Treyler sektörü Aspöck Aydınlatma Sistemleri'nin merkezini ziyaret etti

19 Haziran 2017, 18:32

Otomotiv sektörünün aydınlatma, ışıklandırma ve elektrik bağlantı elemanları konusunda uzman olan Aspöck System, Türk misafirlerini firmanın Avusturya’da bulunan merkez tesislerinde ağırladı.

Ar-Ge’de 65 mühendis çalışıyor

Cironun % 75’i çekici ve treylerden

Asıl işimiz her zaman treyler ve çekici olacak

Avrupa’da beklenmedik % 20 artış

Bütün ürünler zorlu testten geçiyor

Montajda kadın eli





Mayıs ayında firmanın Avusturya Peuerbach’daki genel merkezini ziyaret etti. 18 kişilik heyette: Tırsan, Nevpa, Trans34 ve Bir Işık Bayileri ile treyler üreticileri yer aldı. Aspöck Yönetim Kurulu Başkanı Karl Aspöck, 24 V Satış Direktörü Wolfgang Ahamer, After Market Direktörü George Mühlböck, Pazarlama Sorumlusu Judith Mayer, 24 V Satış Departmanı’ndan Gerald Beham da ziyarette hazır bulundu.Aspöck dünyada kendi organizasyonuyla hizmet veriyor“Aspöck, müşterilerine daha yakın olabilmek adına distribütör veya temsilciklerden ziyade kendi organizasyonları ile hizmet vermeyi tercih ediyor. Bildiğiniz gibi Aspöck Türkiye, 2013 yılının sonunda faaliyete geçti. Almanya’daki büyük üreticilere Avusturya merkezimiz doğrudan teslimatlar yaparken, distribütörler küçük üreticilerin ve after market ihtiyaçlarını tedarik ediyor. Polonya’da stop lambası üretim fabrikamız var, 2 yıldır VW Crafter ve Caddy’nin lambalarını üretiyoruz.. İtalya’daki şubemiz ise kurucu Felix Aspöck ortaklığında yakın bir İtalyan dostu tarafından kurulmuş bir şirket. Portekiz enjeksiyon ağırlıklı, lamba üretimi var, ana tasarım üretimlerimiz burada yer alıyor. Haftada 7-8 Tır ürün Portekiz’deki ürünleri Avusturya’daki merkeze ulaştırıyor. Fransa’da kendi ofisimiz var ve tüm şubelerin bağlı olduğu yöneticimiz Fransız, bu ofisi ağırlıklı kullanıyor. İngiltere’de de 35 kişiden oluşan üretim ve 12 kişilik satış ekibi bulunutyor. İsveç, Norveç, Finlandiya ve Estonya’ya hizmet veren Aspöck Kuzey adında bir ofisimiz de var. Brezilya’da ise bu pazara yönelik üretim yapan yaklaşık 50 kişilik bir kadromuz var.”Özel uygulamalarda kullanım amaçlı ürün geliştirdiklerinin altını çizen Selçuk Akman, bünyelerinde 65 Ar-Ge mühendisinin çalıştığını belirtti. “Portekiz’de özel dizayn edilmiş Karanlık Tünel testimiz var. 30 metre uzunluğundaki bu tünel özellikle ilk ürünlerin testi için kullanılıyor. Lambaların ne kadar ışık ürettiği, yansıması, reflektif özellikleri, karanlıkta nasıl algılandığı testlerle ortaya konuluyor. Diğer markaların da ürünleri burada test edilebiliyor” diyen Akman, test merkezinin DIN onaylı olduğunu ve kendi ürünlerine belge verebildiklerini söyledi.Avusturya Peuerbach’da araç aydınlatma sektöründe komple çözümler geliştirme ve planlama faaliyetlerinin sürdüğünü belirten Akman, 40 yıllık tecrübenin Aspöck’ü Avrupa otomotiv endüstrisi ve dünya çapında inovatif ve sürekli gelişim gösteren bir yapıya kavuşturduğunu kaydetti.Robot ile yapılan üretim, imalatta kullanılan teknolojilerle kalitenin arttırıldığına dikkat çeken Akman, tüm ürünlerin sürekli kontrol ve test prosedürü altında olduğunu kaydetti. Akman, yapılan testleri “3 boyutlu ölçümler, korozyon testleri, iklimlendirme testleri, ısı testi, vibrasyon testi, uzun soluklu stres testi, elektronik yük testi, germe testi, kaçak testi ve metalizasyon testi“ şeklinde sıraladı.Aspöck’ün 6 segmentte var olduğunu aktaran Akman, otomobil, karavan ve mobil araçlar, otobüs ve toplu taşıma araçları, motorsikletler zirai ve konstrüktif araçlar, çekici ve treylere yönelik ihtiyaçları karşıladıklarını, cironun yüzde 75’inin ise çekici ve treyler grubundan elde ettiklerini söyledi.Otomobil alanında an fazla ürün tedariki yaptıkları marka arasında VW, Audi, Opel, Fiat, PSA, Magna, Thule ile otobüs ve lowbedde; Rosenbauer, MAN, Meiller, Goldhofer, Faymonville, çekici ve treylerde ise; Schmitz, Schwarzmüller, Kögel, Fliegl, LeciTrailer ve Tırsan olduğu bilgisini veren Akman, treyler üretiminin toplam üretimin yarısını oluşturduğunu kaydetti.Türkiye’deki stok ve lojistik süreçlerini Borusan Lojistik’in gerçekleştirdiğini belirten Akman, Gebze’de 24 bin metrekarelik depoda Aspöck’e bir alan ayrıldığını ve burada gümrüklenmeden, kitlerin montajı ve dağıtımına kadar her türlü sürecin gerçekleştirildiğini söyledi.Toplantının ikinci kısmında soru cevap bölümüne geçildi. Aspöck 24 V Satış ve Pazarlama Direktörü Wolfgang Ahamer, otomobilde büyüyecek misiniz? sorusunu “2008 yılında yaşanan global krizin ardından otomobile yöneldik. Böylece krizin oluşan etkilerini azalttık. Çünkü otomobilde daha stabil bir pazar var ve krizlerden keskin bir şekilde etkilenmiyor. Toplam satışlarımızda binek oranını yüzde 30 olarak planladık. Şimdilik bu oranlara çok yakınız. Bu oranın üstüne çıkmayı hiç bir zaman planlamıyoruz. Asıl işimiz, core business her zaman treyler ve çekici olacak.” şeklinde cevapladı.Avrupa pazarında bu sene beklenmedikleri bir büyüme yaşandığını kaydeden Ahamer, ilk 4 ayda yüzde 17-20 oranında artış ile kapattıklarını söyledi. After market pazarında ise yüzde 25’e varan bir artışın yaşandığını dile getiren Ahamer, bu artışta kopya ürünlerin azalmasının etkisi olduğunu, var olabilecek diğer sebeplerin ne olduğuna dair bir bilgisinin olmadığını söyledi.Portekiz’de neden üretime geçildiği hakkındaki soruyu da yanıtlayan Selçuk Akman, “Aspöck’ün kurucusu Felix Aspöck, traktör lambaları için kablolamayı yapıyor ve lambaları dışarıdan tedarik etmek zorundaydı. Dolayısıyla bir lamba fabrikasına ihtiyaç vardı. Portekiz’de yabancı yatırımlara çok ciddi teşvik var ve bu değerlendiriliyor. Fabrilcar adındaki fabrikayı satın alarak üretime başlıyorlar. 45 kişi ile başlıyorlar, şu anda 660 kişiye ulaştılar. Portekiz enjeksiyon, kalıp konusunda yetişmiş elemana sahip ve işçiliği ucuz bir ülke.” dedi.Toplantının ardından fabrika gezisi Aspöck Türkiye’den Oya Özdemir ve Selçuk Akman’ın katkılarıyla gerçekleştirdi. Gezide ilk etapta Aspöck ürünleri için yapılan test yerleri olurken, sırasıyla montaj ve son olarak lojistik bölümü incelendi. İklimlendirme testinde -40 ile +60 derece arasında yapılan testlerde ürünler 36 saat boyunca zorlu iklim koşullarına tabi tutuluyor. Burada ürünlerdeki korozyon, deformasyon ölçülüyor. Dinamik testlerde ise lambaların dayanıklılığı ve esnemeleri göz önünde bulunduruluyor. Bütün parçalar ve sistemler bu testlerden geçiyor.

Değişik tipte araçların aydınlatma sistemlerinin üretimi, dizaynı ve geliştirilmesi konusunda sektöre liderlik eden Aspöck, 40 yıl önce Felix Aspöck tarafından zirai römorklara aydınlatma sistemi tedarik etme amacıyla kuruldu ve bugün ikinci nesil olan Karl Aspöck tarafından yönetiliyor. Toplam 1350 çalışanı bulunan Aspöck’ün yıllık 140 milyon Euro cirosu var.

Firmanın Avusturya, Portekiz ve Polonya'da üretim tesisleri bulunuyor. Portekiz tesisleri 2011, Polonya 2012 ve Portekiz 2011'den beri faaliyette. Portekiz fabrikası Avrupa ile birlikte özellikle Güney Amerikaya yönelik üretim yapıyor. Aspöck'ün ayrıca Brezilya'da da bir üretim tesisi bulunuyor.

Ürün yelpazesi içinde tarım araçları, motosiklet, otobüs, lüks otomobiller, karavan ve yarı römorklar için bağlantı elemanları ve aydınlatma sistemleri bulunuyor.



Peuerbach’daki fabrikada 360 kişi çalışıyor ve bunların yüzde 85’i kadın. Kadın işçilerin seçilmesindeki en önemli sebep, montajda kadınların ellerinin küçük dikkatlerinin iyi olmasından dolayı daha hassas bir şekilde süreçleri tamlayabiliyorlar.Fabrikanın lojistik merkezi konumundaki tesiste robotik otomasyon sistemleri kullanılıyor. Montajlanan ürünler, konvenyör sistemlerle otomatik olarak fabrika içinde taşınıyor. Ürünlerin ambalajlanması, barkodlanması ve istiflenmişi yine otomatik olarak yapılıyor. Dağıtımı yapılacak ürünler de yine robotik sistemlerle sayesinde gerçekleştiriliyor. Depolarda yüksek raf kullanılarak daha verimli çalışma esas alınıyor. Lojistik merkezde SAP entegre çözümleri kullanılıyor ve bütün siparişler kağıt harcanmadan yapılıyor.