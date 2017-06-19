Ford Tourneo Custom yeni konfor alanı

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19 Haziran 2017, 19:53

Tourneo Custom'ın otomatik şanzımanlı ve arka havalı süspansiyonlu yeni versiyonu Ford Yetkili Satıcılarında.

Ford, popüler modeli Tourneo Custom’ı daha fazla konfor için yeniledi. Otomatik şanzıman ve arka havalı süspansiyonlu yeni Ford Tourneo Custom modellerini Haziran ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sunuldu.

Tourneo Custom modellerinde sağlamlık ve dayanıklılık özelliklerinin yanı sıra yolcu konforu da ön plana çıkıyor. Sürüş konforunu artıran arka havalı süspansiyon ve otomatik şanzımana sahip versiyonu ile Tourneo Custom, uzun şasi minibüs modellerinin Titanium ve Titanium Plus serilerinde satışa sunuluyor.

Custom, yeni versiyonunda 6 ileri SelectShift Tam Otomatik Şanzıman, tork konvertörü, adaptif öğrenme ve geliştirilmiş vites öneri sistemi ile kesintisiz bir sürüş keyfi sağlarken, Tourneo Custom serisinde sunulan hava kompresörü ve özel tasarlanmış havalı yay ile farklı yük koşulları için değişken yay oranı sunan geliştirilmiş yeni süspansiyonu ile daha konforlu yolculuklara imkan tanıyor.

Otomatik şanzıman ve arka havalı süspansiyonlu Yeni Ford Tourneo Custom’a, 170 PS güç ve 405 Nm tork sunan yeni 2.0L EcoBlue TDCi dizel motor eşlik ediyor. Yeni Ecoblue motor 10.000 km menzilli AdBlue tankı ve önceki motora göre yüzde 13 yakıt ekonomisi sunuyor. NOx emisyonlarında yüzde 55 iyileşme sunan ve 163 g/km’den başlayan CO2 emisyon seviyesine sahip Ecoblue motor çevre dostu özellikleri ile de dikkat çekiyor.

Otomatik şanzıman ve arka havalı süspansiyonlu Yeni Ford Tourneo Custom 125.185 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatıyla müşterilere sunuluyor.

