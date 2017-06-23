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Yurtiçi Kargo, LÖSEV'li çocuklar için taşıdı

Yurtiçi Kargo, LÖSEV'li çocuklar için taşıdı

Tarih 23 Haziran 2017, 11:14

2005 yılından bu yana LÖSEV'e destek sunan Yurtiçi Kargo, Ramazan ayı boyunca Lösev tarafından hazırlanan Ramazan kolilerini 7000hasta ve ihtiyaç sahibi ailel erine ulaştırdı.

1998 yılından bu yana lösemili ve kan hastası çocukların, sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak, bunun yanısıra, kalıtsal ve edinsel kan hastalıkları konusunda ulusal düzeyde tedavi, eğitim ve araştırma kurumları kurmak ve işletmek amacını güden LÖSEV’i 2005 yılından bu yana destekleyen Yurtiçi Kargo, bu yıl Ramazan ayında da Lösemili çocukları ve ailelerini unutmadı.
7000’den fazla aileye ücretsiz olarak ulaştırılan ve fiyatları 43 TL ile 345 TL arasında değişen dört farklı ebattaki Ramazan Kolilerinin içerisinde gıdadan giysiye, kırtasiyeden oyuncağa pek çok ihtiyaç malzemesi bulunuyordu.


 

 

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