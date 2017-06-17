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Voith, ticari araçlar ve raylı sistemler sektörünü iftarda buluşturdu

Voith, ticari araçlar ve raylı sistemler sektörünü iftarda buluşturdu

Tarih 17 Haziran 2017, 13:51

Voith, bu yıl da düzenlediği İftar yemekleri ile taşımacılık sektörünün yetkilileri ve emekçileri ile bir araya geldi.

Türkiye’de hedeflerini büyüten dünya devi VOITH, Ramazan ayı boyunca ticari araçlar ve raylı sistemler sektörünün yöneticileri ve sektör temsilcilerini İstanbul, Ankara ve Eskişehir’de düzenlediği iftar yemekleri ile bir araya getirmenin mutluluğunu yaşadı.

İftar programına VOITH Turbo Türkiye Genel Müdürü Mustafa Kasımlı, Mobility Birim Direktörü Mert Özenç, Satış biriminden Onur Yenihan, İbrahim Küçük, Servis Müdürü Emre Yakak , Özge Candan; Tüvasaş ,Tülomsaş, TCDD ve TCDD - Marmaray ve Metro İstanbul üst düzey yöneticileri ,yetkilileri ve personelleri katıldı.

VOITH Turbo Türkiye Genel Müdürü Mustafa Kasımlı, Tüvasaş’a verilen iftar yemeğinde Tüvasaş Genel Müdürü Prof. Dr. İlhan Kocaaslan’ı ve değerli yöneticilerini ağırlamaktan büyük gurur ve kıvanç duyduğunu belirtti. Birlik, beraberliğin daim olmasını ve kendileri ile olan diyaloğun daha da artmasını arzu ettiğini ve katılımlarından dolayı müteşekkir olduğunu belirtti.

VOITH Turbo Türkiye ailesinin gelenekselleşen iftar yemekleri programı, bu sene 6 Haziran’da Adapazarı Sasa Harmanlık Restoran’da Tüvasaş yetkililerine verilen iftar yemeği ile başladı. Eskişehir Ayten Usta Gurme’de Tülomsaş üst düzey yönetici ve personeline verilen iftar yemeği ile devam eden program, IETT yetkilileri ve personelinin, Özel Halk Otobüsleri yetkilileri ve emekçilerinin, TCDD Marmaray ve Metro İstanbul yetkililerinin katıldığı, teknede İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen iftar yemeği ile son buldu.

İstanbul’da düzenlenen iftar yemeğine Voith Turbo Türkiye ekibinin yanı sıra Voith, Almanya merkezden Ulrich Magin, Fabian Dubiel ve Voith Yetkili Servisleri Bülent Arslan ile Hüseyin Erman’ın katılımı ile gerçekleşen yemeklerde, sektörün üst yönetimlerini, emekçilerini ve çalışanlarını ağırladı. Ulrich Magin, İstanbul’da düzenlenen iftar yemeğinde yaptığı konuşmasında düzenlenen bu iftar yemeğinde değerli misafirleri ağırlamaktan ve onlarla bir araya gelme fırsatı bulmaktan çok memnun olduğunu belirtti.

 

 

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