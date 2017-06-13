RTEC 2017'de Türk takımına özel ödül

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13 Haziran 2017, 17:36

49 ülkeden 5 bin 285 kişinin katıldığı RTEC 2017'de Türkiye'yi temsil eden Özmutlubaş Otomotiv'in takımı İzmir Kaplanları, tüm dünyada dördüncülüğe hak kazanarak özel ödülün sahibi oldu.





Renault Trucks’ın dünya genelinde düzenlediği satış sonrası yarışması sonuçlandı. 49 ülkeden 5 bin 285 kişinin katıldığı RTEC 2017’de Türkiye de büyük finale kalmıştı. Türkiye’yi temsil eden Özmutlubaş Otomotiv’in takımı İzmir Kaplanları, tüm dünyada dördüncülüğe hak kazanarak özel ödülün sahibi oldu.

RTEC (Road to Excellence Championship), dünyanın en büyük satış sonrası yarışmaları arasında yer alıyor. Uluslararası arenada yapılan yarışmada bu yıl bin 421 takım, “Renault Trucks En İyi Satış Sonrası Ekibi” ünvanını kazanmak üzere yarıştı. Lokal etaplardan sonra Türkiye’nin de aralarında yer aldığı en iyi 24 takım, büyük finale kaldı. İzmir’den yarışmaya katılarak Türkiye’deki yarı finalde birinci olan Özmutlubaş Otomotiv’in İzmir Kaplanları takımı, ülkemizi Fransa’da yapılan RTEC dünya finalinde temsil etti. Almanya, İsviçre ve İngiliz takımları sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü olarak yarışmayı tamamlarken dördüncülüğe hak kazanan Türk ekibine en iyi takım ruhu için özel bir ödül verildi.

Uluslararası finalde takımlar 45’er dakikalık 6 testle karşılaştı ve gerçek koşullarda bakım-onarım işlemleri yapıldı. Özenle hazırlanmış etaplar, hidrolik direksiyon sistemleri, motor arıza tespiti, yağ analizi, elektrik, olağandışı yüksek yakıt tüketimi gibi müşteri sorunları üzerinde takımların yeteneklerini test etmek ve geliştirmek üzere tasarlandı. Finalistlerin performansı değerlendirildi ve tüm dünyadan Renault Trucks uzmanları tarafından puanlandı. Görevlerin belirlenen süre içinde tamamlanması için birlikte etkin çalışma ve her takım üyesinin gücünü kullanması şart olduğundan işbirliği ve takım çalışması da dikkate alındı.

Finalde, Almanya Hannover’den katılan Renault Trucks distribütörü, "En iyi Renault Trucks Satış Sonrası Ekibi" ödülünü alan ekip oldu. Takımı yarışmaya hazırlayan Renault Trucks Almanya Eğitim Müdürü Volker Thömke, birincilikleri üzerine, "Alman takımının gösterdiği mükemmel performans ile gurur duyuyoruz. Sıkı çalışmaların sonucu olarak bu ödülü almalarından dolayı çok mutluyum" dedi.

Türkiye’yi temsil eden ve dünya dördüncüsü olan İzmir Kaplanları ise ödül töreni ardından yaptıkları açıklamada, “Tüm dünya genelinde düzenlenen böyle çok etaplı bir yarışmada Türkiye’ye ödül kazandırdığımız için çok mutluyuz. Çok güçlü takımlarla yarıştık. Hem teorik hem de pratik oldukça zorlayıcı etaplar oldu. Gerçek servis koşullarında teknik bir mücadele verdik. Yarışmanın takım ruhunu pekiştirmesinin yanı sıra işimize katkısı da oldukça büyük oldu” dedi.

Türkiye’de yarışmanın her etabında bulunan Renault Trucks Bayi Geliştirme Direktörü Özgür Fırat ise İzmir Kaplanları’na teşekkür ederek; “Türk takımımızın gösterdiği çaba ve performans bizleri çok gururlandırdı. RTEC, dünyanın en büyük satış sonrası yarışmalarından biri. 49 ülkenin katıldığı bir yarışma ve Türkiye’ye dördüncülük ile döndük. Aldığımız derece aslında bir yandan Türkiye’de sunduğumuz hizmetin kalitesine de işaret ediyor. Emeği geçen tüm ekibimize ve Özmutlubaş Otomotiv’e çok teşekkür ederiz” diye belirtti.