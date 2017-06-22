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Marmara Lastik iftar için boğaza açıldı !
22 Haziran 2017, 15:04
Uluslararası taşıma, kent içi ve şehirlerarası yolcu otobüslerine ve dağıtım filolarına araç lastik konusunda entegre hizmet veren Marmara Lastik iftar davetinde iş ortakları ve çalışma arkadaşları ile buluştu.
Karayolu araçlarına hizmet veren firmanın iftar davetinde denize açılması daveti esprili ve anlamlı yaptı. Davette Marmara lastik yönetici ve çalışanları ile birlikte farklı firmaların temsilcilerinden oluşan yaklaşık 150 kişilik bir davetli topluluğu katıldı. Gezi sırasında boğazdan görülen tarihi yapılar hakkında davetlilere bilgi verildi, davetliler aralarında rahat bir ortamda sohbet etme imkanı buldular...
Firma yöneticisi Necmettin Haliç “Bu yıl iftar programını dost ve arkadaşlarımızla birlikte boğaz turu ile teknede gerçekleştirdik. Kısa da olsa deniz özlemimizi giderek yaza başlangıç yaptık katılanlara teşekkür ediyoruz... Siz filonuzu yönetin, Biz lastiklerinizi yönetelim olarak özetlediğimiz anlayışla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Bridgestone, Lassa, Bandag markaları, yol yardım ve bakımda Filofix, endüstriyel ve otomotiv sektörüne yönelik akü satış hizmetlerimiz devam ediyor. 2017 yılı ikinci yarısında ürün ve hizmet yelpazemizi genişleterek otomotiv sektöründe yeni alanlarda hizmet vermeye başlayacağız” dedi.
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