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Jest+ panelvanlara karşı

Jest+ panelvanlara karşı

Tarih 21 Haziran 2017, 15:59

Karsan’ın farklı ürünler farklı iş modelleri geliştirme tecrübelerinin sonucu olarak ortaya çıkan ve duraklardaki yolcularla birlikte yerli tasarım ve üretimin başarılı örneği olmanın onurunu da taşıyan Jest yenilendi.

Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve dünya kentlerinde de görev yapabilen Jest’in gövdesi e-mobilite için uygunluğuyla dikkat çekiyor.

Karsan, yakın mesafe yolcu taşımacılığında oluşturduğu örnek çözümü Jest’i güncelleyerek yoluna devam ediyor. 2013’te pazara sunulduğundan bu yana minibüs hat taşımacılığında kendi standartları ile ilerleyen ve yurtdışı pazarlarda da müşteri bulan Jest, yeni versiyonuyla da oldukça iddialı. Yeni Jest+ en ileri kent içi yolcu taşımacılığı standartlarına cevap veriyor. Karsan’ın üretim geleneğinde olan önden çekişli araç bilgisi, üretim öncesi yapılan pazar araştırmaları, dünya kentlerindeki kısa mesafa yolcu taşımacılığındaki trendler gözden geçirilerek oluşturulan gövde, e-mobiliteye uyumlu ürün geliştirmesine zemin oluşturmuş. Şu an minibüs pazarında kendi türünde rakipsiz olan Jest, vanlardan dönüştürülen minibüslerle rekabet ediyor ve doğuştan yolcu taşıma aracı  olmanın avantajlarını kullanıyor.



Yeni Jest+’nın tanıtımında da bu özellikler vurgulandı ve bir önceki modelin başarılı özellikleri devam ettiren Jest+’nın yenilenen yürüyen aksamı ve güçlü turbo beslemeli dizel motorunun yanı sıra yeni görünümü ve yakıt ekonomisiyle öne çıkacağı ifade edildi.
Karsan yetkilileri; 4 yılda satışı 5000 adedi aşan Jest’in “kaptanlardan”, bayilerden ve yolculardan alınan geri bildirimler doğrultusunda yenilendiğini bildirdiler. Birçok kaptanın Jest’e uyguladığı siyah zeminli far grubu, radyatör ızgarası, cam altı çıta uygulaması Jest+’da fabrika üretiminden sunuluyor. Aracın yeniliği yeni LED gündüz farları, önde ve arkada daha büyük logo ve marka yazısıyla vurgulanıyor.

Yeni geliştirilen arka aks ile aks taşıma kapasitesi 2300 kg’den 2500 kg’ye çıkarılan Jest+’nın arka bölümünde artık bağımsız süspansiyon sistemi var. Viraj denge kolları sayesinde virajlarda gövde salınımı düşürülerek yol tutuşu artırılmış. Jest+, İngiltere’de 500 bin km’lik ağır yol şartları testini ve Hexagon’un 3 milyon km arka aks sistemi testini de başarıyla geçmiş.
Kapı sistemi revize edilen ve daha dayanıklı ve daha geniş bir sistem kullanılan Jest+’ya yeni otobüs tipi engelli rampası sayesinde engelli, çocuk ve yaşlı yolcuların iniş-binişleri kolaylaşmış.
Servis edilebilirliğin de kolaylaşması için akü koltuk altından bagaja alınırken, ikinci akü opsiyon listesinde.



İç mekanda daha dayanıklı sünger yapısına ve yeni kumaş desenlerine sahip koltuklara yer verilirken, sürücünün arkasındaki koltuklar artık aracın ön bölümüne bakıyor. Sürücü kliması, ısıtmalı ön cam ve ilave ön ısıtıcı da opsiyonlar arasında.
Geçtiğimiz yıl devreye alınan yeni şanzıman sistemi sayesinde tırmanma kabiliyeti %15 artırılan Jest+’da, bir önceki modelde olduğu gibi Euro 5, AdBlue katkısına gereksinim duymayan, düşük yakıt tüketimine sahip FPT motoru bulunuyor.



Karsan, son yıllarda İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin her köşesindeki minibüs hatlarında ilk tercih olan Jest'in güncellenmiş ve geliştirilmiş yeni versiyonuyla pazarda.





 

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