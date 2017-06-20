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Tırsan'ın, üretim gücü ve ihracatına ödül

Tırsan'ın, üretim gücü ve ihracatına ödül

Tarih 20 Haziran 2017, 18:37

Tırsan, TOSB tarafından verilen ''Geleneksel Üye Ödülleri''nde 2 ayrı kategoride ödülün sahibi oldu.

Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) tarafından verilen ‘Geleneksel Üye Ödülleri’ sahiplerini buldu. Yapılan anketlerle 6 kategoride en iyi firmalar ödüllendirildi. Tırsan Sınai Mülkiyet kategorisinde 1.’lik, İhracat Şampiyonları kategorisinde ise 2.’lik ödülünü aldı. 2 farklı kategoride birden ödül alan Tırsan treyler üretim ve ihracattaki liderliğini sergileyerek sektörünün gururu oldu. 
TOSB 8 Haziran’da 1.Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Başkanlığa Ömer Burhanoğlu’nun seçildiği ilk genel kurulda Geleneksel Üye Ödülleri de dağıtıldı. Tırsan 2 farklı kategoride birden ödül aldı. İhracat Şampiyonları kategorisindeki 2.’lik ödülünü Tırsan Yönetim Kurulu Üyesi Fehir Bulutlar alırken, Sınai Mülkiyet kategorisindeki 1.’lik ödülü ise Tırsan Ar-Ge Direktörü Tugay Yılmaz’a takdim edildi.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2016 yılı ilk 1000 İhracatçı Firma listesinde, Tırsan bir önceki yıla oranla ihracatını %81 oranında artırarak 111. sırada yer aldı ve 2016 yılında Tırsan, TİM’in açıkladığı Türkiye’nin En Büyük İlk 500 İhracatçı Firması sıralamasında yer alan tek treyler markası oldu. Yüzde 100 Türk sermayeli Tırsan gösterdiği bu başarıyla treyler sektöründeki liderliğini bir kez daha ortaya koydu. Türkiye’nin en büyük ve en modern fabrikasında üretim yapan Tırsan, geniş ürün gamı ve yenilikçi teknolojileriyle her zaman olduğu gibi yine sektörüne öncülük etti. 

 

 

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