Taşımacılığın 70 yıllık tecrübesi Tırsan diyor

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22 Haziran 2017, 16:01

Türkiye’nin ve Ege Bölgesi’nin en köklü firmalarından Ars-Pet Uluslararası Nakliyat 10 adet Tırsan Perdeli Maxima Plus ile filosunu büyüttü.

Sektörde 70 yıllık tecrübesi bulunan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Savaşan, “Müşterilerimiz bizden, biz de Tırsan’dan memnunuz. Filomuzun tamamı Tırsan ve bu işbirliğimiz devam edecek” dedi.

En İyi Hizmeti En Verimli Araçlarla Sunuyor

Tırsan’ı Öneriyor

İşini iyi yapan firmalar sağlıklı ve emin adımlarla ilerliyorlar. Bu firmalardan biri de İzmir’in en köklü firmalarından Ars-Pet Uluslararası Nakliyat. İlk taşımasını 1946 yılında yapan firma edindiği 70 yıllık tecrübeyle Tırsan’dan vazgeçmiyor. Ars-Pet en son İzmir’de gerçekleşen teslimat töreniyle filosuna 10 adet Tırsan Maxima Plus Perdeli kattı. Araçlar yapılan törenle, Tırsan Satış ve Bayi Yönetim Koordinatörü Ertuğrul Erkoç tarafından Ars-Pet Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Savaşan’a teslim edildi.Ars-Pet Ars-Pet Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Savaşan, teslimat töreninde yaptığı konuşmada ağırlıklı olarak; otomotiv yedek parça, tekstil, yiyecek ve içecek taşıdıklarını söyledi. 3. kuşak olarak şirket yönetiminin başına geçen Cem Savaşan ile yapısal olarak çok daha güçlendiklerini söyleyen Savaşan, “Artık daha vizyoner, çağın gereksinimlerini çok iyi bilen ve firmamızı ileriye taşıyacak bir yönetim oluşturduk. Önümüz çok açık” dedi.Filolarının tamamının Tırsan ürünlerinden oluştuğunu belirten Savaşan, “Eğer büyükseniz ve işletme maliyetlerine hakim olmak istiyorsanız Tırsan burada büyük bir avantaj sunuyor. Tırsan nakliyeci dostu bir marka. Müşterilerinize en az masrafla en iyi hizmeti sunabiliyorsunuz” diye konuştu. Ars-Pet Uluslararası Nakliyat ve Atom Lojistik olarak filolarında toplam 450 treyler ve 200 çekici olduğunu söyleyen Savaşan, Tırsan ürünlerinin kendilerine ekstra hiçbir masraf çıkarmadığını kaydetti ve “Tırsan’da parçaya para vermiyoruz. Çünkü bozulmuyor, parça ihtiyacımız olmuyor. 4 yıl boyunca tek kuruş harcamıyoruz. 4 yıl sonra balatasını değiştiriyoruz ve yine devam ediyoruz” diye konuştu.“Birçok arkadaşıma Tırsan’ı öneriyorum. Başka bir marka alma diyorum” diyerek Tırsan’ın güven veren bir marka olduğuna vurgu yapan Savaşan, “Tırsan, sürekli müşterisiyle irtibat halinde olan ve en ufak eksiklikte hemen çözüm sunabilen bir marka” şeklinde konuştu.Filolarına kattıkları Maxima Plus Perdeli ürünlerin özelliklerine de değinen Savaşan, bu ürünleri 950-1100mm arasındaki 5. teker yüksekliğine sahip farklı çekicilerle kullanılabilmesinin önemli olduğunu anlattı. Oto-Reset fonksiyonunun önemine işaret eden Savaşan, bazen sürücü hatalarından dolayı treyler yükseklik ayarı yapılmadan araçların yola çıkabildiğini kaydetti ve “Oto-Reset fonksiyonu ile bu sorun ortadan kalktı. Araç yola çıktığında 18km hızı geçer geçmez sürüş seviyesini otomatik olarak ayarlıyor böylece sürücü hatalarının araç üzerindeki etkisi en aza indiriyor” dedi.Araçların alımını Tırsan Finans ile gerçekleştirdiklerini söyleyen Savaşan, treyler sektörüne yönelik tek finans kuruluşu olan Tırsan Finans’ın sunduğu avantajların sektör için büyük bir şans olduğunu söyledi. Kolay ulaşılabilir ve en az maliyetle araçlarını kredilendirdiklerini söyleyen Savaşan, Tırsan Finans avantajlarının yatırım kararlarında etkili olduğunu aktardı.