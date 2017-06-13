Profesyonellerin tercihi Schmitz Cargobull

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13 Haziran 2017, 17:54

Schmitz Cargobull, Navruz Uluslararası Nakliyat'a 10 adet Mega Varios model semi-treyler teslimatı gerçekleştirdi.

Avrupa'nın 1 numaralı semi-treyler üreticisi Schmitz Cargobull, Türkiye'deki ilk tesisi olan Adapazarı fabrikasından teslimatlara hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Kayseri merkezli Navruz Uluslararası Nakliyat firmasına 10 adet Mega Varios model semi-treyler teslimatı Schmitz Cargobull Adapazarı tesislerinde gerçekleştirildi. Törene Schmitz Cargobull adına Türkiye Satış Müdürü Nihat Ö. Ayhan ve Satış Müdürü Yusuf Odabaş ile Navruz Uluslararası Nakliyat adına firma ortağı Ayhan Navruz katıldı.

Teslimat töreninde konuşan Ayhan Navruz, "Schmitz Cargobull ile ilk olarak 2011 senesinde tanıştık. O dönem satın aldığımız iki adet semi-treyleri kullandığımız altı sene içerisinde işletme giderlerinin çok düşük olması yeni yatırımımızda tercihimizi Schmitz'den yana kullanmamızın ana sebeplerinden birisidir. Bunun yanında Schmitz treylerlerin 2. el piyasasındaki yüksek değeri de tercihimizde etkili oldu. Bugüne kadar satış sonrası hizmetlerinden de son derece memnun olduğumuz Schmitz Cargobull ile işbirliğimizin devamını diliyoruz" dedi.

Törende Schmitz Cargobull adına konuşan Satış Müdürü Yusuf Odabaş ise, "Kayseri bölgesinin etkin firmalarından Navruz Uluslararası Nakliyat'a 10 adet Mega Varios semi-treylerimizi teslim etmekten kıvanç duyuyoruz. Mega Varios rekabette bizi bir adım öne geçiren çok özel bir semi-treylerdir. Mega Varios'un beşinci teker yüksekliği 960 mm ile 1150 mm arasında ayarlanabilmekte olup aynı yüksekliklerde sürüşe de imkan veriyor. Dolayısıyla kullanıcılar aynı semi-treyleri piyasadaki isimleriyle hem midilli çekicilerde hem de yarı midilli çekicilerde kullanabiliyorlar. Bu büyük filolar için önemli bir avantaj yaratmaktadır. Aynı zamanda treyleri 2. el olarak satarken daha yüksek değer elde edilmesini de sağlıyor" dedi.

Navruz Uluslararası Nakliyat Kayseri merkezli olup filosundaki 40 (Kırk) adet araçla taşımacılık hizmeti sunuyor.