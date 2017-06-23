Pamukkale, filosunu MAN'la güçlendirdi

Anasayfa » Piyasa

23 Haziran 2017, 09:16

Pamukkale Turizm, bayram öncesinde filosunu 22 adet MAN Lion's Coach 2+1 VIP ile güçlendirdi.

Pamukkale Turizm, Ramazan Bayramı öncesinde filosunu güçlendirmek üzere yaptığı 22 otobüslük yatırımında da yine MAN’ı tercih etti. Pamukkale Turizm, MAN TopUsed’den 22 adet MAN Lion’s Coach 2+1 VIP alarak yüksek sezona girerken filosunu daha da güçlendirdi. Sözleşme kapsamında MAN TopUsed araçlarda, 36 ay buyback – geri alım taahhüdü ve full bakım paketinin yanı sıra 2 milyon kilometreye kadar uzatılmış garanti de sundu.

Ankara Akyurt’taki MAN tesislerinde MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 2. El Satış Uzmanı Aydın Çakmak ve TopUsed Teknisyeni İbrahim Vural’ın evsahipliğinde gerçekleştirilen teslimat törenine, Pamukkale Turizm ve Anadolu Ulaşım Filo Müdürü Mehmet Eskici ile birlikte her iki firma yetkilileri de katıldı.

Pamukkale Turizm ve MAN’ın alanlarında iki güçlü ve önemli marka olduğuna vurgu yapan Pamukkale Turizm ve Anadolu Ulaşım Filo Müdürü Mehmet Eskici, “Bu doğrultuda; Türkiye seyahat sektörünün önemli bir oyuncusu olarak, otobüsün dünyadaki en önemli markalarından biri olan MAN ile doğal olarak köklü ve güçlü bir dostluğumuz, uzun yıllara dayanan bir işbirliğimiz bulunuyor. MAN, kalite ve güvencesini TopUsed ile ikinci ele de taşıdı. İkinci el pazarına yüksek standartlar, kurumsal güvence, uzatılmış garanti, bakım paketleri, geri alım taahhüdü ve daha birçok avantaj da sunuyorlar. Dolayısıyla biz de 22 araçlık bu yatırımımızda, MAN TopUsed’i ve bilinen kalitesi, konforu, işletme ekonomisi ile MAN Lion’s Coach 2+1 VIP’leri tercih ettik” dedi.

Pamukkale Turizm ile yapılan sözleşme kapsamında araçların 36 ay buyback / geri alım taahhüdü, full bakım paketi ve 2 milyon kilometreye kadar uzatılmış garantiye sahip olduğunu belirten MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. 2. El Satış Uzmanı Aydın Çakmak ise, “MAN, hem yeni, hem de TopUsed ile 2. el pazarında; araçlarının üstün nitelikleriyle birlikte, satış sonrasında sunduğu hizmetler ve avantajlarla her açıdan öngörülebilir maliyetler sunuyor. Bu da işletme maliyetlerinin hayati öneme sahip olduğu sektörde MAN müşterilerine eşsiz ayrıcalıklar tanıyor” dedi.

İki marka arasındaki köklü işbirliğinin daha uzun yıllar güçlenerek süreceğine olan inancını da dile getiren Aydın Çakmak, alınan araçların Pamukkale Turizm ve müşterilerine hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu.

