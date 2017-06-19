Ceran Lojistik'e 20 adet Tırsan Perdeli Maxima Plus

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19 Haziran 2017, 18:21

Ceran Lojistik, Tırsan'dan aldığı 20 adet Tırsan Perdeli Maxima Plus treylerler ile filosunu büyüttü.

2017 yılında Kemalpaşa Akalan’daki lojistik tesisini hayata geçiren ve burada Yanıcı Antrepo ve Normal Antrepolarını devreye almaya hazırlanan Ceran Lojistik, Tırsan’dan aldığı 20 adet Tırsan Perdeli Maxima Plus treylerler ile filosunu büyüttü.

Tırsan Treyler, firmanın filosuna kattığı 20 adetlik Tırsan Perdeli Maxima Plus treylerlerin teslimatını, İzmir Ceran Lojistik Genel Merkezinde yaptığı tören ile gerçekleştirdi. Törene Ceran Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ceran, Yönetim Kurulu Üyesi Öner Ceran ve Tırsan Satış ve Bayi Yönetimi Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katıldı.

Ege bölgesinin önemli firmalarından Ceran Lojistik, uluslararası taşımacılıkta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Öner Ceran’ın önderliğinde firma yatırımlarını hızla sürdürüyor. Ceran Lojistik Yönetim Kurulu Üyesi Öner Ceran, firmaları hakkında bilgi verirken gelecekle ilgili planlarını ve filo yapılanmalarını anlattı.

Ege'nin öncülerinden oldu

Öner Ceran şirket faaliyetlerine, 30 yıl önce yurtiçi konteyner taşıması yaparak başladığını ve 2004 yılında uluslararası taşımacılık hizmeti de vermeye başladıklarını söyledi. 2009 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra kendisinin de şirkette çalışmaya başladığını söyleyen Ceran, bu tarihten itibaren aktif bir çalışma içerisine girdiklerini ve emin adımlarla ilerleyerek firmalarını büyüttüklerini kaydetti. Öner Ceran, aradan geçen 5 yılı antrenman dönemi olarak nitelendiriyor. Ceran Lojistik 2009 yılından sonra hızlı bir yükselişle, Avrupa yönlü taşımalarda Ege Bölgesi’nin en büyük ve önemli firmaları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Öner Ceran bugün 120 treyler ve 60 çekiciden oluşan bir filoya ulaştıklarını belirtti.

Yatırımlar sürüyor

Uzmanlık alanlarının parsiyel taşımacılık olduğunu söyleyen Ceran, ana faaliyet kollarının depolama ve lojistik hizmetler olduğunu aktardı. ''Ağırlıklı çalıştığımız ülkeler; Almanya, Hollanda ve Belçika. Bunun dışında Yunanistan ve Balkan hatlarımız da bulunuyor” diyen Öner Ceran, Tırsan ile bugüne kadar kurulmuş yakın iş birliğinin, ihracatlarında sağladığı avantajların önemine vurgu yaptı. Filolarında 120 adet treyler bulunduğunu ve bunun tamamına yakınının Tırsan ürünlerinden oluştuğunu söyleyen Ceran, doğru araç seçiminin çok önemli olduğunu ifade etti. “Müşteriye gittiğimizde aracınız kaliteli görünüyorsa müşterinizin size bakışı daha farklı oluyor. Yurtdışına gittiğimizde müşterilerimiz treylere çok dikkat ediyorlar” diyen Öner Ceran, Tırsan ürünlerin müşteri gözündeki yerinin Tırsan tercihindeki haklılıklarını ortaya koyduğunu belirtti.

Sorunsuz işbirliği

Öner Ceran, müşteri beklentilerine büyük önem verdiklerini belirterek treylerde servisin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizdi. “Serviste sorun yaşamak istemiyoruz” diyen Ceran, “Tırsan marka araçlarımızda problem yaşamıyoruz ve çok memnunuz. Ayrıca bugüne kadar aldığımız servis hizmetlerinde de hiç sorun yaşamadık” diye konuştu.

Tırsan araçları ile hiçbir sıkıntı yaşamadık

Filolarına kattıkları Tırsan Perdeli Maxima Plus treylerlerin özellikleri sayesinde verimliliklerinin arttığını anlatan Ceran, araç hakkında görüşlerini şöyle aktardı: “Yeni araçlarımızın, üzerlerinde bulunan çift seviyeli süspansiyon sistemi sayesinde filomuzda ki farklı lastik ve 'plate' yüksekliklerine sahip çekicilerle ile kullanabiliyoruz. Ayrıca aracın birbirinden farklı zamanda açılan yan perdeleri, kayar çatı özelliği ve çatılarının 150mm yükseltilebilmesi sonucunda müşterilerimize farklı iç net alternatifleri de sunabiliyoruz. Firma olarak genelde ağır tonaj çalışıyoruz, bu yüzden şasi sağlamlığına da önem veriyoruz. Diğer marka treylerlere yükleme yapıldığında, araçların şasilerinde problemler görüyoruz. Ancak Tırsan araçları ile bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık.”

Müşteri beklentisini Tırsan ile karşılıyoruz

Tırsan’ın sağlamlığının yanında yük emniyetinde de fark yarattığını anlatan Öner Ceran, “Tırsan, sürekli yenilik yapan ve kendini geliştiren bir marka. 236 farklı noktadan yük sabitleme olanağı sağlayan ve her bir yük bağlama noktasında 2,5 ton yük taşıma kapasitesi sunan K-Fix Yük Güvenlik Sistemi’ne sahip olması bizim için çok önemli. Müşterilerimizin temel beklentisi yüklerin güvenli ve sağlam bağlanmasının sağlanmasıdır. Yükün hasarsız ve zamanında kendilerine teslim edilmesi çok önemlidir. Tırsan araçlarının sağladığı emniyet ve sürüş kolaylığı ile taşımalarımız sorunsuz gerçekleşiyoruz. Öte yandan Parsiyel taşımacılıkta mecburen üst üste yükleme yapıyoruz. Bu nedenle yük güvenliği çok önemli oluyor. Bir de sürücülerimize sağladığı avantajlar var. Sürücüler kayar perdeleri çok rahat ve sorunsuz açıp kapatabiliyorlar. Yemek dolaplarının kullanımının kolay ve verimli olduğunu belirtiyorlar. En önemlisi de yolda rahat ve güvenli bir sürüş gerçekleştiriyorlar. Bu sebeple Tırsan araçlarından sürücülerimiz, müşterilerimiz ve bizler çok memnunuz.” diye aktardı.