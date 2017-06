Anasayfa » Piyasa

23 Haziran 2017, 14:00

Premium otobüs segmentinin seçkin markası NEOPLAN Ailesinin en genç ve dinamik üyesi Yeni Tourliner’ın lansman sonrası satış fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Birbiri ardına gerçekleştirilen teslimatlarla Yeni Tourliner rüzgarı bu kez doğuda esti. Star Batman 4, Özlem Diyarbakır 1 ve Şanlıurfa Astor firması da 2 adet Yeni Tourliner alarak, filolarını güçlendirdiler.

Star Batman adıyla yollara çıktığı 2005 yılından bu yana MAN’dan vazgeçmeyen seyahat sektörünün dinamik firması, satın aldığı 4 adet NEOPLAN Yeni Tourliner ile filosunu güçlendirdi. Satın alınan 4 adet NEOPLAN Yeni Tourliner, Ankara, Akyurt’taki MAN tesislerinde düzenlenen törenle MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu tarafından, Star Batman’ın sahibi Aziz Altun‘a teslim edildi. Teslimat töreninde, MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş Otobüs Satış Bölge Yöneticisi Ufuk Demirer ile Star Batman yetkililerinden Durdun Canpolat ve Kadri Gezici de hazır bulundular.

Kuruluşu Öz Batmanlılar adıyla 2002 yılına kadar uzanan firma, 2005 yılında Star Batman adıyla ve ilk MAN otobüslerini filosuna katarak yollara çıktı. Güneydoğu Anadolu‘nun güzel illerinden Batman’da, istikrar, güven ve kalite merkezli yaklaşımı ile seferlerini sürdüren Star Batman, aradan geçen 12 yılda MAN otobüslerinden vazgeçmedi. Satın aldığı MAN ve NEOPLAN otobüslerle hemşehrilerine hizmet vermeye devam etti.

Toplam 34 otobüslük araç filosu bulunan Star Batman, 2017 yılındaki ilk yatırımında da yine MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş.’yi tercih etti. Seyahat sektörünün dinamik firması, satın aldığı 4 adet NEOPLAN Yeni Tourliner otobüsü filosuna dahil ederek, Batman halkının hizmetine sundu. Star Batman’ın satın aldığı 2+2 dizilimli ve 50 yolcu koltuklu NEOPLAN Yeni Tourliner’lar, Euro 6C motorlarıyla 460 Ps güce ve 12 ileri vitesli otomatikleştirilmiş şanzımana sahip. Araçlar, sundukları ileri teknoloji, yüksek performans ve üst düzey konfora karşın, yakıt ve işletme maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlıyor.



NEOPLAN Yeni Tourliner otobüslerin, üstün özelliklerinin yanı sıra şık ve çarpıcı tasarımlarıyla da peronlara yenilik katacağını belirten Aziz Altun, “Yeni Tourliner’larda hemen hemen her alan tamamen yenilenmiş, geliştirilmiş. Sürücünün rahat istirahat edeceği geliştirilmiş sürücü yatak bölümünden, yeni dizaynına, yolcuların seyahat konforunu arttıracak yeni nesil koltuklardan, sunduğu daha yüksek performansa karşın sağladığı daha yüksek yakıt ekonomisi ve uzun bakım aralıklarına kadar daha birçok özellik, bu yatırımımızda Yeni Tourliner’ları tercih etmemizin nedeni oldu” dedi.

MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu ise, “Yeni Tourliner, birçok yeniliğin ve ileri teknolojinin buluştuğu bir otobüs oldu. Düşük emisyon değerleri ile çevre dostu Euro 6c motoru, EfficientCruise ve EfficientRoll sistemleri gibi birçok özelliği ile sürüş konforu, yakıt tasarrufu, motor ömrü ve işletme giderlerinde çok önemli avantajlar sunuyor. Yolcu bölümündeki koridorsuz zemin yapısı, özel dizayn koltukları, topografik navigasyon sistemi, bir yandan seyahat deneyimini konforla buluştururken, diğer yandan da daha ekonomik ve avantajlı işletme maliyetleri sağlıyor” şeklinde konuştu. Yeni Tourliner’ların Star Batman firmasına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Can Cansu, Batman halkına ve tüm yolcularına da kazasız, huzurlu ve keyifli yolculuklar diledi.



Özlem Diyarbakır tercihini yeni Tourliner ile devam ettirdi

Satışı VDF kredisi ile gerçekleştirilen NEOPLAN Yeni Tourliner’ın teslimat töreni, MAN’ın Ankara Akyurt’taki tesislerinde gerçekleşti. Törende konuşan Özlem Diyarbakır firmasının sahibi Hacı Selahattin Güneş, “Geçen sene aldığımız EfficientLine teknolojisindeki tecrübemizden çok memnunuz. Başta yakıt tüketimi ve müşteri konforu olmak üzere tüm beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı. Bu yüzden her alanda çok önemli geliştirmeler yapılmış yeni nesil Tourliner’ı alırken de hiç tereddüt etmedik. Biz firma olarak yıllardır NEOPLAN markasını tercih etmekteyiz. Bu nedenle Yeni Tourliner’ı seçmemiz zor olmadı. Üstelik yeni aracın tanıtımı da çok etkileyiciydi. NEOPLAN bu araçla çıtayı, sınıfında çok yükseklere çıkardı” dedi.



En küçük vidasından, en ileri teknolojisine kadar MAN araçlarının sahip olduğu yüksek standartlara dikkat çeken MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu da, “Yeni çıkardığımız Tourliner, gelişmiş teknolojik yenilikleri, yüksek tasarım standartları ve Satış Sonrası Hizmetler’deki rekabetçi yaklaşımı ile hem otobüs işletmecilerinin hem de yolcuların ilk tercih ettiği marka olma özelliğini her geçen gün yaygınlaştırmaya devam ediyor. Gerek batıda, gerekse doğudaki firmalarda yeni NEOPLAN Yeni Tourliner otobüslerimizin koştuğunu görmek, bizler için keyif verici. Bugün teslim ettiğimiz aracımızın hem Özlem Diyarbakır’a hem de tüm yolcularına hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.



Şanlıurfa Astor'da Yeni Tourliner heyecanı

Şanlıurfa Astor adıyla yollara çıktığı 2009 yılından bugüne istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdüren Astor ailesi, filosuna 2 adet 50 koltuklu Yeni Tourliner’ı dahil etti. Şanlıurfa Astor mevcut 5 Starliner ile birlikte filosundaki NEOPLAN sayısın da 7’ye yükseltti. Satın alınan NEOPLAN Yeni Tourliner’lar, Ankara, Akyurt’taki MAN tesislerinde düzenlenen törenle MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu tarafından, Şanlıurfa Astor’un sahibi Adnan As’a teslim edildi. Teslimat töreninde, MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş Satış Bölge Yöneticisi Eray Öcal ile her iki şirket yetkilileri de hazır bulundu.



Filosundaki araç sayısı ve hizmet kalitesi ile kısa sürede fark yaratan Astor, sadece Şanlıurfa’nın değil bölgenin en tercih edilen firmalarından biri oldu. Toplam 25 otobüslük genç bir araç filosuna sahip Şanlıurfa Astor, 2017 yılındaki ilk yatırımında da yine MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş.’yi tercih etti. Seyahat sektörünün dinamik firması, satın aldığı 2 adet NEOPLAN Yeni Tourliner otobüsü filosuna dahil ederek, Şanlıurfa halkının hizmetine sundu. 2+2 dizilimli ve 50 yolcu koltuklu NEOPLAN Yeni Tourliner’lar, ileri teknolojileri, sundukları üstün performans ve yüksek konfor avantajlarına karşın, düşük yakıt ve işletme giderleri ile çok önemli ayrıcalıklar sağlıyor.

NEOPLAN Yeni Tourliner otobüslerin, birçok özelliği ile her açıdan benzersiz ayrıcalıklar sunduğunu belirten Adnan As, “Yeni Tourliner, gerçekten de her alanda yenilenmiş, geliştirilmiş; standartları en üst seviyeye taşımış bir otobüs. Özellikleri saymakla bitmez ama bu otobüs, kendisine dokunan herkese hayırlı. Yakıt tasarrufu, uzun motor ömrü ve bakım aralıkları ile bizlere, yüksek performansı ve ileri sürüş sistemleri ile kaptanlarına ve sağladığı üst düzey seyahat konforu ile de yolcularımıza eşsiz ayrıcalıklar sunuyor” dedi.

Kullanıldıkça yollarda Yeni Tourliner efsanesinin her geçen gün daha büyük bir hızla yayıldığını belirten MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu, “Yeni Tourliner’ın sağladığı avantajlar, anlatabildiklerimizin çok ötesinde. Sağladığı ekstra değerler, kullanıldıkça daha net ortaya çıkıyor ve Yeni Tourliner’ı tecrübe etmiş firmalar, kaptanlar bize ‘az bile söylemişsiniz’ diyorlar. Yeni Tourliner’da o kadar çok alanda o kadar güçlü geliştirmeler yapıldı ki, özelliklerini, sağladığı ekstra katkıları anlatmak için söyleyebildiklerimiz mütevazı kalıyor. Yeni Tourliner’ların Türkiye yollarında yaptığı her kilometrede, sağladığı benzersiz ayrıcalıklar da bir efsane gibi büyük bir hızla yayılıyor. Yeni Tourliner almak isteyen çoğu dostlarımız, bizleri fazla konuşturmuyor. Zira artık bizlere çoğu müşterimiz, kullananların tecrübeleri ile bir efsane gibi yayılan Yeni Tourliner’ın sunduğu ayrıcalıkları zaten bilerek geliyor” açıklamasında bulundu.



Teknoloji, kalite, konfor, performans ve tasarrufta ayrıcalıklar dünyası:

NEOPLAN YENİ TOURLINER’IN FARK YARATAN BAZI ÖZELLİKLERİ

Açık, keskin ve göz alıcı hatlara sahip “Sharp Cut” dizaynı ve “Angel Eyes” farlar ile yeni Tourliner’da estetik ve dinamik, en mükemmel biçimde buluştu. Sürtünme direnci katsayısı orta büyüklükte bir araç olan VW Sharan ile eşdeğer olan NEOPLAN Yeni Tourliner, dinamik görünümü ve mükemmel aerodinamik tasarımı ile sadece kendi segmentinin değil, tüm premium otobüs sınıfının birçok alanda liderliğini üstlendi. MAN “TipMatic®”, otomatikleştirilmiş 12 ileri “Easy-Start” şanzımanı ile çevreci Euro 6c, 460 hp ve 2300 Nm torka sahip güçlü motoru, önceki nesillere göre Yeni Tourliner’da %10 daha fazla yakıt optimizasyonu sağlıyor.

Yeni Tourliner’da yer alan EfficientCruise®, GPS desteği ile mevcut seyir kontrol sistemlerinin yeni zirvesini oluşturuyor. Yokuşlu yol şartlarında doğru vitesi belirleyerek, en ideal yakıt sarfiyatını, sürüş ve yolculuk konforunu sağlıyor. Navigasyon sistemine benzer bir şekilde, topografik bir harita üzerinde aracın güncel konumu, seyir yönü gibi detayları belirleyen EfficientCruise® yaptığı hesaplama ile mevcut rotanın yaklaşık 3 kilometre öncesini öngörebiliyor ve güzergahın topografik yapısını (iniş - çıkış) analiz ederek, yolun durumuna göre aracın hızını ayarlar yakıt tasarrufu sağlar. Efficient Roll ise 60 km/h hızlarda %1 ile %3 arası eğimlerde, şanzımanı boş konuma otomatik alarak aracın momentumundan daha fazla faydalanılmasına imkan veriyor ve daha az yakıt tüketimi sağlıyor.

Yeni Tourliner’ın eşsiz iskelet yapısı, “Tube in Tube” teknolojisi ile devrilme anında ECE-R.66’ya oranla %50 daha fazla enerji absorbe ederek daha fazla yaşam alanı kalabilmesini sağlıyor. Bu özelliği ile NEOPLAN Yeni Tourliner, 2017 yılının sonunda yürürlüğe girecek olan ECE-R.66.02 yasal yönergenin yüksek taleplerini daha bugünden karşılıyor. Yeni Tourliner’da sunulan Acil Fren Asistanı – EBA 2 (Emergency Brake Assist) ise çarpmayı algıladığı durumlarda şoförü uyarıyor ve gerektiğinde otomatik olarak frenleme yapıyor. Radar Sensörü ise aracın önünde duran veya hareket eden bir cisim algıladığında şoförü görsel ve sesli olarak uyarıyor.