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13 Haziran 2017, 18:02

Mercedes-Benz Türk bu sene 50.yılını kutlarken hafif ticari araç satışlarına da tüm hızıyla devam ediyor. Yıldırım Turizm, filosuna 26 adet Sprinter ekledi.

Yıldırım Turizm, Mercedes-Benz Sprinter araçlarla filosunu genişletmeye devam ediyor.

İstanbul ve Kayseri bölgelerinde personel, öğrenci ve turizm taşımacılığı alanlarında şehiriçi ve şehirlerarası faaliyet gösteren İstanbul merkezli Yıldırım Turizm, tercihini bir kez daha Mercedes-Benz Türk’ten yana kullandı. Şirket, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Gülsoy Otomotiv aracılığı ile gerçekleşen satış ile filosuna 26 adet Sprinter ekledi.

Yıldırım Turizm, satın aldığı 26 adet Sprinter araçlarının 13 adedini Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Gülsoy Otomotiv’in Florya lokasyonunda gerçekleşen törenle teslim aldı. Şirket, gerçekleştirilen teslimatla birlikte filosundaki Mercedes-Benz marka araç sayısını 32 adede yükseltti.

Teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Filo ve Kamu Satış Kısım Müdürü Soner Gönültaş, 2.El Hafif Ticari Araç faaliyetlerini yürüten Mercedes-Benz Türk Used1 Satış Müdürü Faruk Özer, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Gülsoy Otomotiv Genel Müdürü İsmet Emre Gülsoy, Gülsoy Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Ebru Taşkın Kocagil ve Yıldırım Turizm Firma Kurucusu ve Genel Müdürü Esat Yıldırım, Yıldırım Turizm Operasyon Müdürü Serhad Eken, Yıldırım Turizm Pazarlama ve Reklam Direktörü Cansu Yüksel ve Yıldırım Turizm Filo ve Satın Alma Direktörü Macit Yıldırım katıldı.

Yıldırım Turizm şirket kurucularından Esat Yıldırım şöyle konuştu: “Yıldırım Turizm olarak kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetine çok önem veriyoruz. Kurulduğumuz günden bu güne kadar kesintisiz personel servisi hizmetine devam etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu sebepten dolayı filomuzdaki araç sayısını arttırırken tercihimizi yine Mercedes-Benz Türk’ten yana kullandık. Mercedes-Benz marka hafif ticari araçlar, müşterilerin beklentisine ve yorumlarına göre tasarlanıyor. Bu da bizim tercihimizin neden Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Mercedes-Benz Türk’e verdikleri kaliteli hizmetten dolayı, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e sağladıkları destek ve kredi imkânları için, Mercedes-Benz Used1’a takas konusunda gösterdikleri ilgi ve alaka için ve bu satışın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Gülsoy Otomotiv’e teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu sene 50. yıldönümünü kutlayan Mercedes-Benz Türk’ü cani gönülden tebrik ediyoruz. Kendileriyle daha nice 50 yıllarda iş birliği yapmayı gönülden istiyoruz.”