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Uluslararası Nakliyeciler hizmet ihracatında 2. sırada

Uluslararası Nakliyeciler hizmet ihracatında 2. sırada

Tarih 21 Haziran 2017, 17:48

UND tarafından düzenlenen iftar daveti sektör temsilcilerinin geniş katılımı ile gerçekleşti. Toplantının sponsorları arasında TOBB, UND lojistik yatırımlar ve Renault Trucks yer aldı.

Davete katılanlar arasında UND üyeleri ve ikinci nesil temsilciler ile birlikte, nakliye şirketi yöneticileri yer aldılar. Toplantıda IRU ve UND işbirliği ile düzenlenen yılın şoförleri ödülleri verildi.

UND’nin iftar daveti uluslar arası nakliye sektörü ve paydaşlarını bir kez daha bir araya getirdi. Balta limanında boğaz kenarında düzenlenen iftar daveti, aralıksız devam eden yağmura rağmen büyük bir ilgi gördü. Davet öncesinde UND Yönetim Kurulu, tüm bölgelerden gelen yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Nakliyecinin güncel sorunları, ekonomi, geçilen ülkelerdeki ve güzergahlardaki sorunlar değerlendirildi.

Toplantı sırasında kısa bir konuşma yapan UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, sektörün sorunlarının çözümü ve gelişmesi için öneminin ve büyüklüğünün her fırsatta ortaya konması gerektiğini vurguladı. Uluslararası nakliye sektörünün Türkiye ekonomisine hizmet ihracatı ile döviz kazandıran sektörler içinde turizmden sonra 2. sırada olduğunun açıklandığını vurguladı. Nakliyecilerin kazandırdıkları döviz, il  yurtdışı müteahhitlik, sanatsal ve endüstriel tasarım,  film dizi, bilgisayar oyunları, müzik, tıbbi hizmetler gibi sektörleri geride bırakarak  2. sırada olmasının sektörü önemini ortaya koyduğunu ifade etti. Bu önem büyüklük yatırım, istihdam, uluslararası ilişkileri ve ticarete katkı özeliklerinin her fırsatta ortaya konmasının sektörün sorunlarının çözümünde en büyük etken olduğunu, bunun her vesile ile vurgulanmasının önemini ifade etti.



Toplantı sponsoru olan Renault Trucks temsilcileri Ömer Bursalıoğlu, Serkan Karataban, Şebnem Uygurtürk davette hazır bulundular. Ömer Bursalıoğlu sektöre hitaben yaptığı kısa konuşmada, uzun yıllardır sektörle olan birlikteliklerini gelecek dönemde de sürdüreceklerini ve sektörle birlikte yol almaya devam edeceklerni ifade etti.














 

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