Uluslararası Nakliyeciler hizmet ihracatında 2. sırada

21 Haziran 2017, 17:48

UND tarafından düzenlenen iftar daveti sektör temsilcilerinin geniş katılımı ile gerçekleşti. Toplantının sponsorları arasında TOBB, UND lojistik yatırımlar ve Renault Trucks yer aldı.

Toplantı sırasında kısa bir konuşma yapan UND Başkanı Çetin Nuhoğlu,

UND’nin iftar daveti uluslar arası nakliye sektörü ve paydaşlarını bir kez daha bir araya getirdi. Balta limanında boğaz kenarında düzenlenen iftar daveti, aralıksız devam eden yağmura rağmen büyük bir ilgi gördü. Davet öncesinde UND Yönetim Kurulu, tüm bölgelerden gelen yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Nakliyecinin güncel sorunları, ekonomi, geçilen ülkelerdeki ve güzergahlardaki sorunlar değerlendirildi.sektörün sorunlarının çözümü ve gelişmesi için öneminin ve büyüklüğünün her fırsatta ortaya konması gerektiğini vurguladı. Uluslararası nakliye sektörünün Türkiye ekonomisine hizmet ihracatı ile döviz kazandıran sektörler içinde turizmden sonra 2. sırada olduğunun açıklandığını vurguladı. Nakliyecilerin kazandırdıkları döviz, il yurtdışı müteahhitlik, sanatsal ve endüstriel tasarım, film dizi, bilgisayar oyunları, müzik, tıbbi hizmetler gibi sektörleri geride bırakarak 2. sırada olmasının sektörü önemini ortaya koyduğunu ifade etti. Bu önem büyüklük yatırım, istihdam, uluslararası ilişkileri ve ticarete katkı özeliklerinin her fırsatta ortaya konmasının sektörün sorunlarının çözümünde en büyük etken olduğunu, bunun her vesile ile vurgulanmasının önemini ifade etti.