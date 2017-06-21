Yeni neslin en iyi örneği; en otomobil gibi olan hafif ticari

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21 Haziran 2017, 14:17

Deneme sürüşü için bir kaç gün yol arkadaşlığı yaptığımız Ford Tourneo Connect bizi şaşırtan özellik ve donanımlarıyla çok amaçlı kullanılan hafif vanlarda yeni bir dünya kurulduğunun ispatı.





Tournue Connect, dış görünüş ve iç düzenlemesi ile yeni nesil hafif ticarilerin sağladığı olanakların hepsine sahip.

Şık ve etkileyici Connect yüklemede esnek kullanım olanağı sunuyor

Ford hafif ticari taşıt üretiminde kendi üretim ve tasarım tarzını ortaya koymaya ve pazarın trendlerini etkileme ve belirlemeye devam ediyor. Avrupa pazarına sunduğu Fiesta, Mondeo ve Galaxy binek otomobillerin şıklığını ve donanımlarını, çeşitlenen, farklı boy ve hacimlerde birbiri tamamlayan hafif ticarilerin özellikleriyle birleştiren Ford, dün hayallerde olan donanımların bugün yaygınlaşmasını sağlıyor. Bu gelişimden payını alan Ford Tourneo Connect’in en donamlı versiyonu da ruhsatında yazdığı gibi bir kamyonet asla değil. Dış görünüşü ve iç tasarımı ile bir otomobil. İşlevsel özellikleri, donanımları, boyutları, yakıt tüketimi ve fiyatı ile de bir jeepten daha avantajlı. Ayrıca Tourneo Connect üretim adedinin yüksekliği, satış ve satış sonrası ağının yaygınlığı ve Ford ortak parçalarının kullanılması avantajlarına da sahip. Araç Ford kullanıcılarının kısa sürede adapte olacağı sürüş donanımları ile gerekliliğini ve güvenililirliği kanıtlamış donanımları cömertçe sunuyor.Deneme sürüşü gerçekleştirdiğimiz Powershift otomatik vitesli Tourneo Connect de donanım zenginliği ile sürücü ve yolcularını rahat ettirmek için tüm olanaklara sahip. Sürücü direksiyona oturduğunda, ihtiyaç duyduğu her şeyi çevresinde bulunuyor. Araç aktif ve pasif güvenlik sistemleri ile sürüş destek sistemlerinin yanı sıra yolcu dikiz aynası, gözlük kutusu, her biri genişliği ile dikkat çeken raf ötesi saklama gözleri, aydınlatma, çok gelişmiş kliması, navigasyon ekranı ve farklı amaçlar için kullanılabilen çok gelişmiş ses düzeni, park sensörleri, direksiyondan kumanda edilen ve tüm sürüş bilgilerine ulaşılan ekranı ile otomotiv sektöründe ortaya çıkan tüm yeni ve gelişmiş özelliklere sahip. Bunlarla birlikte Connect yolcularını ve sürücüsünü panoramik cam tavanı, koltuk ayarları ve rahatlığı ile sarmalıyor. İç yükseklik ve arka yolcu kotuğunun sağladığı görüş imkanı, yolcuların arkada kaldım hissine kapılmasını önlüyor.Connect’in ses ve titreşim yalıtımı, sürücüsünü ve yolcusunun gerekli sesleri duymasını sağlayacak, özellikle uzun yolculuklarda yorgunluk ve dalgınlığa neden olmayacak seviyede.Yol tutuş, fren mesafesi, direksiyon duyarlılığı ve manevra yeteneği gibi özellikleri ile de boyut ve ağırlığının üstünde bir performansa sahip Tourneo Connect, sürücüsünü ve yolcularını kısa sürede kendine bağlıyor.Otomatik vistesli, 1,5 litrelik dizel motorlu Ford Connect’in yakıt tüketimi, kenti içi sıkışık trafik ile açık trafik ve şehirler arası yollarda ortalama 100 km’de 7-8 litre gibi makul bir seviyede. Toplam uzunluğu 4.418 mm olan aracın tavan yüksekliği 1.852 mm, maksimum bagaj alanı 2.410 litre, çekme kapasitesi 1.200 kg’a kadar.Şık ve etkileyici Tourneo Connect’in geniş gövdesi ve katlanır koltukları, günlük kullanım ve farklı yükleme ihtiyaçlarına cevap oluşturacak şekilde düzenleniyor. Arka koltukta oturan yolcular için gerektiğinde kullanılmak üzere düşünülmüş koltuk arkası tepsiler ve cepler, iç hacmin tüm detaylarıdaki zenginliği ortaya koyuyor. Bagaj içi kapaklı dolaplar, özel ve hassas küçük yüklere ayrılmış.Düzenli yerleştirme ve yük emniyetine uygun esnekliği ile yaşam alanı ve yükleme alanı olanakları birleştiriliyor. Farklı boyutlardaki yükleri araca yerleştirme imkanı sağlanıyor. Tüm detayların düşünüldüğü bu tasarıma uyum göstermeyen tek unsur bagaj kapağının, açılış ve kapanış sırasında dikkatli olmayı ve mekanizmayı tanımayı gerektiren yapısı.