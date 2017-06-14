Anadolu Isuzu ihracatını en çok artıran 5. firma oldu

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14 Haziran 2017, 21:29

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 'İlk 1000 İhracatçı Firma' araştırmasının sonuçlarına göre Anadolu Isuzu, ihracatını oransal olarak en çok artıran firmalar sıralamasında 5. sırada.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2016 yılındaki "İlk 1000 İhracatçı Firma" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Anadolu Isuzu, ihracatını oransal olarak en çok artıran firmalar sıralamasında 5. sırada yer aldı.

2004-2014 yılları arasında üst üste on bir yıl midibüs ihracat liderliği unvanını elde eden Anadolu Isuzu, bir yıllık aradan sonra 2016 yılında da tekrar midibüs ihracat şampiyonu olmuştu. Türkiye’de üretilen ve dünyaya ihraç edilen Isuzu midibüs ve otobüsleri sayesinde Anadolu Isuzu, 2016 yılında ihracatını oransal olarak en çok artıran 5. firma oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin açıkladığı 2016 yılı “İlk 1000 İhracatçı Firma” araştırmasının sonuçlarına göre Türkiye’nin geçen yıl dünya ticaretinden aldığı pay yüzde 0,89 olarak gerçekleşti. İlk 1000 firmanın sektörel performanslarına bakıldığında, otomotivin yüzde 27,2'lik pay ile 2016'da da birinciliğini sürdürdüğünü ve sektörün geçen yıl 22 milyar 184 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiği gözüküyor.

İhracatını oransal olarak en çok artıran firmaların büyük yol kat ettiğini söyleyen Büyükekşi, Anadolu Isuzu’nun bu sınıfta beşinci sırada yer aldığını belirtti.

Anadolu Isuzu uyguladığı global strateji sayesinde, 22 yıldır aktif olarak devam eden ihracat faaliyetlerinde 2016 yılında 666 adet araç satışı gerçekleştirerek 56 milyon Euro’luk ihracata ulaştı. Geçmiş yıllarda daha stabil durumda olan şirketin ihracat portföyü, yeni distribütör atamaları ile birlikte ivme kazanırken bu kapsamda 2016 yılında, 6 yeni distribütör ile anlaşma imzalandı.

Anadolu Isuzu, otobüs ürün grubunda her geçen yıl artan bir satış trendi yakalayarak 2016 yılında ihracatta %100’ün üzerinde büyüme gerçekleştirdi. Diğer yandan çeşitli ülkelerde yaşanan kriz nedeniyle kaybedilen pazarlar yerine yeni ülkeler müşteri portföyüne eklendi.

Anadolu Isuzu, Avrupa’da karayolu taşımacılığında önemli bir pazarı oluşturan belirli ülkelere 2016 yılında 100’ün üzerinde araç satışı gerçekleştirdi. Ayrıca, Anadolu Isuzu’nun ilk CNG araçlarının satışı da yine Avrupa’ya yapıldı.

2004-2014 yılları arasında üst üste on bir yıl midibüs ihracat liderliği unvanını elde eden Anadolu Isuzu, 2016 yılında ihracatını oransal olarak en çok artıran 5. firma olmasını da yine midibüs segmentine borçlu. 2016 yılında tekrar midibüs ihracat şampiyonu olan Anadolu Isuzu, Türkiye’nin toplam midibüs ihracat pazarında %53’lük pazar payı ile liderlik unvanını elinde bulunduruyor.

