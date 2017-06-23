Dacia Türkiye'de 300 bininci otomobilini teslim etti

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23 Haziran 2017, 10:27

Türkiye marka sıralamasında 6. sırada yer alan Dacia'nın 300 bininci satışı bir Duster EDC olarak gerçekleşti.

Dacia satışları, markanın 2004’te Renault Grubu çatısı altında lanse edilmesinden bu yana dünyada ve Türkiye’de sürekli artış gösteriyor. Türkiye marka sıralamasında 6. Sırada yer alan Dacia büyümeye devam ediyor. Türkiye’nin 4x4 lider markasının 300 bininci satışı bir Duster EDC olarak gerçekleşti.

300 bininci Dacia müşterisi Saim Alabalık, anahtarını Dacia Satış müdürü Cenk Hallaç’ın elinden aldı. Duster 4x2 1.5dCi EDC 110bg Blackshadow satın alan Saim Alabalık, Duster modelini tasarımı, sağlamlığı ve zengin ekipman seviyesi ile ulaşılabilir bir SUV olduğu için tercih ettiğini ifade etti.

Türkiye’de Duster ile 2013’ten beri 4x4 lider markası olan Dacia, beklenen otomatik vitesli modeli Duster EDC’yi Nisan aynda pazara sundu. Duster, C SUV segment lideri konumunda yer alıyor.

