Schmitz Cargobull'un teslimatları sürüyor

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23 Haziran 2017, 09:47

Plastnak Nakliyat, 6 adet Mega Varios model, rulo taşıma havuzlu, Daimler ve içecek taşıma sertifikalı semi-treyler aldı.

Türkiye fabrikasını iki ay önce faaliyete sokan Alman devi Schmitz Cargobull, teslimatlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Adapazarı tesislerinde gerçekleşen teslimat töreninde, 21 senedir taşımacılık faaliyetlerini sürdüren İstanbul merkezli Plastnak Nakliyat firmasına 6 adet Mega Varios model, rulo taşıma havuzlu, Daimler ve içecek taşıma sertifikalı semi-treyler teslim edildi.

Teslimat törenine Plastnak Nakliyat adına firma sahipleri Fevzi Çakmak ve Emir Çakmak katılırken, Schmitz Cargobull adına Türkiye Satış Müdürü Nihat Ö. Ayhan ve Satış Müdürü Rüştü Çoruh katıldılar.

Törende Plastnak Nakliyat adına konuşan Emir Çakmak, "50 adetlik filomuz ile taşımacılık hizmetleri veriyoruz. Yeni projemizde planlamış olduğumuz 25 adetlik mega, rulo taşıma havuzlu semi treylerlerin ilk 6 adedinin yatırımında Schmitz Cargobull ile çalışmayı tercih ettik. Yabancı markaların Türkiye’ye yatırım yapmaları, rekabetin artacağının göstergesi olup, rekabetin kaliteyi arttıracağı kanaatindeyiz. Tüm bunların sonucunda Avrupa'nın en büyük treyler üreticisi Schmitz Cargobull ile çalışmaya başlamaktan dolayı mutluyuz." dedi.

Teslimat töreninde Schmitz Cargobull adına bir konuşma yapan Satış Müdürü Rüştü Çoruh, "Plastnak Nakliyat kendi işinde uzman olan ve kaliteye de çok önem veren bir firmadır. Kendileriyle bugüne kadar çalışma şansı bulamasak da bugünün bir başlangıç olduğunu ve her iki firma açısından da çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Bugün teslim ettiğimiz rulo taşıma havuzlu semi-treylerlerimiz özel bir mühendisliğin ürünüdür. Diğer ürün ve modellerimizde olduğu gibi bu semi-treylerlerimizde de 10 (On) yıl paslanmazlık garantili galvaniz şasi, tehlikeli madde taşımaya uygun şekilde hazırlanmış altyapı, 6 yıl ya da 1.000.000 km garantili dingil takımını sağlıyoruz. İşbirliğimizin uzun yıllar sürmesini umarım. İş ortağımıza Mavi Fil'ler hayırlı olsun." dedi.

Schmitz Cargobull Türkiye Satış Müdürü Nihat Ö. Ayhan ise şöyle konuştu: "Schmitz Cargobull olarak Türkiye'de 23 senedir faaliyet gösteriyor olmamıza rağmen bu sene Almanya'da kuruluşumuzun 125. senesini kutluyoruz. Öncelikle bu çok büyük bir bilgi ve birikim anlamına geliyor. Firmamızın tek işi ve ilgi alanı 125 sene önce de olduğu gibi en iyi treyleri üretmek. Ekonomik koşulların her geçen gün zorlaştığı günümüz dünyasında farklı sektörlere yatırım yapma fırsatı varken biz treylerden kazandığımızı treylere katarak Araştırma ve Geliştirme çalışmalarına ciddi yüksek bütçeler ayırıyoruz. Müşterilerimize en iyi semi-treyleri en iyi şartlarla nasıl ulaştırırız onu düşünüyoruz. Treylerlerimizi kusursuz hale getirirken müşterilerimizin kendi rekabetlerinde fark yaratmalarını istiyoruz.

Tüm bu istek ve çalışmaların sonucunda da kullanım ömrü boyunca hemen hemen hiç maliyet çıkarmayan, yakıt tasarrufuna katkısı bulunan, her zaman en yüksek 2. el değerine sahip semi-treyleri kullanıcıların beğenisine sunuyoruz.

Bildiğiniz üzere firmamız geçen sene uzun yıllardır birlikte çalıştığı distribütörü olan Enka'dan ayrıldı ve tüm faaliyetlerimizi artık kendimiz sürdürüyoruz. Kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Kendi yedek parça depomuzu gerektiği gibi oluşturuyoruz. Servis ağımızı günden güne geliştiriyoruz. Servis noktalarımız her yeni gün artıyor. Yakın zamanda ikinci el departmanımızı da sistemimize dahil edeceğiz. Biz Schmitz Cargobull ailesi olarak Türkiye'ye ve Türkiye nakliyecilerine güveniyor, işbirliğimizin çoğalarak artacağını düşünüyoruz."