TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Güncel

Krone'den Türkiye'nin ihracatına büyük katkı

Krone'den Türkiye'nin ihracatına büyük katkı

Tarih 20 Haziran 2017, 18:49

Krone, TİM tarafından açıklanan 2016 yılı ilk 1000 ihracatçı firma listesine otomotiv sektöründe 64'üncü, tüm firmalar arasında ise 602'nci sıradan girdi. Krone, ihracatını geçtiğimiz yıla göre yüzde 250 oranında arttırdı.

Almanya’nın lider treyler üreticilerinden Krone, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2016 yılı ilk 1000 İhracatçı Firma listesinde, otomotiv sektöründe 64’üncü, tüm firmalar arasında ise 602’ci sıradan kendine yer buldu.
Sadece 3 senedir Türkiye’den ihracat yapmasına karşın 2016 yılında, 2015 yılına göre ihracatını yüzde 250 oranında arttırarak bu listeye ilk defa giriş yapan Krone, aynı zamanda listedeki 2 treyler markasından biri olmayı başardı.
Krone 3. yılında ilk 1000’de

Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, değerli rakiplerini de bu listede üst sıralarda yer aldığı için tebrik ederek, treyler sektörü adına Türkiye ekonomisine bu denli katkı verebilmiş olan 2 markadan biri oldukları için kıvanç duyduklarını belirtti. Akgün, “Sadece 3 senedir Türkiye’den ihracat yapıyoruz. Bu kadar kısa bir sürede bu listede kendimize yer bulduğumuz için sevinçliyiz. İç pazardaki konumumuzu her geçen gün daha iyi bir seviyeye getiriyoruz. Bunun yanına ihracatta da 2015 yılına göre 2,5 kat bir artış eklemiş olduğumuz için emeği geçen tüm Krone Türkiye ailesine teşekkür ediyorum” dedi.
17 ülkeye ihracat yapıyor

Avrupa’nın dev treyler üreticisinin Türkiye’ye yaptığı yatırımların bir göstergesi niteliğinde kabul edilen bu sonuç firma içerisinde de büyük bir sevinçle karşılandı. Sektöre getirdiği dinamizm ve rekabetle adından sıkça söz ettiren Krone, üst düzey kalite anlayışı, uzun ömürlü ürün yapısı ve gelişime odaklı bakış açısıyla sadece Türk nakliyecisinin değil Türkiye’den ihracat yaptığı 17 farklı ülkede de nakliyecilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Güncel

Tırsan'ın, üretim gücü ve ihracatına ödül

 Tırsan'ın, üretim gücü ve ihracatına ödül Tırsan, TOSB tarafından verilen ''Geleneksel Üye Ödülleri''nde 2 ayrı kategoride ödülün sahibi oldu...

Voith, ticari araçlar ve raylı sistemler sektörünü iftarda buluşturdu

 Voith, ticari araçlar ve raylı sistemler sektörünü iftarda buluşturdu Voith, bu yıl da düzenlediği İftar yemekleri ile taşımacılık sektörünün yetkilileri ve emekçileri ile bir araya gel...
USTYAPI SAYI 83 PDF

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dünyayı iyi izle, iç pazarı koru ve geliştir!

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x