Özkancalar'ın da tercihi Tırsan oldu

Anasayfa » Piyasa

19 Haziran 2017, 17:38

Özkancalar, filosuna Tırsan bünyesindeki Kässbohrer marka 10 adet K.SKS B Damper kattı.

Sektörün en büyük firmaları Türkiye’nin lider treyler üreticisi Tırsan’a yatırım yapmayı sürdürüyor. İstanbul Anadolu yakasının en büyük kırma-eleme tesislerine sahip firmalarından biri olan ve yarım asırdır faaliyet gösteren Özkancalar Gıda İnş. Kuyum. Mad. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. de Tırsan ile zoru kolaya çeviren firmalardan.

Tecrübesi ile sektörünün en güçlü markalarından Özkancaların filosunda bulunan 17 adet Tırsan Damper’e 10 adet Kässbohrer K.SKS B Damper daha ekledi. Son alımla birlikte firmanın filosundaki Tırsan markalı ürün sayısı 27 oldu.

Geleceğe yatırım yapıyoruz

Özkancalar’ın aldığı 10 adet K.SKS B Damper Tırsan Adapazarı fabrikasında düzenlenen törenle teslim edildi. Teslimat törenine Özkancalar Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Özkanca, Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Özkanca ve DAF-Tırsan Satış Yöneticisi Akgün Nuhoğlu katıldı. Özkancalar Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Özkanca, teslimat töreninde yaptığı konuşmada, sektörde 50 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve yatırım kararı alırken, kendilerini bir 50 yıl daha ileri götürecek bir markayı tercih ettiklerini söyledi.

“Türkiye’de üretilen ve ülkemizin markası olan Tırsan bugüne kadar her koşulda yanımızda durdu. Tırsan, bizi anlayan, ne istediğimizi bilen ve aynı hedefleri paylaştığımız bir marka. Tabi ürün ve hizmet kalitesiyle de rakipsiz olunca tek seçenek Tırsan oluyor” diyen Özkanca, diğer tercih nedenlerini de şöyle anlattı: “İşimiz gereği zor şartlar altında çalışıyoruz ve araçlarımız her gün binlerce ton yük taşıyor. Bu yüzden sağlam ve sorun çıkarmayan araçlara ihtiyacımız var. Tozlu, çamurlu ve engebeli şartlar altında en iyi performansı Tırsan ürünlerden aldık ve bugüne kadar hiç sorun yaşamadık. Bundan sonra da Tırsan ürünleri ile yolumuza devam edeceğiz.”





