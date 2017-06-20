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Tırsan'ın, üretim gücü ve ihracatına ödül
20 Haziran 2017, 18:37
Tırsan, TOSB tarafından verilen ''Geleneksel Üye Ödülleri''nde 2 ayrı kategoride ödülün sahibi oldu.
Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) tarafından verilen ‘Geleneksel Üye Ödülleri’ sahiplerini buldu. Yapılan anketlerle 6 kategoride en iyi firmalar ödüllendirildi. Tırsan Sınai Mülkiyet kategorisinde 1.’lik, İhracat Şampiyonları kategorisinde ise 2.’lik ödülünü aldı. 2 farklı kategoride birden ödül alan Tırsan treyler üretim ve ihracattaki liderliğini sergileyerek sektörünün gururu oldu.
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