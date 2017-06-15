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Tırsan, ihracatta da liderliğini sürdürdü

Tırsan, ihracatta da liderliğini sürdürdü

Tarih 15 Haziran 2017, 18:22

TİM tarafından açıklanan 2016 yılı ilk 1000 İhracatçı Firma listesinde, Tırsan bir önceki yıla oranla ihracatını yüzde 81 oranında artırarak 111. sırada yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) hazırladığı İlk 1000 İhracatçı Firma-2016 araştırması sonuçları açıklandı. 2016 yılında Tırsan, ilk 500’de yer alan tek treyler markası oldu. Tırsan, geniş ürün gamı, inovatif ürünleri ve 55 farklı ülkeye yaptığı ihracatlar ile sektörüne öncülük etmeyi sürdürdü.
Tırsan'ın açıklamasına göre firma, otomotiv sektörünün sıralandığı ilk 1000 ihracatçı firma arasında ise 21. sıraya yükselerek, 2016 yılında otomobil grubunda ihracatını en çok artıran markalar arasında 2’ci oldu.
Tırsan, yurtdışında da Kässbohrer markasıyla aynı başarıyı gösteriyor. Sahip olduğu yüksek mühendislik ve Ar-Ge gücüyle üretim yapan Tırsan’ın Türkiye, Almanya ve Rusya olmak üzere toplamda 4 farklı lokasyonda üretim tesisi bulunuyor. 2000 yılında Almanya’nın köklü firmalarından Kassbohrer’i satın alan ve 2003 yılında Hollandalı Talson Trailer’i bünyesine katan Tırsan, 5 Temmuz tarihinde Almanya’daki ikinci üretim tesisi olan Ulm fabrikasında, 600’den fazla Avrupalı sektör temsilcisinin katılımıyla gerçekleşecek özel tanıtım gününde geniş ürün grubunu sergileyecek.
Avrupa’nın en büyük treyler üreticilerinden biri konumuna gelen Tırsan’ın ihracattaki bu başarısı milli sanayi için de ayrı bir önem taşıyor. Tırsan, Türk mühendislerinin çalıştığı Ar-Ge merkezi ile Avrupa’nın en geniş ürün gamına sahip firması olarak öne çıkıyor. Tırsan yaratıcılıktaki gücünü; Trailer Innovation 2017 yarışmasında  “Trailer Innovation” ödülünü kazanarak gösterdi. Avrupa’da bu ödülü alan tek Türk firması olan Tırsan, ayrıca Kässbohrer markası ile bu sene içerisinde Almanya’da taşımacılık ve lojistik konusunda uzman olan VerkehrsRundschau Dergisi tarafından düzenlenen ankette, 8 farklı kategoride “İmajını En Çok Artıran Marka” olarak birinciliği elde etti.
Ayrıca sahip olduğu geniş servis ağı ile Türk nakliyecisinin her zaman yanında olan Tırsan, Avrupa çapında yaklaşık 6.000 farklı servis noktasıyla müşterilerine kesintisiz ve kaliteli hizmet sunuyor. Öte yandan 17 farklı dilde 7 gün 24 saat hizmet verdiği yol yardım hattı ile müşterilerinin her koşulda yanında yer alıyorr.
2017 yılında toplam ihracatını 2016 yılına göre %25 artırma hedefi olan Tırsan,  150.000.000$ ihracat cirosu hedefi ile sektördeki liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

 

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