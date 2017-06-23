Renault Trucks yönetici kadrosunu güçlendirdi

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23 Haziran 2017, 11:33

Renault Trucks Türkiye, yeni yapılanmasında gücüne güç katmaya devam ediyor. Ataması gerçekleşen sektörün deneyimli isimleri, Renault Trucks Türkiye'de göreve başlıyor.

Türkiye’de yeni yapılanması ile müşterine daha iyi hizmet sunmayı hedefleyen Renault Trucks, ekibini de güçlendiriyor. Yeni ataması yapılan sektörün tanınan deneyimli isimleri, Renault Trucks Türkiye bünyesinde buluşuyor. Ömer Bursalıoğlu, Renault Trucks Türkiye Satış Direktörü olarak görevine başlarken; Şebnem Uygurtürk, Pazarlama Direktörü ve Serkan Karataban ise Satış Sonrası Direktörü olarak Renault Trucks ekibinde yerlerini alıyor.

1990 yılında iş hayatına başlayan Ömer Bursalıoğlu, Bölge Satış Müdürü, Pazarlama Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı olarak farklı pozisyonlarda görev aldı. 2005-2012 yılları arasında Renault Trucks Türkiye çatısı altında Satış ve Pazarlama Direktörlüğü yapan Bursalıoğlu, yeni yapılanma kapsamında Renault Trucks ile yollarını yeniden birleştirerek Satış Direktörü olarak yeni görevine başladı. Ömer Bursalıoğlu’nun ODTÜ’de lisans ve Koç Üniversitesi’nde lisansüstü dereceleri bulunuyor.

1998 yılında kariyeri başlayan Z. Şebnem Uygurtürk ise farklı firmalarda kazandığı deneyimlerin ardından 2004 yılında Finans Müdürü olarak Renault Trucks Türkiye ekibinde yerini aldı. 2008 yılında Pazarlama Müdürü görevine atanan Uygurtürk, 2015 yılına kadar Renault Trucks bünyesinde çalışmalarına devam etti. Z.Şebnem Uygurtürk, yeni gelişmeler doğrultusunda tekrar ekibine dönerek Renault Trucks Pazarlama Direktörü olarak atandı. 1973 doğumlu olan Z.Şebnem Uygurtürk, Galatasaray Lisesi’nin ardından 1997’de İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat’dan mezun oldu.

Kariyeri için 1996 yılında ilk adımını atan Serkan Karataban, 2004 yılında Renault Trucks Türkiye ekibinde Pazarlama Müdürü olarak görevine başladı. Gerçekleştirdiği başarılı çalışmalar sonrasında 2007 yılında Renault Trucks Türkiye Strateji ve Bayi Geliştirme Müdürü olarak görevine devam etti. Daha sonra 2010 yılında Satış Sonrası Direktörü olarak atanan Serkan Karataban, 2012 yılından 2015’te görevinden ayrılana kadar, hem Renault Trucks hem de gruptaki diğer Kamyon markaları için Satış Sonrası Direktörlüğünü Türkiye’yi de kapsayan 8 ülke için yürüttü. Hizmet ve Enerji sektörlerinde farklı firmalarda aldığı görevlerin ardından Renault Trucks Türkiye ile yollarını tekrar birleştiren Serkan Karataban, Satış Sonrası Direktörü olarak görevine başladı. Serkan Karataban’ın İTÜ Makina Fakültesi’nden lisans ve Yeditepe Üniversitesi’nden lisansüstü dereceleri bulunuyor.

Yeni yapılanmalarına dair açıklamada bulunan Renault Trucks Türkiye Genel Müdürü Sebastien Delepine; “Renault Trucks olarak her zaman takım ruhu bizler için önemli ve müşterilerimize sunduğumuz hizmette belirleyici oldu. Bu nedenle daha önce başarılı projelere birlikte imza attığımız çok değerli yöneticilerimiz ile tekrar bir araya geldik. Renault Trucks kültürünü bilen ve benimseyen son derece deneyimli ekibimiz ile müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini korurken, Türkiye’deki stratejilerimizi de daha öteye taşımayı planlıyoruz” dedi.