Lojistik firmaları Tırsan ile filolarını büyütüyor

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17 Haziran 2017, 14:04

İzmir'in en önemli firmalarından Ebam Uluslararası Nakliyat 22 adet, ASL Lojistik ise 18 adet Tırsan Perdeli Mega Semi-Treyler'i filosuna kattı.

Lojistikte iddialı olan ve verimlilik isteyen firmalar, Tırsan ile filolarını büyütüyorlar. 15 Haziran’da yapılan törenle, Ebam Uluslararası Nakliyat’a 22 adet ve ASL Lojistik’e 18 adet Tırsan Perdeli Mega Semi-Treyler teslim edildi.

Tırsan’ın Adapazarı fabrikasındaki teslimat törenine; Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Ebam Uluslararası Nakliyat ve ASL Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mutlubaş, ASL Lojistik Genel Müdürü Sezer Soner ve Tırsan Satış ve Bayi Yönetimi Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katıldı.

Teslimat töreninde konuşan Tırsan Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, son 2 yılda yurtdışına önemli yatırımlar yaptıklarını vurgularken bunun karşılığını aldıklarını belirtti. Geçtiğimiz yıl 120 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını ifade eden Nuhoğlu, 2017 yılı sonunda da % 20 artışla, 150 milyon dolar ihracat gerçekleştireceklerini söyledi.

5 Temmuz tarihinde 600’den fazla Avrupalı sektör temsilcisi ile Ulm fabrikasında, özel tanıtım günü şeklinde dev bir organizasyon yapacaklarını ve bütün ürünlerini sergileyeceklerini aktaran Çetin Nuhoğlu, Tırsan’ın geniş ürün gamının Avrupalı müşteriler tarafından şaşkınlıkla karşılandığını söyledi. Nuhoğlu, ''Bizdeki ürün çeşidini görenler, ‘Bunu da mı üretiyorsunuz?’ diye sormaktan kendilerini alamıyorlar” dedi.

Bin 500 çalışanımızla ülkemize değer katıyoruz

Avrupalı kullanıcıların Tırsan memnuniyetinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Çetin Nuhoğlu şöyle konuştu: “Bir Türk firması olarak bu başarıyı elde etmek önemliydi. Bu noktaya gelmemizde Türkiye’deki dostlarımızın büyük katkısı var. Türkiye’de açık ara pazar lideriyiz. Biz burada sadece montaj yapmıyoruz. Toplam 1.500 çalışanımızla müşterilerimiz için katma değeri yüksek ürünler üretiyoruz.

Buradan çıkan ürünler Türk sanayisinin, Türk işçisinin ürünüdür. Bunu bilen ve anlayan dostlarımız hep yanımızdalar ve birlikte yol alıyoruz. Tüm Tırsan çalışanları gibi ben de

şahsen ne gerekiyorsa yapıyorum. Bütün müşteri şikâyetlerini takip ediyorum. Çünkü daha iyi ürün ve hizmet için, aldığımız her bilgi çok önemli.”

Bu sektör ne istediğini biliyor

“Biz yatırım aracı satıyoruz. Treyleri buzdolabı satar gibi satamazsınız” diyen Çetin Nuhoğlu, treyler seçiminin firmaların kaderlerini belirleyecek kadar önemli olduğunu söyledi. “Bana ne verirsen ver ben bu ürünü satarım” mantığıyla treyleri allayıp pullayıp nakliyecinin önüne getiremezsiniz” diye konuşan Çetin Nuhoğlu, müşteriye değer katmayan, onun hizmet kalitesini yükseltemeyen treylerlerin, işini iyi yapan ve geleceğine yatırım yapmak isteyen firmaların filolarına girmesinin mümkün olmadığını söyledi. Nuhoğlu, “Bu ülkenin, bu sektörün havasını iyi bileceksin ki kalıcı olasın” dedi.

Satış sonrasına büyük önem veriyoruz

İlk kurulduğu günden bugüne Tırsan ürünlerini kullanan Ebam Uluslararası Nakliyat’ta ikinci jenerasyonun işin başında olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çetin Nuhoğlu, şunları söyledi: “Ebam, bizim 2005 yılından bu yana çalıştığımız bir firma. Ahmet Bey’in babası işi başlattı, şimdi de Ahmet Bey’e devretti. Türkiye’deki şirketlerin bir sonraki nesil tarafından büyütülerek devam ettirilmesi çok önemli.100 adetlik bir anlaşma yaptık ve son 40 adedini teslim ediyoruz. Bu teslimatla birlikte toplamda 250 adet araç teslim etmiş oluyoruz. Görüyorsunuz ki iyi firmalar iyi şeyler yapıyor. Bu firmaların desteklenmesi gerekiyor. Biz al-sat yapmıyoruz, bir yatırım malı teslim ediyoruz. Satıştan sonraki 5 yıllık süreç içerisinde ne olacak, yedek parçası zamanında tedarik edilecek mi, müşterinin ihtiyaçları karşılanacak mı? Bu konular verdiğimiz hizmet açısından son derece önemli. Tırsan olarak satış sonrasına büyük önem veriyoruz.”

Mutlubaş: Treylerin yanında güven ve işbirliği alıyoruz”

Ebam Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mutlubaş, 2005 yılından bu yana taşımacılık hizmeti verdiklerini ve kurulduklarından bugüne kadar Tırsan ile çalıştıklarını söyledi. Ege Bölgesi’nde butik hizmet verdiklerini, ağırlıklı askılı tekstil ve otomotiv yedek parça taşımaları yaptıklarını söyleyen Mutlubaş, “Tırsan’dan bugüne kadar 250 adet treyler aldık. Biz sadece treyler değil, güveni ve işbirliğini satın almış oluyoruz. Tırsan’dan memnunuz ve bugüne kadar hiçbir sıkıntımız olmadı. İşbirliğimizin daha da gelişmesini hedefliyoruz. Teslimattan önce fabrikayı gezme şansımız oldu. Gururla ve keyifle gezdik. Böyle bir treyler markamızın olmasından gurur duyuyoruz” dedi.

ASL Lojistik Genel Müdürü Sezer Soner ise şimdilik iş olmamasına rağmen yatırım yapmaktan çekinmediklerini, Tırsan yatırımını böyle bir ortamda gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “İstihdamı artırıyoruz ve ihracata katkıda bulanmak istiyoruz” dedi.



