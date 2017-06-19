Sertrans Logistics'ten yeni depo yatırımı

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19 Haziran 2017, 18:46

Sertrans Logistics, Hadımköy'de 30 bin m2'lik alana sahip yeni deposunu inşa etmeye başladı.

Hadımköy’de 30 bin m2'lik alana sahip yeni deposunu inşa etmeye başlayan Sertrans Logistics, yeni yatırımıyla 200 kişiye daha istihdam sağlayacak. Başta perakende, kozmetik sektörleri ve e-lojistik alanında katma değerli hizmetler sunacak olan depo, Aralık 2017’te faaliyete geçecek.

Sertrans Logistics CEO'su Nilgün Keleş, ''E-ticarette lojistik işin temeli. Karlı online perakendecilik için işin lojistiğini doğru şirketle çalışarak optimize etmek çok önemli'' dedi ve depolama alanındaki yeni yatırımlarını anlattı.

2017'de depolama alanında yeni bir yatırım hayata geçireceklerini ifade eden Sertrans Logistics CEO'su Nilgün Keleş, ''30 bin m2 'lik alana sahip depomuzu inşa ediyoruz. 2017 sonunda faaliyete geçmesini planladığımız bu tesisle 200 kişilik ek istihdam yaratacağız'' dedi. Depoların, lojistik sürecinin önemli halkalarından birini oluşturduğunu vurgulayan Keleş şunları söyledi:

“Depo teknolojilerine yaptığımız yatırımlarla, hem hata oranımızı minimuma indiriyor hem de günlük artan talepleri daha esnek ve düşük maliyetle yönetebiliyoruz. Bugün Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markalarına hizmet veriyoruz. Geldiğimiz nokta, sektöre verdiğimiz 28 yıllık güvenin sonucudur”

Anahtar teslim hizmetler maliyet avantajı sağlıyor

Türkiye'nin online ve kontrat lojistiğinde büyük bir potansiyel taşıdığına dikkat çeken Sertrans Logistics CEO’su Nilgün Keleş, “Yüksek kapasiteli depolarımız ve geniş katma değerli hizmetlerimizle, e-lojistikteki , kontrat lojistiği ve tedarik zinciri yönetimindeki uzmanlığımızla, her sektörden üretici firmanın hayatını kolaylaştırıyor, a’dan z’ye anahtar teslim hizmetlerimizle firmaların sadece kendi üretimlerine odaklanmalarını sağlayarak büyük bir maliyet avantajı sağlıyor ve karlarını artırmalarına vesile oluyoruz” şeklinde konuştu.

Ürünler radyo frekanslarıyla tanımlanıyor

Teknoloji kullanımını en üst seviyede tutmaya özen gösterdiklerini belirten Keleş, ''Türk lojistik sektöründe ilk olarak uygulamaya aldığımız Radyo Frekanslı Tanımlama (RFID), bu hedefi gerçekleştirmedeki en önemli yatırımlarımızın başında geliyor'' dedi.

Akıllı depo yönetimi yapılıyor

E-lojistikteki uzmanlığıyla sektöre öncülük eden Sertrans Logistics, taban alanı 10.000 metrekare, asma katlarıyla toplam 30.000 metrekare olacak kapalı alan deposunda başta perakende, kozmetik sektörlerine ve özellikle e-lojistik alanında katma değerli hizmetler sunacak. İnşaat aşamasında olan ve Aralık 2017’te faaliyete geçecek olan yeni depoda en son otomasyon teknolojileri kullanılacak.

70 milyondan fazla online ürün kapasitesi

Sertrans Logistics’in faaliyetlerinin büyük bir kısmını e-ticaret lojistiği oluşturuyor. E-ticaret konusunda yatırımlara 2012 yılında 30 bin metrekare alanda başlayarak sektöre liderlik eden Sertrans Logistics, geçen yılın sonunda yaptığı yatırımla bu alanı 50 bin metrekareye çıkardı. Sertrans Logistics bugün 70 milyondan fazla online ürün kapasitesi ile hız, uzmanlık, ileri teknoloji kullanımı ve deneyim gerektiren e-lojistik hizmetlerini yüzde 100 hasarsızlık oranı ve yüzde 100 envanter doğruluğu ile sürdürüyor.