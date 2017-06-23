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Öztreyler iftar daveti; Dostluk ve muhabbet ortamı

Öztreyler iftar daveti; Dostluk ve muhabbet ortamı

Tarih 23 Haziran 2017, 13:58

Damper, tanker, silobas üretimi ile Türkiye ile birlikte ihracat pazarlarında etkili olan Öztreyler’in bu yılki iftar davetinde Öztreyler yönetimi, müşteriler ve tedarikçiler bir kez daha biraraya geldiler.

Davet Küçükyalıdan kalkan ve tüm boğazı kapsayan bir tekne programı olarak gerçekleşti. Başta Ahmet Öztürk, Haşim Öztürk, Ahmet Dal olmak üzere  Öztreyler yönetimi misafirleri tekne girişinde karşıladılar. Tüm davet boyunca yakın bir ilgi gösterdiler. İftar yemeği davetine ailece katılımların olması Öztreyler’in müşteri, tedarikçileri ve personeli arasında oluşan birliği, sevgi ve saygıyı gösterdi. Davetliler iftar yemeği ve dua sonrasında boğazı turlarken sohbet ve muhabbet imkanı buldular...


 

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