Anasayfa » Otomobil Yeni Peugeot 308, teknolojinin ruhu 15 Haziran 2017, 18:06 Yeni Peugeot 308, 2017 yılının son çeyreğinde Türkiye pazarına sunulacak. Peugeot, satışa sunulduğu günden bu yana 760 bin adet satan Peugeot 308'in yeni neslini lanse ederken en çok satan modelinin başarı hikayesinde tamamen yeni bir sayfa açıyor. Yeni Peugeot 308; markanın yeni ön tasarımını yansıtan ve ‘Aslan’ logosuna ev sahipliği yapan dikey konumlu ön ızgara, oldukça şık ve dinamik tasarımlı motor kaputu ve tüm donanım seviyelerinde sunulan LED gündüz farları ile son derece etkileyici bir dış tasarım sergiliyor. Yeni grafik efektleriyle 3 boyutlu uydu navigasyona ve tüm fonksiyonlarla kolay erişim sağlayan “kapasitif” dokunmatik ekrana sahip Peugeot i-Cockpit® iç mekanı domine ediyor. Yeni Peugeot 308’in motor kaputunun altında performansla yakıt ekonomisini aynı potada eriten yüksek verimlilik seviyesine sahip dizel ve benzinli motorlar görev yapıyor. Yeni BlueHDi 130 S&S ve BlueHDi 180 S&S dizel motor ile kombine edilen yeni sekiz kademeli otomatik şanzıman en önemli yenilikler olarak öne çıkarken, Peugeot gerek benzinli, gerekse de dizel motor seçeneklerinde devreye almış olduğu yeni egzoz gazı arıtma sistemiyle Euro 6.c normunu karışılıyor. 270 HP gücündeki turbo benzinli motoruyla yakıt ekonomisi ile yüksek performansı aynı potada eriten yeni Peugeot 308 GTi; günlük kullanım konforundan ödün vermeden sportif performansın keyfini sürme felsefesiyle geçmişten gelen GTi geleneğini geleceğe taşıyor. Yeni Peugeot 3008 ve 5008 SUV modellerinde de kullanılan tüm gelişmiş sürücü destek sistemlerini kullanıma sunan Yeni Peugeot 308, 2017 yılının son çeyreğinde Türkiye pazarına sunulacak. Akıllı, zarif tasarım

Yeni Peugeot 308 hem hatchback, hem de station wagon gövde seçeneğinde son derece dengeli gövde orantılarıyla dikkat çekerken, her biri etkileyici bir dış tasarımı bünyesinde barındıran Access, Active, Allure, GT Line, GT ve GTi olmak üzere altı farklı donanım seviyesi ile sunuluyor. Yeni Peugeot 308 hem hatchback, hem de station wagon gövde seçeneğinde son derece dengeli gövde orantılarıyla dikkat çekerken, her biri etkileyici bir dış tasarımı bünyesinde barındıran Access, Active, Allure, GT Line, GT ve GTi olmak üzere altı farklı donanım seviyesi ile sunuluyor. Zarif hatlarıyla dinamik ve güçlü bir görünüm sunan motor kaputu ‘Aslan’ logosuna ev sahipliği yapan dikey konumlu ön ızgarayla bütünleşiyor ve ızgaranın tasarımı tamamlıyor. LED aydınlatma birimleri özgün bir ışık imzası ortaya koyuyor. Köşeli ve sert hatlarıyla dinamik bir görünüm sergileyen ön tamponun altını kaplayan üç parça devasa hava girişi sadece görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, aynı zamanda temiz havanın motora ulaşmasını sağlayan üç parça devasa hava girişi ızgaralarıyla aerodinamik açıdan da önemli bir sorumluluk üstleniyor. Dış kenardaki hava giriş ızgaraları gündüz LED’leriyle sis farlarına ev sahipliği yapıyor. Aslanpençesi tasarımına sahip olan arka stop lambaları gece olduğu kadar gündüz sürüşlerinde de marka aidiyetine vurgu yapıyor. Yeni Peugeot 308 kısa ön ve arka çıkıntılarıyla kusursuz bir manevra kabiliyeti ve günlük kullanım kolaylığı vaat ediyor. Yeni Euro 6.c motorların yansıması olarak yeni Peugeot 308'in yakıt deposu kapağı yeniden tasarlandı. AdBlue® depo girişine yer açmak için daha önce yuvarlak olan yakıt deposu kapağı artık dikdörtgen bir forma sahip. Yeni Peugeot 308, satış başlangıcından itibaren Aluminium Gri’nin yerini alan yeni Bej renk de dahil olmak üzere10 farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor. Yeni Peugeot 308 GTi ise Manyetik Mavi ve İnci Siyah renklerini harmanlayan Çift renk opsiyonuyla da sipariş edilebiliyor. Sürüş keyfini arttıran kalite algısı yüksek yaşam alanı

Yeni Peugeot 308’in iç mekanı geliştirilirken öncüsünün güçlü yönleri korunurken kullanılan malzemeler ve zekice uygulanan tasarımla konfor, ergonomi ve kalite algısı daha da geliştirildi. Kompakt boyutlu bir direksiyon simidi ve head-up ekrandan oluşan, yenilikçi ve fütüristik bir görünüm sunan Peugeot i-Cockpit® iç mekanı domine ediyor. Yeni kapasitif özellikli dokunmatik ekran iklimlendirme sistemini ve TomTom® 3 boyutlu bağlantılı uydu navigasyonu tek bir noktadan kumanda etme imkanı sunuyor. Sadece görsel bir şölen sunmakla kalmayan kokpit her bir detayla kullanım ergonomisini de destekliyor. Ergonomik tasarımlı vites kolu bu detaylardan sadece biri. EAT8 otomatik şanzımanı kumanda eden yeni elektrik kontrollü vites kolu tasarımı kadar kullanım ergonomisiyle de tamamen yeni bir sürüş deneyimi sunuyor. Sürücü destek sistemleri ve bağlanabilirlik

Yeni Peugeot 308, 3008 ve 5008 SUV modellerinde de kullanılan tüm gelişmiş sürücü destek sistemleriyle yollara çıkıyor. Yeni Peugeot 308 fren yaparak aracı durdurabilen (otomatik şanzımanlı versiyonlarda veya manuel şanzımanlı versiyonlarda 30 km/s fonksiyonu ile birlikte) adaptif hız sabitleme sistemine sahip PSA Grubu’nun ilk otomobili olmasıyla öne çıkıyor. Bunun dışında yeni Peugeot 308’de; Aktif güvenlik freni ve Güvenli takip mesafesi uyarısı, Aktif şerit takip sistemi, Yorgunluk tespit sistemi, Akıllı far sistemi, Aktif hız levhası tanıma sistemi, Aktif kör nokta uyarı sistemi, VisioPark 1 ve Park Yardımcısı olmak üzere en güncel sürüş destek sistemleriyle donatılıyor. Aktif güvenlik freni ve Güvenli takip mesafesi uyarısı

Güvenli takip mesafesi uyarısı özelliği araç önündeki araca veya sürüş istikametinde bulunan bir yayaya çarpma riski olduğunda sürücüyü uyarıyor. Sistem sürücüyü uyardıktan sonra, sürücünün herhangi bir reaksiyon göstermemesi halinde Aktif Güvenlik Freni devreye giriyor ve sürücünün herhangi bir müdahalesi olmaksızın fren yapıyor. Böylece sistem olası bir çarpışmayı önlüyor veya önleyemese bile aracın hızını iyice düşürerek çarpışmanın şiddetini en aza indiriyor. Sistem sürüş istikametinde bulunan hareket halindeki veya durağan araçları algılıyor. Sürüş istikametinde bulunan yayaları da algılayan sistem; bisikletleri, motosikletleri, hayvanları veya diğer nesneleri algılamıyor.

Yeni Peugeot 308’de sunulan Aktif Güvenlik Freni’nin çalışma şartları:

- Araç hızının 5 km/s ile 140 km/s arasında olduğu durumlarda hareket eden bir başka araç algılandığında

- Araç hızının 80 km/s’nin altında olduğu durumlarda durağan bir araç algılandığında

- Araç hızının 60 km/s’nin altında olduğu durumlarda yaya algılandığında Aktif Şerit Takip Sistemi

Aktif Şerit Takip Sistemi kameralar vasıtasıyla yoldaki kesik veya düz çizgileri algılıyor ve aracın istemsiz bir şekilde şerit dışına çıkması halinde bunu tespit ediyor. Sistem maksimum güvenlik adına kameraların bir tehlike tespit etmesi halinde görsel ve sesli olarak sürücüyü uyarıyor. Sistemin çalışması için aracın 80 km/s ve üzeri hızlarda seyir ediyor olması gerekiyor.

Aktif Şerit Takip Sistemi, 65 ile 180 km/s hız aralığında aracın istemsiz bir şekilde şerit dışına çıkması halinde devreye girerek direksiyona müdahale ediyor ve aracı tekrar şeridine geri yönlendiriyor. Şerit değişikliğini bilerek yapan sürücü direksiyona tekrar müdahale ederek aracı istediği şeride yönlendirebiliyor. Sinyal lambasının yanması halinde sistem düzeltme yapmıyor ve sürücüye müdahale etmiyor.

Sürücü direksiyonun sol tarafında bulunan bir düğmeye basarak sistemi devre dışı bırakabiliyor. Sürücünün birkaç saniye düğmeye basmasıyla sistem devreden çıkıyor. Sistemin devreden çıkmasıyla düğme üzerinde turuncu bir LED ışık beliriyor. Yorgunluk Uyarı Sistemi

Yeni Peugeot 308 standart olarak Sürüş Süresi Uyarı Sistemi ile donatıldı. Sistem sürücünün 65 km/s ve üzeri hızlarda 2 saatten daha uzun süre araç kullanması halinde sürücüyü görsel ve sesli olarak uyarıyor.

Bu özelliğin yanı sıra Sürücü Yorgunluk Uyarı Sistemi de sunuluyor. Ön camın tepe noktasında konumlandırılan kamera ile çalışan sistem sürücünün dikkatini denetliyor ve sürücünün dalgın olduğunu tespit etmesi halinde sürücüyü görsel ve ‘dikkatli ol’ veya ‘mola ver’ şeklinde sesli olarak uyarıyor. Akıllı far sistemi

Aracın ön camının tepe noktasında bulunan kamera yoldaki ışık huzmelerini denetliyor. Sistem yol ve trafik koşuluna bağlı olarak kısa ve uzun huzmeli far geçişini otomatik olarak gerçekleştiriyor. Yol şartları müsait olduğunda sürüş güvenliğini arttırmak için uzun huzmeli farları yakan sistem karşıdan gelen bir başka araç tespit ettiğinde uzun farları kısz hüzmeli fara çeviriyor. Hız Sınırı Trafik İşaretini Tanımlama ve Hız Sınırı Önerme Sistemi

Aracın ön camının tepe noktasında bulunan kamera sürüş istikametinde bulunan hız sınırı ve hız sınırı bitimi trafik işaretlerini algılıyor ve algıladığı trafik işaretini gösterge panelinde gösteriyor. Sistem aynı zamanda navigasyondaki hız sınırı işaretlerini de değerlendiriyor. Örneğin ticari araçlar için geçerli olan hız sınırı trafik işaretleri sistem tarafından algılanmıyor. Hız sınırı önerme sistemi bu donanımı tamamlıyor. Hız Sınırı Trafik İşareti Tanımlama Sistemini tamamlayıcı niteliğinde olan Hız Sınırı Önerme Sistemi’nin önerisini dikkate almak isteyen sürücü direksiyon üzerinde bulunan hız sabitleme sistemi kumanda düğmelerinden ‘MEM’ düğmesine basarak aracın önerilen hıza sabitlenmesini sağlayabiliyor. Fren yapma özelliğine sahip Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (Otomatik şanzımanla ve manuel şanzımanlarda 30 km/s fonksiyonuyla)

Ön tamponun ortasına konumlandırılan radar 150 metre menzile sahip. Adaptif Hız Sabitleme Sistemi; Araç hızını sürücünün belirlemiş olduğu hızda tutmak ve öndeki araç ile olan mesafeyi korumak olmak üzere iki temel fonksiyona sahip.

Sistem seyir istikametinde hareket halinde olan bütün araçları tespit ediyor ve aracın hızını önündeki aracın hızıyla eşitliyor. Sistem gerektiğinde motor freni veya normal frenleri kullanarak aracın hızını düşürüyor. Her iki yavaşlama koşulunda da sürüş güvenliğini sağlamak üzere fren lambaları yanıyor. Öndeki aracın daha yavaş ilerlediği durumlarda sistem aracı yavaşlatıyor ve gerektiğinde tamamen durdurmak üzere fren yapabiliyor. Öndeki aracın tekrar hızlanması veya şerit değiştirmesi halinde sistem hız sabitleme sistemine daha önce set edilen hıza tekrar ulaşmak üzere aracı hızlandırıyor. Sürücünün daha yavaş giden bir aracı geçmek için sinyal vermesi halinde sistem kontrolü sürücüye bırakıyor ve sürücünün hız sabitleme sistemine set edilen hız sınırını geçmesine izin vermeden geçici olarak hızlanmasına izin veriyor.

Fren yapma fonksiyonu, aracı durdurmak için fren yaptıktan sonra sistem aracın konumunu koruyor. Hız sabitleme sistemi duraklatılıyor.

30 km/s fonksiyonu aracı 30 km/s'nin altına düşürmek için fren yapılduğında hız sabitleme sistemi duraklatılıyor,ve sürücü kontrolü ele alarak aracı durdurmak üzere vites değiştiriyor ve fren yapıyor. Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemi

Sistem 12 ile 140 km/s arasındaki seyir hızlarında bir başka aracın sürücünün kör noktasında olması ve olası bir tehlike oluşturması halinde sürücüyü uyarıyor. Uyarı ilgili taraftaki kapı aynasındaki ışığın yanıp sönmesiyle gerçekleşiyor. Sistem otomobillerin yanı sıra kamyon ve iki tekerlekli araçları da tespit ediyor.

Otomobil arka kısma entegre edilen 180° açılı kamera ile donatılmış durumda. Kameranın yakalamış olduğu görüntü dokunmatik ekranda gösteriliyor. Park sensörleri de devreye girerek diğer nesnelere olan mesafe ölçülüyor ve böylece kuş bakışı 360° açılı bir görüntü elde ediliyor. Elde edilen 360° kuş bakışı görüntü anlık olarak dokunmatik ekrana aktarılırken sürücü bu görüntüye bakarak herhangi bir engele çarpmadan manevrasını gerçekleştirebiliyor. Park Yardımcısı

Gövdeye entegre ultrasonik sensörlerle çalışan bu sistem sürücüye aktif park desteği sunuyor. Sistem ilk olarak ön ve arka tampondaki sensörleri kullanarak aracın boyutlarına uygun bir park yeri tespit ediyor. Ardından sistem direksiyonun kontrolünü ele alıp aracı tespit ettiği boşluğa park ediyor. Manuel şanzımanlı versiyonlarda sürücü ; gaz, fren, vites seçimi ve debriyajı kumanda ediyor. Yeni EAT8 otomatik şanzımanlı versiyonda ise sürücü sadece freni kumanda ediyor. Park yerine girme, park yerinden çıkma manevraları esnasında sistem sürücüye görsel ve sesli yönlendirmelerde bulunuyor ve güvenlik önlemi olarak sürücünün manevrayı gözlemlemesini sağlıyor. Sürücü istediği zaman direksiyona dokunarak kontrolü ele alabiliyor. Ayrıca park yardımcısı, paralel ve dik olmak üzere iki farklı park manevrasını destekliyor. Üstün araç içi bağlanabilirlik seçenekleri sunan yeni 308'de Active donanım seviyesinden itibaren kapasitif özellikli dokunmatik ekran sunuluyor. Orta konsola entegre edilen ve sürücüye dönük bir şekilde sürücünün görüş alanında bulunan ekran okunaklı yapısı ve kullanım kolaylığı ile sürücünün hayatını kolaylaştırıyor. Peugeot i-Cockpit® akıllı telefonun ekranını aracın dokunmatik ekranına yansıtan Mirror Screen özelliği ile araç içinde geçen süreyi keyfe dönüştürüyor. Mirror Screen özelliği Mirrorlink®, Android AutoTM ve Apple CarplayTM olmak üzere sektörde yaygın olarak kullanılan üç farklı protokolü destekliyor. Sesli komut özelliğine sahip olan ve çok hızlı çalışan 3 boyutlu uydu navigasyonun trafik durumunu gerçek zamanlı olarak sürücüye ileten TomTom® Traffic özelliği yoğun kent yaşamındaki trafik stresinin önüne geçme noktasında sürücüye yardımcı oluyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip yeni motor ve güç aktarma organları

Yeni Peugeot 308'in motor kaputunun altında performansla yakıt ekonomisini aynı potada eriten yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli ve dizel motor seçenekleri görev yapıyor. PSA Grubu'nun gerçek sürüş koşullarındaki tüketim değerlerinin bağımsız sertifika bilgileriyle örtüşmesini öngören yaklaşımını yansıtan Peugeot, Euro 6.c egzoz gazı emisyon normunu devreye alan dünyanın ilk otomobil üreticilerinden biri. Eylül 2017'den itibaren, Gerçek Sürüş Emisyonları (RDE) değerleri sertifika bilgilerinin 2,1 katını geçmemesi gerekiyor. PSA Grubu ancak 2020 yılında yürürlüğe girecek olan 1,5 katını şimdiden yani 3 yıl öncesinden taahhüt ediyor. NOx değerini düşürmek üzere ikinci nesil SRC katalizör ve Dizel partikül filtresi DPF devreye giriyor. Direkt enjeksiyonlu turbo benzinli motorlarda ise üç yollu katalizör dışında GPF, yani benzin partikül filtresi zararlı gazların filtre edilmesinde önemli bir sorumluluk üstleniyor. Yeni Benzinli PureTech 130hp : Performans ve Tüketimde Çifte Kazanç

Önemli bir geliştirme aşamasından geçen 3 silindirli benzinli motor, egzozda emisyon kontrolü ile gerçek sürüş koşullarında daha düşük yakıt tüketimi ve daha düşük emisyon değerlerine imza atıyor. PureTech 130 S&S motordaki yüksek hassasiyetli enjeksiyon kontrolü yanma verimliliğini arttırırken, egzoz gazı katalizörün ardından benzin partikül filtresinden geçiyor. Yeni altı ileri vitesli manuel şanzıman yüksek performanslı motorun verimliliğini destekliyor. Euro 6.b normuna uygun PureTech 130 S&S ile karşılaştırıldığında verimlilik açısından optimize edilen motor yüzde 4 yakıt ekonomisi sağlıyor. PureTech 130 S&S altı ileri manuel şanzıman kombinasyonu 2017 yılının sonlarında ürün gamına dahil edilecek. Yeni Dizel BlueHDi 130hp : Kompakt, Güçlü ve Verimli

Yeni Peugeot 308, PSA Grubu'nun yeni BlueHDi 130 S&S dizel motorunu kullanan ilk modeli. Yeni BVM6 gibi, bu benzersiz dört silindirli motor %100 dijital olarak tasarlandı. Bu yeni güç aktarım organları için PSA Grubu tarafından açılan 200'e yakın yeni patent alındı. Sıralı dört silindirli motor PSA Grubu'nun 200 kadar patentini bünyesinde barındırıyor. Yanma verimliliği, patentli yanma odası tasarımı ile geliştirilirken, söz konusu sistem 24 saatlik Le Mans yarışlarındaki yoğun rekabet koşulları altında kendini kanıtladı. Mümkün olan en hızlı akışı elde etmek için motora olabildiğince yakın konumlandırılan egzoz gazı arıtma sistemi SCR ile destekleniyor. EAT8 Tam Otomatik Şanzıman : segmentinde ilk "Park by Wire" kumandalı

EAT8 Tam Otomatik Şanzıman : segmentinde ilk “Park by Wire” kumandalı Yeni Peugeot 308 GT’de sunulan BlueHDi 180 S&S dizel motor Japon şanzıman uzmanı Aisin ile birlikte geliştirilen tamamen yeni sekiz kademeli EAT8 tam otomatik şanzıman ile kombine ediliyor. Hızlı ve yumuşak vites geçişleriyle son derece akıcı ve sarsıntısız bir sürüş sunan yeni sekiz kademeli otomatik şanzıman 20 km/s hıza kadar sürüşlerde aktif olan stop&start özelliğiyle sürüş konforunu ve sürüş verimliliğini destekliyor. Yeni EAT8 otomatik şanzıman yerini aldığı EAT6 otomatik şanzımanla karşılaştırıldığında yüzde 7’ye varan bir yakıt ekonomisi sunarken daha kompakt boyutlarının da katkısıyla yerini aldığı EAT6 otomatik şanzımana kıyasla 2 kg’a kadar daha hafif bir yapı sergiliyor. Yüksek verimlilik seviyesine sahip motor ve şanzıman kombinasyonu benzersiz bir sürüş deneyimini beraberinde getiriyor. Sadece daha verimli bir sürüş sunmakla kalmayan yeni EAT8 otomatik şanzıman yumuşak çalışan tork konvertörü sayesinde günlük kullanımda ve park ve manevralarda daha konforlu bir sürüş sunuyor. EAT8’in ergonomik tasarıma sahip elektrik kontrollü vites kolu yeni Peugeot 308’in modern, teknolojik ve fütüristik yönünü tamamlıyor. Ayrıca kullanım kolaylığıyla sürücüyü destekliyor ve yeni Peugeot 308’in sürüş keyfini tamamlayan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Direksiyondan vites değiştirme özelliği otomatik şanzımanın karakteristik kullanım kolaylığı ve konforundan ödün vermeden vites geçişlerine manuel olarak müdahale etme imkanı sunuyor. Araç stop edildiğinde vites konumunu otomatik olarak (P) Park konumuna alan şanzıman önemli bir güvenlik unsuru sunuyor. (Park by Wire) 308 GTi by Peugeot Sport: günlük kullanım konforundan ödün vermeyen sportif centilmen

Yeni Peugeot 308 GTi, sürüş verimliliği, günlük kullanım kolaylığı ve yol konforundan ödün vermeden sportif bir sürüş ve etkileyici bir performans sunuyor. Geçmişten gelen GTi geleneğini geleceğe taşıyan yeni Peugeot 308 GTi abartıdan uzak bir yaklaşımla sportiflik ve ayrıcalık sunuyor. 11 mm daha alçak olan şasi sadece daha dinamik bir sürüş karakterini desteklemekle kalmıyor aynı zamanda yeni ön ve arka tasarımla birlikte daha sportif bir görünüm sunuyor.

Yeni Peugeot 308 GTi’ın motor kaputunun altında THP S&S 270 turbo benzinli motor görev yapıyor. Yüksek güç üretimiyle etkileyici bir performans sunan motor 4,46 kg/HP’lik güç ve ağırlık dağılımı ile Peugeot 308 GTi’ı 6 saniyede 0’dan 100 km/s hıza ulaştırıyor ve sadece 25,3 saniyede ilk 1000 metreyi geride bırakıyor. Sunmuş olduğu performansa karşın yeni Peugeot 308 GTi 139 gr/km CO2 salınım değeri ve 6,0 lt/100 km’lik tüketim değeriyle son derece çevre dostu bir yapı sunuyor.

Yere, 19 inçlik jantları çevreleyen Michelin Pilot Super Sport lastiklerle basan yeni Peugeot 308 GTi sınırlı kaydırmalı Torsen® Kilitli diferansiyel ve diğer elektronik sistemlerle birlikte gücün yola daha kontrollü ve güvenli bir şekilde aktarılmasını sağlıyor. Yüksek performansı dizginlemek ve sürüş güvenliğini tesis etmek için Peugeot Sport logolu ve kırmızı kaliperli fren sistemi önde 380mm ve arkada 268 mm disklerle donatılmış. Yeni Peugeot 308 GTi 270 isteğe bağlı olarak Manyetik Mavi ve İnci Siyah renklerini harmanlayan Çift Renk tasarımıyla da satışa sunuluyor. Yeni Peugeot 308 ve Peugeot 308 SW Fransa’daki Sochaux Fabrikasında üretiliyor.

