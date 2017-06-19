Scania, yeni nesil araçlarını 2 bin 500 müşteriyle buluşturdu

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19 Haziran 2017, 18:35

Geçtiğimiz yıl pazara sunulan ve Nisan ayında Türkiye lansmanı yapılan Yeni Nesil Scania araçlar, roadshow etkinliği ile 2 bin 500 den fazla müşterisi ile buluştu.





Scania, 10 yıllık araştırma geliştirme süresi, 2 milyar Euro yatırım ve 10 milyon kilometrenin üzerinde test sürüşü sonucu üretimine başladığı yeni nesil araçlarını Türkiye yollarında müşterileri ile buluşturdu. Roadshow etkinliği kapsamında 8 ilde yaklaşık 2 bin 500 müşteri, Yeni Scania araçları yakından inceleme fırsatı buldu.

Samsun, Ankara, Antalya, Denizli, İzmir, Konya, Bursa ve Bolu illerinde gerçekleşen etkinliklere Scania Genel Müdürü İlhami Eksin, Scania Satış Müdürü Gökhan Altun, Scania Pazarlama Müdürü Adnan Yücel, Scania Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Bayazıt Canbulat ve Scania Yetkili Satıcı temsilcileri katıldı. Yeni araçlara ilgi beklenenin çok üzerinde oldu. Etkinlik süresince 50 adedin üzerinde satış ve satış bağlantısı gerçekleşti.

'İşe özel çözümlerimizle her noktada müşterilerimizin yanındayız'

Scania Genel Müdürü İlhami Eksin “Yeni nesil Scania’yı sadece bir araç değil, müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel tasarlanan hizmet paketleri ile eksiksiz bir taşımacılık çözümü olarak görüyoruz. Bu yüzden müşterilerimizin Yeni Nesil Scania’ları yakından tanımalarını ve sunduğumuz tüm hizmetlerimizi onlara anlatmayı istedik. Artık standart bir araçla iş yapma dönemi sona eriyor. Yapılan işe, taşınan ürüne uygun araçlar ve araçlarla birlikte sunulan bakım anlaşmaları, sürücü eğitimleri ve filo yönetim sistemleri gibi çeşitli hizmet paketleri ile müşteriye özel çözümler sunmak gerekiyor. Bu yüzden Müşterilerimizle yaptığımız detaylı görüşmeler ve tüm dünyada dolaşan 250 binin üzerinde Scania’lardan toplanan gerçek yol koşulları verileriyle müşterilerimizin ihtiyaçlarını belirliyor ve bu sayede en uygun çözümleri üretiyoruz.” dedi.

'Geleceğin aracını bugünden sunuyoruz'

Eksin, yeni Scania’nın aynı zamanda gelecek 10 yılda ağır ticari araç sektöründeki trendleri belirleyecek bir model olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Yeni nesil Scania, geleceğin aracını bugünden sunuyor. Üstün teknolojisi, donanım özellikleri, yeni tasarımı, verimli motorları ve kabin içi yaşam alanları ile etkileyici bir model. Yakıt tüketimi, güç aktarma organlarındaki geliştirmeler ve aerodinamik çözümler sayesinde, ortalama yüzde 5 oranında düşüyor. Böylelikle yılda 150 bin km yol kat eden bir araç, yaklaşık 2 bin litrenin üzerinde yakıt ekonomisi sağlıyor. Bu da işletme maliyetlerini düşürerek nakliyecilerimize ekstra destek sağlıyor.”

13 litrelik yüzde 100 SCR yeni motor

Scania yeni araçlarıyla birlikte 13 litre, 500 bg’lik yeni motorunu da piyasaya sürüyor. Yeni motorda Euro 6 emisyon değerleri, yüzde 100 SCR sistemi ile sağlanıyor. Böylelikle daha güvenilir ve daha ekonomik bir motor elde ediliyor. Vites değişim süresini yarı yarıya azaltan yeni tam otomatik opticruise vites kutusu sürüş konforunu en üst noktaya çıkartıyor. Pazarda en geniş motor ürün gamına sahip marka olan Scania’nın, yeni nesil araçlarında, 13 litrelik motor serisi 370 beygir gücünden başlayıp 410, 450 ve 500 beygir gücüne kadar alternatiflerden oluşuyor. 16 litrelik motorların güç seçenekleri ise 520, 580, 650 ve 730 beygir.

Düz zeminli yeni S Kabin

Scania mevcut P, G ve yenilenen R kabinlerine, tamamen düz zeminli S serisi kabini de ekliyor. 24 farklı temel kabin modeli müşterilerin tercihine sunuluyor.

Tüm yeni kabinlerde iç mekan, optimum sürüş ve dinlenme alanı sunacak şekilde tasarlandı. Sürücünün koltuk ayar seçenekleri, boyları 150 ile 200 cm arasındaki değişen tüm sürücüler için rahat bir sürüş pozisyonu sunuyor. Yeni Scania’larda A sütunu en geniş görüş açısı için inceltilerek yeniden tasarlandı.

Tüm yeni kabinlerde, sürücünün oturma pozisyonu, 6.5 cm öne alınırken sol cama 2 cm daha yakınlaştırıldı. Böylelikle sürücünün görüş açısı ve yol hâkimiyeti arttı. Bunlara ek olarak yatak kısmı da 1 metreye genişletildi. Böylelikle sürücüler için konfor en üst noktaya ulaştı.