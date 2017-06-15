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Yeni Peugeot 308, teknolojinin ruhu
15 Haziran 2017, 18:06
Yeni Peugeot 308, 2017 yılının son çeyreğinde Türkiye pazarına sunulacak.
Peugeot, satışa sunulduğu günden bu yana 760 bin adet satan Peugeot 308'in yeni neslini lanse ederken en çok satan modelinin başarı hikayesinde tamamen yeni bir sayfa açıyor. Yeni Peugeot 308; markanın yeni ön tasarımını yansıtan ve ‘Aslan’ logosuna ev sahipliği yapan dikey konumlu ön ızgara, oldukça şık ve dinamik tasarımlı motor kaputu ve tüm donanım seviyelerinde sunulan LED gündüz farları ile son derece etkileyici bir dış tasarım sergiliyor. Yeni grafik efektleriyle 3 boyutlu uydu navigasyona ve tüm fonksiyonlarla kolay erişim sağlayan “kapasitif” dokunmatik ekrana sahip Peugeot i-Cockpit® iç mekanı domine ediyor.
Yeni Peugeot 308’in motor kaputunun altında performansla yakıt ekonomisini aynı potada eriten yüksek verimlilik seviyesine sahip dizel ve benzinli motorlar görev yapıyor. Yeni BlueHDi 130 S&S ve BlueHDi 180 S&S dizel motor ile kombine edilen yeni sekiz kademeli otomatik şanzıman en önemli yenilikler olarak öne çıkarken, Peugeot gerek benzinli, gerekse de dizel motor seçeneklerinde devreye almış olduğu yeni egzoz gazı arıtma sistemiyle Euro 6.c normunu karışılıyor. 270 HP gücündeki turbo benzinli motoruyla yakıt ekonomisi ile yüksek performansı aynı potada eriten yeni Peugeot 308 GTi; günlük kullanım konforundan ödün vermeden sportif performansın keyfini sürme felsefesiyle geçmişten gelen GTi geleneğini geleceğe taşıyor. Yeni Peugeot 3008 ve 5008 SUV modellerinde de kullanılan tüm gelişmiş sürücü destek sistemlerini kullanıma sunan Yeni Peugeot 308, 2017 yılının son çeyreğinde Türkiye pazarına sunulacak.
Akıllı, zarif tasarım
Zarif hatlarıyla dinamik ve güçlü bir görünüm sunan motor kaputu ‘Aslan’ logosuna ev sahipliği yapan dikey konumlu ön ızgarayla bütünleşiyor ve ızgaranın tasarımı tamamlıyor. LED aydınlatma birimleri özgün bir ışık imzası ortaya koyuyor. Köşeli ve sert hatlarıyla dinamik bir görünüm sergileyen ön tamponun altını kaplayan üç parça devasa hava girişi sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda temiz havanın motora ulaşmasını sağlayan üç parça devasa hava girişi ızgaralarıyla aerodinamik açıdan da önemli bir sorumluluk üstleniyor. Dış kenardaki hava giriş ızgaraları gündüz LED’leriyle sis farlarına ev sahipliği yapıyor. Aslanpençesi tasarımına sahip olan arka stop lambaları gece olduğu kadar gündüz sürüşlerinde de marka aidiyetine vurgu yapıyor. Yeni Peugeot 308 kısa ön ve arka çıkıntılarıyla kusursuz bir manevra kabiliyeti ve günlük kullanım kolaylığı vaat ediyor.
Yeni Euro 6.c motorların yansıması olarak yeni Peugeot 308'in yakıt deposu kapağı yeniden tasarlandı. AdBlue® depo girişine yer açmak için daha önce yuvarlak olan yakıt deposu kapağı artık dikdörtgen bir forma sahip.
Yeni Peugeot 308, satış başlangıcından itibaren Aluminium Gri’nin yerini alan yeni Bej renk de dahil olmak üzere10 farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor. Yeni Peugeot 308 GTi ise Manyetik Mavi ve İnci Siyah renklerini harmanlayan Çift renk opsiyonuyla da sipariş edilebiliyor.
Sürüş keyfini arttıran kalite algısı yüksek yaşam alanı
Sürücü destek sistemleri ve bağlanabilirlik
Aktif güvenlik freni ve Güvenli takip mesafesi uyarısı
Yeni Peugeot 308’de sunulan Aktif Güvenlik Freni’nin çalışma şartları:
- Araç hızının 5 km/s ile 140 km/s arasında olduğu durumlarda hareket eden bir başka araç algılandığında
- Araç hızının 80 km/s’nin altında olduğu durumlarda durağan bir araç algılandığında
- Araç hızının 60 km/s’nin altında olduğu durumlarda yaya algılandığında
Aktif Şerit Takip Sistemi
Aktif Şerit Takip Sistemi, 65 ile 180 km/s hız aralığında aracın istemsiz bir şekilde şerit dışına çıkması halinde devreye girerek direksiyona müdahale ediyor ve aracı tekrar şeridine geri yönlendiriyor. Şerit değişikliğini bilerek yapan sürücü direksiyona tekrar müdahale ederek aracı istediği şeride yönlendirebiliyor. Sinyal lambasının yanması halinde sistem düzeltme yapmıyor ve sürücüye müdahale etmiyor.
Sürücü direksiyonun sol tarafında bulunan bir düğmeye basarak sistemi devre dışı bırakabiliyor. Sürücünün birkaç saniye düğmeye basmasıyla sistem devreden çıkıyor. Sistemin devreden çıkmasıyla düğme üzerinde turuncu bir LED ışık beliriyor.
Yorgunluk Uyarı Sistemi
Bu özelliğin yanı sıra Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi de sunuluyor. Ön camın tepe noktasında konumlandırılan kamera ile çalışan sistem sürücünün dikkatini denetliyor ve sürücünün dalgın olduğunu tespit etmesi halinde sürücüyü görsel ve ‘dikkatli ol’ veya ‘mola ver’ şeklinde sesli olarak uyarıyor.
Akıllı far sistemi
Hız Sınırı Trafik İşaretini Tanımlama ve Hız Sınırı Önerme Sistemi
Fren yapma özelliğine sahip Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (Otomatik şanzımanla ve manuel şanzımanlarda 30 km/s fonksiyonuyla)
Sistem seyir istikametinde hareket halinde olan bütün araçları tespit ediyor ve aracın hızını önündeki aracın hızıyla eşitliyor. Sistem gerektiğinde motor freni veya normal frenleri kullanarak aracın hızını düşürüyor. Her iki yavaşlama koşulunda da sürüş güvenliğini sağlamak üzere fren lambaları yanıyor. Öndeki aracın daha yavaş ilerlediği durumlarda sistem aracı yavaşlatıyor ve gerektiğinde tamamen durdurmak üzere fren yapabiliyor. Öndeki aracın tekrar hızlanması veya şerit değiştirmesi halinde sistem hız sabitleme sistemine daha önce set edilen hıza tekrar ulaşmak üzere aracı hızlandırıyor. Sürücünün daha yavaş giden bir aracı geçmek için sinyal vermesi halinde sistem kontrolü sürücüye bırakıyor ve sürücünün hız sabitleme sistemine set edilen hız sınırını geçmesine izin vermeden geçici olarak hızlanmasına izin veriyor.
Fren yapma fonksiyonu, aracı durdurmak için fren yaptıktan sonra sistem aracın konumunu koruyor. Hız sabitleme sistemi duraklatılıyor.
30 km/s fonksiyonu aracı 30 km/s'nin altına düşürmek için fren yapılduğında hız sabitleme sistemi duraklatılıyor,ve sürücü kontrolü ele alarak aracı durdurmak üzere vites değiştiriyor ve fren yapıyor.
Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemi
Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemi aynı zamanda Aktif Şerit Takip Sistemi ile bağlantılı olarak çalışıyor. Sürücünün sinyal lambası yanarken şerit değiştirmek üzere hamle yapması halinde ve sistem ilgili tarafın kör noktasında bir başka araç tespit etmesi halinde dikiz aynasındaki uyarı ışığı yanıyor ve sistem devreye girerek olası bir çarpışmanın önüne geçmek üzere direksiyona müdahale ediyor.
VisioPark 1
Park Yardımcısı
Üstün araç içi bağlanabilirlik seçenekleri sunan yeni 308’de Active donanım seviyesinden itibaren kapasitif özellikli dokunmatik ekran sunuluyor. Orta konsola entegre edilen ve sürücüye dönük bir şekilde sürücünün görüş alanında bulunan ekran okunaklı yapısı ve kullanım kolaylığı ile sürücünün hayatını kolaylaştırıyor.
Peugeot i-Cockpit® akıllı telefonun ekranını aracın dokunmatik ekranına yansıtan Mirror Screen özelliği ile araç içinde geçen süreyi keyfe dönüştürüyor. Mirror Screen özelliği Mirrorlink®, Android AutoTM ve Apple CarplayTM olmak üzere sektörde yaygın olarak kullanılan üç farklı protokolü destekliyor. Sesli komut özelliğine sahip olan ve çok hızlı çalışan 3 boyutlu uydu navigasyonun trafik durumunu gerçek zamanlı olarak sürücüye ileten TomTom® Traffic özelliği yoğun kent yaşamındaki trafik stresinin önüne geçme noktasında sürücüye yardımcı oluyor.
Yüksek verimlilik seviyesine sahip yeni motor ve güç aktarma organları
PSA Grubu’nun gerçek sürüş koşullarındaki tüketim değerlerinin bağımsız sertifika bilgileriyle örtüşmesini öngören yaklaşımını yansıtan Peugeot, Euro 6.c egzoz gazı emisyon normunu devreye alan dünyanın ilk otomobil üreticilerinden biri. Eylül 2017'den itibaren, Gerçek Sürüş Emisyonları (RDE) değerleri sertifika bilgilerinin 2,1 katını geçmemesi gerekiyor. PSA Grubu ancak 2020 yılında yürürlüğe girecek olan 1,5 katını şimdiden yani 3 yıl öncesinden taahhüt ediyor. NOx değerini düşürmek üzere ikinci nesil SRC katalizör ve Dizel partikül filtresi DPF devreye giriyor. Direkt enjeksiyonlu turbo benzinli motorlarda ise üç yollu katalizör dışında GPF, yani benzin partikül filtresi zararlı gazların filtre edilmesinde önemli bir sorumluluk üstleniyor.
Yeni Benzinli PureTech 130hp : Performans ve Tüketimde Çifte Kazanç
Yeni Dizel BlueHDi 130hp : Kompakt, Güçlü ve Verimli
Yeni Peugeot 308 GT’de sunulan BlueHDi 180 S&S dizel motor Japon şanzıman uzmanı Aisin ile birlikte geliştirilen tamamen yeni sekiz kademeli EAT8 tam otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. Hızlı ve yumuşak vites geçişleriyle son derece akıcı ve sarsıntısız bir sürüş sunan yeni sekiz kademeli otomatik şanzıman 20 km/s hıza kadar sürüşlerde aktif olan stop&start özelliğiyle sürüş konforunu ve sürüş verimliliğini destekliyor. Yeni EAT8 otomatik şanzıman yerini aldığı EAT6 otomatik şanzımanla karşılaştırıldığında yüzde 7’ye varan bir yakıt ekonomisi sunarken daha kompakt boyutlarının da katkısıyla yerini aldığı EAT6 otomatik şanzımana kıyasla 2 kg’a kadar daha hafif bir yapı sergiliyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip motor ve şanzıman kombinasyonu benzersiz bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor.
Sadece daha verimli bir sürüş sunmakla kalmayan yeni EAT8 otomatik şanzıman yumuşak çalışan tork konvertörü sayesinde günlük kullanımda ve park ve manevralarda daha konforlu bir sürüş sunuyor. EAT8’in ergonomik tasarıma sahip elektrik kontrollü vites kolu yeni Peugeot 308’in modern, teknolojik ve fütüristik yönünü tamamlıyor. Ayrıca kullanım kolaylığıyla sürücüyü destekliyor ve yeni Peugeot 308’in sürüş keyfini tamamlayan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Direksiyondan vites değiştirme özelliği otomatik şanzımanın karakteristik kullanım kolaylığı ve konforundan ödün vermeden vites geçişlerine manuel olarak müdahale etme imkanı sunuyor. Araç stop edildiğinde vites konumunu otomatik olarak (P) Park konumuna alan şanzıman önemli bir güvenlik unsuru sunuyor. (Park by Wire)
308 GTi by Peugeot Sport: günlük kullanım konforundan ödün vermeyen sportif centilmen
Yeni Peugeot 308 GTi 270 isteğe bağlı olarak Manyetik Mavi ve İnci Siyah renklerini harmanlayan Çift Renk tasarımıyla da satışa sunuluyor.
Yeni Peugeot 308 ve Peugeot 308 SW Fransa’daki Sochaux Fabrikasında üretiliyor.
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