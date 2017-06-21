Anadolu Isuzu konvoyu Avrupa yollarında

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21 Haziran 2017, 17:53

Türkiye'de Anadolu Isuzu tarafından üretilen ve dünyaya ihraç edilen Isuzu araçları, 15 ülkede yapacağı Avrupa Turu kapsamında 14-16 Haziran tarihleri arasında Litvanya'daydı. Vilnius şehrinde organize edilen özel alanda 2 farklı modeli test etme imkânı tanıyan Anadolu Isuzu, gittiği tüm ülkelerde müşterilerinden büyük talep görüyor.

Isuzu'nun Avrupa konvoyunda İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu, Kurumsal İlişkiler Uzmanı İlke Ergün, İhracat Bölge Uzmanı Metin İşbir, İhracat Bölge Yöneticisi Murat Dedeoğlu ve Otobüs Ürün ve Platform Yöneticisi Eren Yüzbaşıoğlu bulunuyor.

UAB Salociai Ir Partneriai firması satış merkezi servis müşteri ilişkilerindeki başarısından dolayı Baltık ülkelerinden Letonya ve Estonya pazarının sorumluluğunu da üstlenmiş. Bu verimli işbirliği ve Isuzu ürün yelpazesinin uygunluğu ile satış geliştirme çalışmaları sonunda, 76 adetlik 9 m kent içi otobüs ihalesini Isuzu Citibus kazanmış. Otobüslerin teslimatı ve Litvanya caddelerinde görev yapmaya başlaması önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.



UAB Salociai Ir Partneriai şirketin kurucusu Vladimir Liachovič, Isuzu'nun Baltık ülkelerindeki başarasında önemli bir paya sahip.

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Türkiye'nin kavram öncülüğünü yaptığı 7 - 8 ve 9 metrelik otobüs ve midibüsler, kısa mesafeli yolcu taşımacılığında küçük ülkelerde, küçük şehirlerde öncelikli tercih oluyorlar. Isuzu geniş ürün ailesi, kaliteli işçilik, yüksek konfor ve teknik donanımlarıyla bu pazarların en etkili markalarından.





Türk ve Litvanyalı basın mensuplarının katılımı ile gerçekleşen toplantıda Litvanya Isuzu distribütörü UAB Salociai Ir Partneriai 10 yıllık iş birliktelikleri anısına Litvanya’daki müşterileri “Salcininku Autobusu Parkas” ve “Jurbarko Autobusu Parkas”a plaket takdim etti. Plaketler Ruslan Andrejev ve Hakan Kefoğlu tarafından verildi.



Litvanya’da kurduğu test parkurunda Citiport ve Citibus demo araçlarıyla test sürüşü organize eden Anadolu Isuzu, geçtiğimiz dönemde Vilnius Belediyesi’nden 76 adet Isuzu Citibus siparişi almıştı. Bugüne kadar Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde 1000’in üzerinde Turquoise ve 300’ün üzerinde Citibus satışı gerçekleştiren Anadolu Isuzu, Euro Tour 2017 kapsamında Litvanya’dan sonra Letonya, Estonya, Ukrayna, Almanya, Fransa, İspanya, Slovenya ve Sırbistan gibi ülkeleri ziyaret edecek.

Isuzu konvoyunun ilk durağında Litvanya'da otobüs sektörünün temsilcileri tanıtım toplantısında biraraya geldiler. Davetliler Anadolu Isuzu, ürünleri, şirket organizasyonu, konvoyun durakları ve amaçlar hakkında bilgilendirildiler. Kısa bir süre sonra Vilnius'da çalışmaya başlayacak olan Isuzu Citibus ile de kent içinde bir tur gerçekleştirildi.







Dünyanın ve Avrupa’nın çeşitli kentlerinde ve yollarında, Türkiye’de üretilen otobüslerle giderek daha sık karşılaşılıyor. Türkiye orjinli otobüs sayısının artışıyla orantılı olarak ihracatçı firmalar, ilgili ülkelerde satış ve satış sonrası hizmetler başta olmak üzere farklı hizmet birimleri ve organizasyonları kurup geliştiriyorlar. Ülke satış birimleri geliştikçe yeni işlevler üstleniyor. Bu işlevlerden biri de müşteri günleri, buluşmaları ve ziyaretleri.Isuzu’nun 2003 yılından beri ihracat pazarları arasında yer alan Litvanya’da Isuzu distribütörlüğünü 10 yıldır UAB Salociai Ir Partneriai firması yapıyor. Anadolu Isuzu’nun Baltık ülkelerindeki otobüs sayısı 400 adedin üstüne ulaşmış bulunuyor. Ülke ve nüfus büyüklüğü ile birlikte ele alındığında bu rakam Isuzu'nun yüksek pazar payı ve performansı ile satış sonrası hizmetlerdeki etkinliğini ortaya koyuyor.davetli olduğumuz Litvanya'da kent merkezinde ve şehirler arası yollarda Isuzu Turquoıse ve Novo’larla sıkça karşılaştık.“Sizlerle Isuzu Euro Tour 2017’nin 7’inci durağı olan Litvanya’da buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türkiye’den tüm dünyaya ihraç ettiğimiz otobüslerimizi Isuzu Euro Tour 2017 kapsamında 15 ülkede tanıtmaktan da onur duyuyoruz.Hedefimiz; Citiport ve Citibus araçlarımızla, binlerce kilometre yol yaparak, ihracat şampiyonu olan otobüslerimizi 15 ülkede tanıtmak. Turumuzun Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Macaristan, Slovakya, Polonya ve bugün Litvanya ayağını tamamladık. Gittiğimiz her ülkede müşterimiz olan belediyeleri ziyaret ediyor, otobüslerimiz hakkında bilgi veriyor ve test sürüşü imkanı tanıyoruz.” şeklinde konuştu.