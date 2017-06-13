TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergi

Faydalı Bilgiler


Kilometre ve Yol Haritası

Karayolları Yönetmeliği

Ölçü ve Ağırlıklar

Tanımlamalar

Araç Muayeneleri

Ekonomik Araç Kullanımı

Araç Kontrol ve Bakımı

Seyir Esnasında

Kış Hazırlığı

Kışın Karlı Havalarda

Siste Araç Kullanımı

Kaza Durumu

İlk Yardım

18 Punto 16 Punto 14 Punto 12 Punto Anasayfa » Piyasa

Yıldırım Turizm, filosuna 26 adet Sprinter ekledi

Yıldırım Turizm, filosuna 26 adet Sprinter ekledi

Tarih 13 Haziran 2017, 18:02

Mercedes-Benz Türk bu sene 50.yılını kutlarken hafif ticari araç satışlarına da tüm hızıyla devam ediyor. Yıldırım Turizm, filosuna 26 adet Sprinter ekledi.

Yıldırım Turizm, Mercedes-Benz Sprinter araçlarla filosunu genişletmeye devam ediyor.
İstanbul ve Kayseri bölgelerinde personel, öğrenci ve turizm taşımacılığı alanlarında şehiriçi ve şehirlerarası faaliyet gösteren İstanbul merkezli Yıldırım Turizm, tercihini bir kez daha Mercedes-Benz Türk’ten yana kullandı. Şirket, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Gülsoy Otomotiv aracılığı ile gerçekleşen satış ile filosuna 26 adet Sprinter ekledi.

Yıldırım Turizm, satın aldığı 26 adet Sprinter araçlarının 13 adedini Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Gülsoy Otomotiv’in Florya lokasyonunda gerçekleşen törenle teslim aldı. Şirket, gerçekleştirilen teslimatla birlikte filosundaki Mercedes-Benz marka araç sayısını 32 adede yükseltti.

Teslimat törenine Mercedes-Benz Türk Hafif Ticari Araçlar Filo ve Kamu Satış Kısım Müdürü Soner Gönültaş, 2.El Hafif Ticari Araç faaliyetlerini yürüten Mercedes-Benz Türk Used1 Satış Müdürü Faruk Özer, Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Gülsoy Otomotiv Genel Müdürü İsmet Emre Gülsoy, Gülsoy Otomotiv Hafif Ticari Araçlar Satış Müdürü Ebru Taşkın Kocagil ve Yıldırım Turizm Firma Kurucusu ve Genel Müdürü Esat Yıldırım, Yıldırım Turizm Operasyon Müdürü Serhad Eken, Yıldırım Turizm Pazarlama ve Reklam Direktörü Cansu Yüksel ve Yıldırım Turizm Filo ve Satın Alma Direktörü Macit Yıldırım katıldı.

Yıldırım Turizm şirket kurucularından Esat Yıldırım şöyle konuştu: “Yıldırım Turizm olarak kaliteli hizmet ve müşteri memnuniyetine çok önem veriyoruz. Kurulduğumuz günden bu güne kadar kesintisiz personel servisi hizmetine devam etmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Bu sebepten dolayı filomuzdaki araç sayısını arttırırken tercihimizi yine Mercedes-Benz Türk’ten yana kullandık. Mercedes-Benz marka hafif ticari araçlar, müşterilerin beklentisine ve yorumlarına göre tasarlanıyor. Bu da bizim tercihimizin neden Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Mercedes-Benz Türk’e verdikleri kaliteli hizmetten dolayı, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e sağladıkları destek ve kredi imkânları için, Mercedes-Benz Used1’a takas konusunda gösterdikleri ilgi ve alaka için ve bu satışın gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayi Gülsoy Otomotiv’e teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu sene 50. yıldönümünü kutlayan Mercedes-Benz Türk’ü cani gönülden tebrik ediyoruz. Kendileriyle daha nice 50 yıllarda iş birliği yapmayı gönülden istiyoruz.” 

 

 

 

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Piyasa

Profesyonellerin tercihi Schmitz Cargobull

 Profesyonellerin tercihi Schmitz Cargobull Schmitz Cargobull, Navruz Uluslararası Nakliyat'a 10 adet Mega Varios model semi-treyler teslimatı gerçekleştir...

Vivalines, filosunu Mercedes'le genişletti

 Vivalines, filosunu Mercedes'le genişletti Mercedes-Benz, Vivalines şirketine 14 adet 2+1 Tourismo ve 20 adet Vito teslim etti
USTYAPI SAYI 83 PDF

E-Bülten Aboneligi





Vahit MAHMATLI
Dünyayı iyi izle, iç pazarı koru ve geliştir!

Arama...


Gelişmiş Arama

Kampanyalar

TAŞIYANLAR Ticari Taşıtlar Dergisi / ÜSTYAPI Dergisi / 3D LOJİSTİK Dergisi - Sitemizde yer alan yazılar ve resimler kısmen veya tamamen kopyalanamaz. Basın Kanuna göre “yerel-süreli yayın” kapsamındadır. Basın kanunu ve fikir sanat eserleri kapsamında tüm hakları yayıncısına aittir.
RSS Kaynağı

Design by Medya-x