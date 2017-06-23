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Yurtiçi Kargo, LÖSEV'li çocuklar için taşıdı
23 Haziran 2017, 11:14
2005 yılından bu yana LÖSEV'e destek sunan Yurtiçi Kargo, Ramazan ayı boyunca Lösev tarafından hazırlanan Ramazan kolilerini 7000hasta ve ihtiyaç sahibi ailel erine ulaştırdı.
1998 yılından bu yana lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak, bunun yanısıra, kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmek amacını güden LÖSEV’i 2005 yılından bu yana destekleyen Yurtiçi Kargo, bu yıl Ramazan ayında da Lösemili çocukları ve ailelerini unutmadı.
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