çekiş sistemi gibi temel gereksinimlerini en iyi şekilde karşılıyor. İş amaçlı ve özel amaçlı kullanımları aynı potada eriten, kullanımı ve bakımı kolay ve her durumda güvenilir bir araç arayan kullanıcılara hitap eden yeni Peugeot Pick Up, Eylül ayında Afrika kıtasında satışa sunulmaya başlanacak.

Yeni Peugeot Pick Up kompakt pikap pazarı kavramının standartlarını değiştiriyor

Yeni Peugeot Pick Up, 5,08 metre uzunluğu ile çift kabinli kompakt pikap pazarında yer alıyor. Bu, yüzde 10 pazar payı ve Kuzey Afrika ve Batı Sahra Altı Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere yılda 56.000 adet satış hacmi anlamına geliyor. Pazarı yüzde 92 ile dizel motorlar ve yüzde 77 ile dört tekerlekten çekiş sistemleri domine ediyor. Peugeot yeni Pick Up modeliyle pikap pazarına dönüş yaparken, bu hamle markanın uluslararası büyüme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor. Markanın, özellikle Afrika kıtası olmak üzere pikap pazarında geçmişi uzun yıllara dayanıyor. 1956’daki Peugeot 403 camionnette-bâchée, 1967 Peugeot 404 camionnette-bâchée ve 2005 yılına kadar başarıyla üretilen ve bu tarihteki Nijerya’daki üretimi sona eren Peugeot 504 Pick-up markanın pikap geçmişini gözle önüne seriyor.

Sağlamlık ve dayanıklılık

Yüksek omuz çizgisi, dik tasarımlı burun, yatay uzun bir motor kaputu ve versiyona bağlı olarak 210 mm ile 215 mm arasında değişen yerden yüksek yapısıyla yeni Peugeot Pick Up, pikap pazarının bütün gereksinimlerini fazlasıyla yerine getiriyor. Markanın yeni nesil bütün SUV modellerinde olduğu gibi yeni Peugeot Pick Up’ta da ön ızgara büyük bir ‘aslan’ logosuna ev sahipliği yapıyor. Arka paneldeki damgalı ‘Peugeot’ yazısı ise Peugeot 404 ve 504 Pick-Up modellerine gönderme yapıyor.

Basit ve dayanıklı tasarımıyla yeni Peugeot Pick Up her tür yol koşulunda dayanıklı ve güvenilir bir profesyonel olduğunu gözler önüne seriyor. Kabin ve kasa merdiven tipi şasi üzerine otururken sabit arka aks dört yapraklı yaylarla şasiye bağlanıyor. Standart olarak sunulan Yokohama marka lastikler; dayanıklı, güvenilir, sağlam, her tür hava ve yol koşullarında kullanım imkanı sunuyor.

Maksimum yükleme kapasitesi 815 kg olan yeni Peugeot Pick Up’ın kasası 1,40 metre uzunluğa ve 1,39 metre genişliğe sahip. Dış taraftaki sabitleme kancaları kullanım kolaylığını sağlarken aracın genel sağlamlığını tamamlamak ve dayanıklılığı artırmak için yan duvarlar ve arka kapağın iç paneli özel bir reçine ile kaplanıyor.

Her tür kullanım amacına uygun motor ve aktarma organları

Yeni Peugeot Pick Up, pikap pazarın ihtiyaçlarına cevap veren ve yüksek verimlilik seviyesine sahip güçlü bir motorla donatılıyor. 2,5 litre hacimli common-rail enjeksiyon sistemine sahip turbo beslemeli dizel motor 115 HP güç ve 280 Nm tork üretiyor. Motorun gücü 5 ileri manuel bir şanzımanla tekerleklere aktarılırken 4x4 veya 4x2 çekiş sistemleri alternatifleri sunuluyor. 4x2 versiyonlarında güç şaft ve merkezi diferansiyel üzerinden arka aksa iletiliyor. 4x4 versiyonlarda motor gücünün bir kısmı ön aksa aktarılıyor. Sistem, sürücüye 4x4 4H (4 High) veya düşük hızlı yüksek torklu sürüşlerde kullanılan 4L (4 Low) olmak üzere farklı sürüş modlarından birini seçme imkanı sunuyor.

Sınıf standartlarını yükselten donanımlar ve geniş bir yaşam alanı

Güvenilirlik ve kullanım kolaylığına odaklanan yeni Peugeot Pick Up zengin ekipman seviyesiyle satışa sunuluyor. Manuel klima, elektrikli camlar, CD çalar ve USB’li radyo tüm versiyonlarda standart ekipman olarak yer alıyor. Elektronik fren gücü dağılımına sahip ABS fren sistemi, geri manevra yardımcısı, sürücü ve yolcu hava yastıkları ve elektrikli yan aynalar sürüş güvenliğini ve sürüş konforunu destekleyen ekipmanlar olarak devreye giriyor. 4x4 versiyonları, krom tavan rayları ve yan basamaklarla ayırt ediliyor. 1.738 mm oturum alanı ve 62 mm arka koltuk diz mesafesiyle yeni Peugeot Pick Up sınıfının en geniş yaşam alanını ve yolcu konforunu sunuyor.