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TEMSA, 'En Çok İhracat Yapan 1000 Firma' sıralamasında yükseldi

TEMSA, 'En Çok İhracat Yapan 1000 Firma' sıralamasında yükseldi

Tarih 19 Haziran 2017, 20:04

TEMSA'nın ihracat pazarlarındaki yükselişi 2016 yılında da sürdü. Firma, en çok ihracat yapan 1000 firma arasında 104'üncü oldu.

TEMSA, 2015’te 102 milyon dolar olan ihracatını 2016 yılında 128 milyon dolara yükseltti. TEMSA, en çok ihracat yapan 1000 firma arasında 104’üncü oldu. Genel Müdür Dinçer Çelik, 2017 yılı ihracat hedefinin 170 milyon dolar olduğunu söyledi. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2016 yılının ilk 1000 ihracatçı firma araştırmasını yayınladı. TEMSA, 2015’te olduğu gibi 2016 yılında da ihracat seviyesinde başarılara imza attı.

TEMSA’nın yurtiçindeki başarısını yurtdışı pazarlarda da elde etmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Genel Müdür Dinçer Çelik, “En fazla ihracat yapan şirketler sıralamasında TEMSA, 2016 yılında ihracat rakamını 102 milyon dolardan 128 milyon dolara çıkardı. Bu yüzde 25 civarında bir artış olduğunu da gösteriyor. Asıl önemli gelişme ise 1000 firma arasından 141’inci sıradan 104’üncü sıraya yükseldik. Sektörel sıralamada ise 20’inci sıraya geldik” dedi.

2017 yılı hedefi 170 milyon dolar

2017 yılında ihracat seviyesinde daha büyük başarılar elde etmek istediklerini belirten Dinçer Çelik, “Daha önceki açıklamamızda önümüzdeki süreçlerde ilk 100 firma arasında yer alma hedefimizi paylaşmıştım. Şimdi bu hedefimize çok yaklaştık. 2017 yılı sonunda ihracat sıralamasında ilk 100 firma arasında yerimizi alacağımıza inanıyorum. 2017 yılı ihracat hedefimiz ise 170 milyon dolar seviyesine gelmek. Otobüs satış hedefimiz ise 1000 adet seviyesinde olmasını bekliyoruz. Fransa’ya, Almanya’ya, İspanya’ya, Amerika’ya ve İngiltere’ye çok ciddi satışlar gerçekleştiriyoruz. Türk mühendis ve işçilerinin üretimini gerçekleştirdiği araçlarımızla dünyanın 66 ülkesinde ülkemizin gururu olmaya devam edeceğiz” dedi.

 

 

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