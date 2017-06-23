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Yeni Tourliner rüzgarı bu kez doğuda esti
23 Haziran 2017, 14:00
Star Batman 4, Özlem Diyarbakır 1 ve Şanlıurfa Astor firması da 2 adet Yeni Tourliner alarak, filolarını güçlendirdiler.
Premium otobüs segmentinin seçkin markası NEOPLAN Ailesinin en genç ve dinamik üyesi Yeni Tourliner’ın lansman sonrası satış fırtınası hız kesmeden devam ediyor. Birbiri ardına gerçekleştirilen teslimatlarla Yeni Tourliner rüzgarı bu kez doğuda esti. Star Batman 4, Özlem Diyarbakır 1 ve Şanlıurfa Astor firması da 2 adet Yeni Tourliner alarak, filolarını güçlendirdiler.
Star Batman adıyla yollara çıktığı 2005 yılından bu yana MAN’dan vazgeçmeyen seyahat sektörünün dinamik firması, satın aldığı 4 adet NEOPLAN Yeni Tourliner ile filosunu güçlendirdi. Satın alınan 4 adet NEOPLAN Yeni Tourliner, Ankara, Akyurt’taki MAN tesislerinde düzenlenen törenle MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu tarafından, Star Batman’ın sahibi Aziz Altun‘a teslim edildi. Teslimat töreninde, MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş Otobüs Satış Bölge Yöneticisi Ufuk Demirer ile Star Batman yetkililerinden Durdun Canpolat ve Kadri Gezici de hazır bulundular.
Kuruluşu Öz Batmanlılar adıyla 2002 yılına kadar uzanan firma, 2005 yılında Star Batman adıyla ve ilk MAN otobüslerini filosuna katarak yollara çıktı. Güneydoğu Anadolu‘nun güzel illerinden Batman’da, istikrar, güven ve kalite merkezli yaklaşımı ile seferlerini sürdüren Star Batman, aradan geçen 12 yılda MAN otobüslerinden vazgeçmedi. Satın aldığı MAN ve NEOPLAN otobüslerle hemşehrilerine hizmet vermeye devam etti.
Toplam 34 otobüslük araç filosu bulunan Star Batman, 2017 yılındaki ilk yatırımında da yine MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş.’yi tercih etti. Seyahat sektörünün dinamik firması, satın aldığı 4 adet NEOPLAN Yeni Tourliner otobüsü filosuna dahil ederek, Batman halkının hizmetine sundu. Star Batman’ın satın aldığı 2+2 dizilimli ve 50 yolcu koltuklu NEOPLAN Yeni Tourliner’lar, Euro 6C motorlarıyla 460 Ps güce ve 12 ileri vitesli otomatikleştirilmiş şanzımana sahip. Araçlar, sundukları ileri teknoloji, yüksek performans ve üst düzey konfora karşın, yakıt ve işletme maliyetlerinde önemli tasarruflar sağlıyor.
MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu ise, “Yeni Tourliner, birçok yeniliğin ve ileri teknolojinin buluştuğu bir otobüs oldu. Düşük emisyon değerleri ile çevre dostu Euro 6c motoru, EfficientCruise ve EfficientRoll sistemleri gibi birçok özelliği ile sürüş konforu, yakıt tasarrufu, motor ömrü ve işletme giderlerinde çok önemli avantajlar sunuyor. Yolcu bölümündeki koridorsuz zemin yapısı, özel dizayn koltukları, topografik navigasyon sistemi, bir yandan seyahat deneyimini konforla buluştururken, diğer yandan da daha ekonomik ve avantajlı işletme maliyetleri sağlıyor” şeklinde konuştu. Yeni Tourliner’ların Star Batman firmasına hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eden Can Cansu, Batman halkına ve tüm yolcularına da kazasız, huzurlu ve keyifli yolculuklar diledi.
Satışı VDF kredisi ile gerçekleştirilen NEOPLAN Yeni Tourliner’ın teslimat töreni, MAN’ın Ankara Akyurt’taki tesislerinde gerçekleşti. Törende konuşan Özlem Diyarbakır firmasının sahibi Hacı Selahattin Güneş, “Geçen sene aldığımız EfficientLine teknolojisindeki tecrübemizden çok memnunuz. Başta yakıt tüketimi ve müşteri konforu olmak üzere tüm beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı. Bu yüzden her alanda çok önemli geliştirmeler yapılmış yeni nesil Tourliner’ı alırken de hiç tereddüt etmedik. Biz firma olarak yıllardır NEOPLAN markasını tercih etmekteyiz. Bu nedenle Yeni Tourliner’ı seçmemiz zor olmadı. Üstelik yeni aracın tanıtımı da çok etkileyiciydi. NEOPLAN bu araçla çıtayı, sınıfında çok yükseklere çıkardı” dedi.
Şanlıurfa Astor adıyla yollara çıktığı 2009 yılından bugüne istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdüren Astor ailesi, filosuna 2 adet 50 koltuklu Yeni Tourliner’ı dahil etti. Şanlıurfa Astor mevcut 5 Starliner ile birlikte filosundaki NEOPLAN sayısın da 7’ye yükseltti. Satın alınan NEOPLAN Yeni Tourliner’lar, Ankara, Akyurt’taki MAN tesislerinde düzenlenen törenle MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş. Otobüs Satış Direktörü Can Cansu tarafından, Şanlıurfa Astor’un sahibi Adnan As’a teslim edildi. Teslimat töreninde, MAN Kamyon ve Otobüs Tic. A.Ş Satış Bölge Yöneticisi Eray Öcal ile her iki şirket yetkilileri de hazır bulundu.
NEOPLAN Yeni Tourliner otobüslerin, birçok özelliği ile her açıdan benzersiz ayrıcalıklar sunduğunu belirten Adnan As, “Yeni Tourliner, gerçekten de her alanda yenilenmiş, geliştirilmiş; standartları en üst seviyeye taşımış bir otobüs. Özellikleri saymakla bitmez ama bu otobüs, kendisine dokunan herkese hayırlı. Yakıt tasarrufu, uzun motor ömrü ve bakım aralıkları ile bizlere, yüksek performansı ve ileri sürüş sistemleri ile kaptanlarına ve sağladığı üst düzey seyahat konforu ile de yolcularımıza eşsiz ayrıcalıklar sunuyor” dedi.
Açık, keskin ve göz alıcı hatlara sahip “Sharp Cut” dizaynı ve “Angel Eyes” farlar ile yeni Tourliner’da estetik ve dinamik, en mükemmel biçimde buluştu. Sürtünme direnci katsayısı orta büyüklükte bir araç olan VW Sharan ile eşdeğer olan NEOPLAN Yeni Tourliner, dinamik görünümü ve mükemmel aerodinamik tasarımı ile sadece kendi segmentinin değil, tüm premium otobüs sınıfının birçok alanda liderliğini üstlendi. MAN “TipMatic®”, otomatikleştirilmiş 12 ileri “Easy-Start” şanzımanı ile çevreci Euro 6c, 460 hp ve 2300 Nm torka sahip güçlü motoru, önceki nesillere göre Yeni Tourliner’da %10 daha fazla yakıt optimizasyonu sağlıyor.
Yeni Tourliner’da yer alan EfficientCruise®, GPS desteği ile mevcut seyir kontrol sistemlerinin yeni zirvesini oluşturuyor. Yokuşlu yol şartlarında doğru vitesi belirleyerek, en ideal yakıt sarfiyatını, sürüş ve yolculuk konforunu sağlıyor. Navigasyon sistemine benzer bir şekilde, topografik bir harita üzerinde aracın güncel konumu, seyir yönü gibi detayları belirleyen EfficientCruise® yaptığı hesaplama ile mevcut rotanın yaklaşık 3 kilometre öncesini öngörebiliyor ve güzergahın topografik yapısını (iniş - çıkış) analiz ederek, yolun durumuna göre aracın hızını ayarlar yakıt tasarrufu sağlar. Efficient Roll ise 60 km/h hızlarda %1 ile %3 arası eğimlerde, şanzımanı boş konuma otomatik alarak aracın momentumundan daha fazla faydalanılmasına imkan veriyor ve daha az yakıt tüketimi sağlıyor.
Yeni Tourliner’ın eşsiz iskelet yapısı, “Tube in Tube” teknolojisi ile devrilme anında ECE-R.66’ya oranla %50 daha fazla enerji absorbe ederek daha fazla yaşam alanı kalabilmesini sağlıyor. Bu özelliği ile NEOPLAN Yeni Tourliner, 2017 yılının sonunda yürürlüğe girecek olan ECE-R.66.02 yasal yönergenin yüksek taleplerini daha bugünden karşılıyor. Yeni Tourliner’da sunulan Acil Fren Asistanı – EBA 2 (Emergency Brake Assist) ise çarpmayı algıladığı durumlarda şoförü uyarıyor ve gerektiğinde otomatik olarak frenleme yapıyor. Radar Sensörü ise aracın önünde duran veya hareket eden bir cisim algıladığında şoförü görsel ve sesli olarak uyarıyor.
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