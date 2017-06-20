Krone'den Türkiye'nin ihracatına büyük katkı

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20 Haziran 2017, 18:49

Krone, TİM tarafından açıklanan 2016 yılı ilk 1000 ihracatçı firma listesine otomotiv sektöründe 64'üncü, tüm firmalar arasında ise 602'nci sıradan girdi. Krone, ihracatını geçtiğimiz yıla göre yüzde 250 oranında arttırdı.



Sadece 3 senedir Türkiye’den ihracat yapmasına karşın 2016 yılında, 2015 yılına göre ihracatını yüzde 250 oranında arttırarak bu listeye ilk defa giriş yapan Krone, aynı zamanda listedeki 2 treyler markasından biri olmayı başardı.Krone Türkiye CEO’su Rıza Akgün, değerli rakiplerini de bu listede üst sıralarda yer aldığı için tebrik ederek, treyler sektörü adına Türkiye ekonomisine bu denli katkı verebilmiş olan 2 markadan biri oldukları için kıvanç duyduklarını belirtti. Akgün, “Sadece 3 senedir Türkiye’den ihracat yapıyoruz. Bu kadar kısa bir sürede bu listede kendimize yer bulduğumuz için sevinçliyiz. İç pazardaki konumumuzu her geçen gün daha iyi bir seviyeye getiriyoruz. Bunun yanına ihracatta da 2015 yılına göre 2,5 kat bir artış eklemiş olduğumuz için emeği geçen tüm Krone Türkiye ailesine teşekkür ediyorum” dedi.Avrupa’nın dev treyler üreticisinin Türkiye’ye yaptığı yatırımların bir göstergesi niteliğinde kabul edilen bu sonuç firma içerisinde de büyük bir sevinçle karşılandı. Sektöre getirdiği dinamizm ve rekabetle adından sıkça söz ettiren Krone, üst düzey kalite anlayışı, uzun ömürlü ürün yapısı ve gelişime odaklı bakış açısıyla sadece Türk nakliyecisinin değil Türkiye’den ihracat yaptığı 17 farklı ülkede de nakliyecilerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.